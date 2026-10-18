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Giải trí

Pháp Kiều mang trăn sống lên sân khấu, 40.000 khán giả vỡ òa

Trạch Dương

TPO - Trước hơn 40.000 khán giả, 24 nghệ sĩ mang đến 22 tiết mục trong đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà. Pháp Kiều đưa trăn thật lên sân khấu, Dương Domic xuất hiện bằng xe mui trần, còn Jaysonlei và Cody Nam Võ gây chú ý với màn cầu hôn trong "50 cuộc gọi nhỡ".

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Tối 17/10, 24 nghệ sĩ hội ngộ tại Vạn Phúc City, TPHCM trong concert Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà. Ca khúc chủ đề Together We Shine mở đầu phần trình diễn chung, chuẩn bị cho chuỗi 22 tiết mục hoành tráng.
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Xoay vòng của đội Hurrykng được giới thiệu ngay sau tiết mục mở màn của 24 anh trai. Ca khúc mang màu alternative rock, với ý tưởng sân khấu xoay vòng tạo hiệu ứng cho phần trình diễn. Với tiết mục được đầu tư mạnh về visual, ca khúc tạo nhiệt ngay từ khi được giới thiệu.
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Tiết mục Dancin' My Way được nhận xét "tràn visual" với Buitruonglinh, Song Luân và Hyo.
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Quang Hùng MasterD, Captain Boy, Pháp Kiều và CoolKid trình diễn Laviem. Quán quân Tinh hà làm mới ca khúc bằng cách mời em xinh Yeolan góp giọng.
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Wean, Xuân Định KY, Dillan và Kimlong tiếp nối tinh thần ballad với đưa Cô đơn anh cũng vui. Tiết mục tạo khoảng lắng giữa những phần biểu diễn nặng vũ đạo.
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CongB, Buitruonglinh, Đặng Hồng Hải và Cody Nam Võ tái hợp trong Perfume. Tiết mục kết hợp phần hát với vũ đạo, phát huy những thế mạnh khác nhau của bốn thành viên. Từ vòng thi làm việc cùng nhà sản xuất quốc tế đến concert, nhóm tiếp tục giới thiệu màu nhạc đã lựa chọn trong chương trình.
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Setlist của concert Tinh hà chú trọng vào tiết mục nặng tính trình diễn. Wren Evans, Captain Boy, Thể Thiên và Ivan tiếp tục khuấy động IDNAT (Im đợi người anh thương). Đội hình bốn người tự đảm nhận phần hát, nhảy, với các đoạn vũ đạo cần sự phối hợp đồng đều. Ở đêm 2 (18/10), đây là tiết mục để nghệ sĩ tương tác với khán giả.
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50 cuộc gọi nhỡ được làm mới bằng màn cầu hôn do Jaysonlei và Cody Nam Võ thể hiện, tạo tình huống bất ngờ cho phần trình diễn. Đội hình gồm CoolKid, Quang Hùng MasterD, Jaysonlei và Cody Nam Võ chiều khán giả hết nấc với màn trao nhẫn trên sân khấu.
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Bad Night là một trong những tiết mục đầu tư gây choáng và nhận nhiều sự cổ vũ nhất từ khán giả. Dương Domic và Pháp Kiều xuất hiện trên xe mui trần, di chuyển từ khu vực khán giả về phía sân khấu trước phần trình diễn. Dương Domic, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Đặng Hồng Hải gây bùng nổ với ca khúc mang màu synth-pop.
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Mộng duyên đánh dấu màn trở lại của Quang Hùng MasterD, Song Luân, Jsol và Sơn.K. Ca khúc từng ghi dấu ở vòng thi kết hợp nhạc cụ truyền thống và quốc tế. Phần trình diễn tiếp nối hướng khai thác chất liệu văn hóa Việt, bên cạnh các bài mang màu pop, hip hop và nhạc điện tử trong đêm concert.
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Tết tình được dàn dựng cùng phần diễn xiếc, gợi lại không khí rạp xiếc của EP Tình thế người! trong chương trình. Jaysonlei, Sơn.K, Dillan và Đặng Hồng Hải tái hợp trong ca khúc pop rock có giai điệu tươi sáng.
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Sân khấu Một người như thế của Wean, Pháp Kiều, CoolKid và Hurrykng có nhiều ý tưởng độc lạ. Pháp Kiều tiếp tục gây choáng khán giả khi mang trăn thật lên sân khấu.
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Ali Hoàng Dương, Song Luân, Ivan và Kimlong cùng trình diễn Run to you, ca khúc thuộc EP Trạm đến em. Việc đưa gần như toàn bộ ca khúc ở game show lên sân khấu giúp khán giả đi ngược hành trình Tinh hà say hi, gợi kỷ niệm, kể cả những màn loại người gây sốc.
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Buitruonglinh, Hurrykng, Jsol và CongB trình diễn Thêu hoa dệt gấm, tiết mục từng nhận giải Tiên phong Đất Việt. Ca khúc kết hợp chất liệu ca trù, xẩm, chèo và quan họ với bản phối đương đại. Phần biểu diễn mang đến màu sắc khác cho concert, tiếp nối hướng đưa nghệ thuật truyền thống vào sản phẩm của các nghệ sĩ trẻ.
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Sau 22 tiết mục trình diễn liên tục đến gần nửa đêm, 24 nghệ sĩ cùng kết show với Thế giới của anh. Nhiều anh trai xuống tận khán đài giao lưu khán giả, khép lại concert quy mô, hoành tráng.
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Đêm concert đầu tiên quy tụ hơn 40.000 khán giả đổ về Vạn Phúc City, TPHCM. Ở đêm thứ 2 (18/10), bốn người xem được mời lên sân khấu nhảy cùng nghệ sĩ trong IDNAT. Với Thế giới của anh, ban tổ chức bố trí hoạt động gửi lời thương lên màn hình LED ở cả hai đêm, để người xem cùng tham gia vào phần trình diễn kết show cùng 24 nghệ sĩ.
#Concert Tinh hà say hi #Nghệ sĩ biểu diễn #Chương trình nghệ thuật #Sân khấu hoành tráng #Giao lưu khán giả

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