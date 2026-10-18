Pháp Kiều mang trăn sống lên sân khấu, 40.000 khán giả vỡ òa

TPO - Xuất hiện tại lễ hội âm nhạc với suất diễn lúc 10h, Duniverse gây chú ý khi kết hợp trình diễn live cùng DJ ngay trên sân khấu. Từ nhóm nhạc được ít người biết tới, Duniverse đã diễn ở sân khấu có hàng nghìn người.