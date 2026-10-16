Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần sản xuất sản phẩm tốt mà phải xây dựng thương hiệu mạnh, làm chủ giá trị và thị trường. Để vươn ra thế giới, doanh nghiệp phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục khách hàng bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt trên 460 tỷ USD

Ngày 16/10, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10, với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp. Từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm được công nhận năm 2008, đến nay số doanh nghiệp đạt danh hiệu đã tăng hơn 7 lần, với 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp.

Riêng năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt tổng doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 760.000 lao động.

Theo số liệu Brand Finance được Thủ tướng dẫn lại, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt trên 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong số 193 quốc gia. Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

Thủ tướng cho rằng những kết quả này không chỉ phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn đối với sản phẩm Việt Nam. Thương hiệu không đơn thuần là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn thể hiện sức cạnh tranh, uy tín và vị thế quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham quan gian hàng của các thương hiệu quốc gia tại buổi lễ. Ảnh: BCT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra không ít hạn chế trong xây dựng thương hiệu Việt.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm có chất lượng tốt nhưng chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh, giá trị gia tăng thấp, khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước...

Theo Thủ tướng, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thương hiệu Việt có thể được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng chữ tín. Ảnh: BCT.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn, chủ động nâng năng suất, gia tăng giá trị nội địa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nghiệp cần đầu tư thực chất cho nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng chế; nâng cao tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu chuyển từ “làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”, từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục thị trường bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

"Doanh nghiệp phải phát triển hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi, bảo vệ sở hữu trí tuệ, tận dụng các hiệp định thương mại tự do để xây dựng vị thế lâu dài tại thị trường quốc tế. Thương hiệu Việt phải không chỉ có mặt mà phải có vị thế bền vững trên thị trường; được biết đến, được tin tưởng lựa chọn", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh vai trò liên kết giữa các doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp lớn phải dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và quản trị. Đồng thời, kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái.

"Thương hiệu có thể được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng chữ tín", Thủ tướng nhấn mạnh.Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam - cho biết, thay đổi đáng chú ý tại kỳ xét chọn năm nay là tỷ trọng điểm số dành cho đổi mới sáng tạo được nâng từ 18% lên 30% tổng thang điểm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại chương trình. Ảnh BCT.

"Nói cách khác, biểu trưng Thương hiệu quốc gia hôm nay không phải là giải thưởng cho quá khứ mà là lời cam kết của doanh nghiệp với tương lai", Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.