Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein lần đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đoàn Bắc.

Tham dự Lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Đoàn Bắc.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008.

Thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA - gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein). Quá trình đàm phán đã kết thúc vào tháng 7/2026.

Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với nói riêng Liechtenstein và các nước EFTA nói chung, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh chung. Ảnh: Đoàn Bắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Đoàn Bắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Đoàn Bắc.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, và chứng kiến Lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.