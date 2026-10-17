Phó Thủ tướng: Khẩn trương giảm lãi suất cho vay

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp, giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; nhận diện, xử lý hiệu quả triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm.

Chiều 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm.

Giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị NHNN chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung quán triệt triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Kết luận số 106 ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hài hòa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay trong thời gian vừa qua. Khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, theo đó, giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về lãi suất; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: VGP.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai hiệu quả kịp thời các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý về việc phải tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, cần khẩn trương nhận diện, xử lý hiệu quả triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động của các tổ chức tín dụng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, không để phát sinh, tích tụ rủi ro, ảnh hưởng lan truyền đến an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.