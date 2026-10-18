Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein lần đầu thăm chính thức Việt Nam

Minh Hạnh

TPO - Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008.

2aobor6ln8w880rp6fcidhifrdbikb5o8hieo0tu.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đoàn Bắc.

Tham dự Lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh.

2aobor6kh7jtehcosj2yzhe4mcg1o7eaexgrd0o8.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Đoàn Bắc.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008.

Thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA - gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein). Quá trình đàm phán đã kết thúc vào tháng 7/2026.

Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với nói riêng Liechtenstein và các nước EFTA nói chung, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

2aobor6ln8negx3wnop1stm78ynhcz5sp42m0daw.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh chung. Ảnh: Đoàn Bắc.
2aobor6ln8zpehfuf17gs7aedy7xhp5jzxc3xwnk.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Đoàn Bắc.
2aobor6ln8h6rjodjir7ubrnfp17kld8swfo12dq.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Đoàn Bắc.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, và chứng kiến Lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Xem thêm

#Quan hệ Việt Nam - Liechtenstein #Thỏa thuận thương mại #Hợp tác kinh tế #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas

Cùng chuyên mục

Bí thư TPHCM muốn thưởng Tết ngay tháng 11

Bí thư TPHCM muốn thưởng Tết ngay tháng 11

TPO - Để kích cầu tiêu dùng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp chi thưởng Tết sớm, ngay trong tháng 11, tháng 12, để người lao động có tiền mua sắm; thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.

Đề xuất tăng thẩm quyền điều tra cho công an cấp xã

Đề xuất tăng thẩm quyền điều tra cho công an cấp xã

TPO - Việc tăng thẩm quyền cho Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là trưởng, phó trưởng công an cấp xã theo đề nghị của Bộ Công an nhằm kịp thời giải quyết vụ án ngay từ cơ sở, giảm tải cho cơ quan điều tra cấp tỉnh.

Nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn bắt đầu hành trình 124km về Bến Bạch Đằng

Nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn bắt đầu hành trình 124km về Bến Bạch Đằng

TPO - Sáng 18/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu hành trình lai dắt đường thủy dài 124km từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) về Bến Bạch Đằng. Tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ nặng hơn 3.400 tấn dự kiến cập bến trong ngày 19/10, chuẩn bị cho công đoạn hợp long cầu vào ngày 21/10/2026.

Cháy căn hộ chung cư Happy Valley ở TPHCM

Cháy căn hộ chung cư Happy Valley ở TPHCM

TPO - Hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ ở tầng 3 chung cư Happy Valley, phường Tân Hưng (TPHCM), khiến khoảng 20m² diện tích bị cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng dập lửa, không để cháy lan sang các căn hộ bên cạnh.

Người dân tra cứu gì nhiều nhất trên VNeID?

Người dân tra cứu gì nhiều nhất trên VNeID?

TPO - Đến ngày 30/9, khoảng gần 770.000 lượt tra cứu dữ liệu trên VNeID được thực hiện để xác định điều kiện hưởng chính sách. Hơn 14.700 hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu được miễn phí, giúp tiết kiệm khoảng hơn 230 triệu đồng. Có 25 địa phương triển khai mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng/năm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe