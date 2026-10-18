Pháp Kiều mang trăn sống lên sân khấu, 40.000 khán giả vỡ òa

Mỹ nhân gây bão nhờ gương mặt đẹp hơn tranh
TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.
TPO - Trước hơn 40.000 khán giả, 24 nghệ sĩ mang đến 22 tiết mục trong đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà. Pháp Kiều đưa trăn thật lên sân khấu, Dương Domic xuất hiện bằng xe mui trần, còn Jaysonlei và Cody Nam Võ gây chú ý với màn cầu hôn trong "50 cuộc gọi nhỡ".
TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.
TPO - Với doanh thu hơn 451 tỷ đồng vào sáng 18/10, “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi” của Trấn Thành, trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại. Nếu cán mốc 500 tỷ đồng, tác phẩm có thể tiến vào Top 3 doanh thu lịch sử phòng vé Việt.
TPO - Xuất hiện tại lễ hội âm nhạc với suất diễn lúc 10h, Duniverse gây chú ý khi kết hợp trình diễn live cùng DJ ngay trên sân khấu. Từ nhóm nhạc được ít người biết tới, Duniverse đã diễn ở sân khấu có hàng nghìn người.
TPO - Minh Xíu đóng vai con trai Huyền Lizzie trong phim truyền hình "Căn nhà không mái che" khiến khán giả không kìm được nước mắt trước những phân cảnh xúc động.
TPO - Từ 17/10, chương trình Dấu chân tình thân chỉ còn bố con nghệ sĩ Châu Bùi và mẹ con nghệ sĩ Hậu Hoàng tham gia.
TPO - Đúng 20h ngày 17/10 cổng check-in được đóng lại. Nhưng phía ngoài, hàng trăm khán giả đã chen chân ở khu vực này. Họ trải bạt giữ chỗ trước cả một ngày để chờ xem đêm 2 concert Tinh hà say hi, vào 20h ngày 18/10.
TPO - Cơn mưa bất chợt trút xuống Khu đô thị Vạn Phúc trước thời điểm diễn ra concert Tinh hà say hi, song đông đảo khán giả vẫn đến sớm và hoàn tất thủ tục check-in.
TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.
TPO - Bất chấp cơn mưa tại địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi, hơn 40.000 khán giả vẫn có mặt từ sớm, lấp kín các khu vực khán giả để sẵn sàng cháy hết mình cùng các "anh trai".
TPO - Võ Điền Gia Huy báo tin mẹ qua đời, thể hiện sự day dứt vì chưa kịp mua nhà để đón bà về sống cùng tại TPHCM. Tâm thư của nam diễn viên gây chú ý trên mạng xã hội.
TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.
TPO - Trong 2 ngày cuối tuần, 8 concert của Tinh hà say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, diva Hồng Nhung (Có một Hà Nội trong nỗi nhớ), Phùng Khánh Linh (Giữa một vạn tour), Tiffany Young (Edge of Calm Tour) và Thanh âm lên đàng dự kiến thu hút hơn 200.000 khán giả.
Sáng 17/10, hàng nghìn V.I.P đổ về hai Official Pop-up BIGBANG tại Hà Nội, tạo nên những hàng người kéo dài hàng trăm mét. Cửa vừa mở, fan nhanh chóng tiến vào săn light stick, Hanoi Edition và loạt merchandise chính hãng, háo hức vì có thể mua trực tiếp và mang về ngay.
TPO - Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24-25/10 tạo sức hút lớn đối với thị trường du lịch Hà Nội. Lượng đặt vé máy bay đến Thủ đô tăng 74%, khách sạn quanh địa điểm tổ chức kín phòng từ sớm.
TPO - Trước hai đêm concert Tinh hà say hi diễn ra ngày 17-18/10 tại TPHCM, 24 nghệ sĩ tập luyện, ráp sân khấu và chuẩn bị những khâu cuối cùng. Bên cạnh các tiết mục, loạt trang phục hóa trang trong buổi tổng duyệt gây chú ý trên mạng.
TPO - Tiêu Chiến có độ nổi tiếng vượt bậc so với các nghệ sĩ đang hoạt động. Mỗi hoạt động anh tham gia đều bùng nổ danh tiếng, thu hút hàng triệu người quan tâm.