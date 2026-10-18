Xe khách giường nằm bốc cháy trơ khung trên đường lên Sa Pa

TPO - Rạng sáng 18/10, một xe khách loại 24 giường bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Cốc San, tỉnh Lào Cai. Toàn bộ 20 hành khách trên xe được đưa ra ngoài an toàn, không có thiệt hại về người.

Vụ cháy xảy ra khoảng 0h45 tại Km125+900, thuộc thôn Tòng Sành, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, khi xe khách đang di chuyển từ phường Lào Cai lên Sa Pa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Cốc San tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy triển khai xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng dập tắt vụ cháy, phân luồng giao thông.

Vụ cháy khiến xe khách hư hỏng nặng. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng thống kê, xác minh, làm rõ.

Trước đó, ngày 5/10, tại xã Cốc San, tỉnh Lào Cai cũng xảy ra một vụ cháy xe khách trên tỉnh lộ 155. Vụ việc không gây thiệt hại về người.