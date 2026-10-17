Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá vàng quay đầu tăng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (17/10), giá vàng trong nước quay đầu tăng nhẹ. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 143,6 triệu đồng/lượng bán ra và duy trì cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán ra vàng miếng lên mốc 143,6 triệu đồng/lượng.

anh-man-hinh-2026-10-17-luc-090206.png
Giá vàng miếng SJC trong vòng 1 tháng qua.

Mặc dù tăng nhẹ nhưng trong vòng 1 tháng qua, giá vàng miếng SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng tiếp tục trầm lắng do nhu cầu mua bán giảm, giao dịch kém sôi động, trong khi giá vàng chưa có xu hướng tăng trở lại rõ rệt.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương và có giá sát với giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 140 - 143 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 141,7 - 143,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.165 USD/ounce, tăng 16 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với ngày hôm qua.

Xem thêm

#giá vàng #vàng SJC #thị trường vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #vàng miếng #tỷ giá USD

Cùng chuyên mục

BIDV đẩy mạnh chăm sóc khách hàng, kiến tạo trải nghiệm cá nhân hóa

BIDV đẩy mạnh chăm sóc khách hàng, kiến tạo trải nghiệm cá nhân hóa

Khách hàng ngày nay kỳ vọng mọi tương tác với ngân hàng đều được kết nối liền mạch trong một hành trình thống nhất, từ cuộc gọi, tin nhắn đến ứng dụng số... Bởi vậy, không chỉ dừng lại ở việc nhận diện khách hàng, ngân hàng còn cần thấu hiểu nhu cầu để hỗ trợ đúng lúc, đúng vấn đề.

Phó Thủ tướng: Khẩn trương giảm lãi suất cho vay

Phó Thủ tướng: Khẩn trương giảm lãi suất cho vay

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp, giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; nhận diện, xử lý hiệu quả triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm.

Vì sao TPHCM cần 'siêu năng lực' sau sáp nhập?

Vì sao TPHCM cần 'siêu năng lực' sau sáp nhập?

TPO - Đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển, trở thành trung tâm kinh tế tầm khu vực và quốc tế, TPHCM cần đột phá trong tư duy quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, huy động nguồn lực xã hội và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ.

Phát triển TPHCM: Không để 'cảng xây trước, đường đến sau'

Phát triển TPHCM: Không để 'cảng xây trước, đường đến sau'

TPO - TPHCM sau sáp nhập có cơ hội tổ chức lại hệ thống cảng biển, logistics và công nghiệp trong một không gian phát triển thống nhất. Tuy nhiên theo chuyên gia, quy mô cầu bến chỉ là điều kiện cần, thành phố phải đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn kết nối, quản trị, thể chế và nhân lực.

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần sản xuất sản phẩm tốt mà phải xây dựng thương hiệu mạnh, làm chủ giá trị và thị trường. Để vươn ra thế giới, doanh nghiệp phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục khách hàng bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Thiếu trầm trọng doanh nghiệp 'đầu tàu' ở Đồng bằng sông Cửu Long

Thiếu trầm trọng doanh nghiệp 'đầu tàu' ở Đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu trầm trọng khối doanh nghiệp vừa và lớn để dẫn dắt chuỗi giá trị. Trong khi đó, số lượng lao động đăng ký mới tại các doanh nghiệp trong vùng giảm, phản ánh sự thu hẹp quy mô tuyển dụng hoặc khó khăn trong việc mở rộng sản xuất.

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

TPO - Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt chiều 16/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga.

Một cổ phiếu bất động sản giảm sàn phiên thứ 20

Một cổ phiếu bất động sản giảm sàn phiên thứ 20

TPO - VN-Index hồi phục hơn 7 điểm trong phiên cuối tuần 16/10, lấy lại mốc 1.700 điểm dù thanh khoản giảm mạnh. Trong khi nhóm ngân hàng, chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu Kosy (KOS) tiếp tục giảm sàn phiên thứ 20 liên tiếp, dư bán hơn 91 triệu đơn vị.

Chứng khoán An Bình được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' tại APEA 2026

Chứng khoán An Bình được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' tại APEA 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” - Corporate Excellence Award tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Đây là dấu ấn ý nghĩa khi doanh nghiệp hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập, tiếp tục củng cố nội lực và nâng cao chất lượng phát triển.

AEON khai trương TTTM 1.180 tỷ đồng tại Hải Phòng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đến 2030

AEON khai trương TTTM 1.180 tỷ đồng tại Hải Phòng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đến 2030

Phục vụ hơn 200.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu mở cửa, Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Hải Phòng không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển mới của Tập đoàn AEON tại Việt Nam mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy hạ tầng thương mại và kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Hải Phòng.

Vĩnh Long quyết tâm phấn đấu tăng trưởng hai con số

Vĩnh Long quyết tâm phấn đấu tăng trưởng hai con số

Với kết quả tích cực trong quý III và 9 tháng đầu năm, Vĩnh Long triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng quý IV và năm 2026, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 10%; cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, khu vực; tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công...

Cà Mau mong sớm có dự án đưa nước sông Hậu về cấp cho dân

Cà Mau mong sớm có dự án đưa nước sông Hậu về cấp cho dân

Tác động của El Nino đang tăng dần, lượng mưa năm nay giảm, nhiệt độ tăng, nên dự báo hạn mặn năm nay ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ ở mức cao. Nguy cơ cao chịu tác động bởi El Nino mùa khô sắp tới, cũng như thực tế phụ thuộc quá lớn vào nước mưa và nước ngầm, Cà Mau đang mong muốn triển khai sớm dự án đưa nước sông Hậu về.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe