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499 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia

Dương Hưng

TPO - Có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp vừa được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Ở kỳ xét chọn này, đổi mới sáng tạo chiếm 30% tổng điểm, thay vì 18% như trước.

Chiều 29/9, Bộ Công Thương họp báo giới thiệu lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương kỳ xét chọn năm nay có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận.

So với kỳ xét chọn năm 2024, số sản phẩm tăng 140 và số doanh nghiệp tăng 37. Từ 30 doanh nghiệp ở kỳ xét chọn đầu tiên vào năm 2008, đến nay số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần. Danh sách năm nay trải rộng từ công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế đến tài chính, ngân hàng, viễn thông, công nghệ, vận tải và logistics.

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương - cho biết điểm đáng chú ý của kỳ xét chọn năm 2026 là thay đổi hệ thống tiêu chí. Trong thang điểm 1.000, nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng điểm.

Theo ông Chiến, thay đổi này đặt trọng tâm vào năng lực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, phát triển xanh và chất lượng nguồn nhân lực. Sản phẩm được xem xét cùng với khả năng đổi mới, thích ứng và duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

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﻿Đại diện Bộ Công Thương chia sẻ thông tin về chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Việc xét chọn không chỉ dựa vào hồ sơ do doanh nghiệp nộp. Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các cơ quan chức năng đối chiếu việc chấp hành quy định về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, lao động và môi trường. Kết quả đánh giá độc lập về mức độ nhận biết thương hiệu, tình hình tài chính và xếp hạng tín dụng cũng được sử dụng trong quá trình thẩm định. Với những nội dung cần làm rõ, cơ quan tổ chức yêu cầu doanh nghiệp giải trình hoặc tiến hành xác minh thực tế.

Ông Chiến cho rằng, kết quả xét chọn cần được nhìn nhận ở chất lượng và khả năng lan tỏa của những thương hiệu được công nhận. Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia phải tiếp tục tạo được niềm tin với khách hàng bằng chất lượng ổn định, uy tín kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp. Việc được công nhận cũng đi kèm yêu cầu duy trì các tiêu chí đã đáp ứng, đầu tư cho công nghệ, nhân lực và sử dụng biểu trưng đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được triển khai 23 năm, với ba giá trị cốt lõi là chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Theo ông, việc xây dựng thương hiệu mạnh có ý nghĩa đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và vị thế hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng, trong giai đoạn tới, phát triển thương hiệu cần gắn với nâng chất lượng sản phẩm bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời chú trọng giá trị văn hóa và tăng kết nối với các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế.

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#Thương hiệu quốc gia #đổi mới sáng tạo #doanh nghiệp #chất lượng #nâng cao năng lực #thương hiệu Việt

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