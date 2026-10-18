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TPHCM sắp thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp

Duy Quang

TPO - UBND TPHCM sẽ thực hiện chuyển giao 4 công ty về Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn gồm Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin, Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV 27/7.

Tuần qua, VN-Index giảm 29,18 điểm xuống mức 1.705,91 điểm. Khối lượng giao dịch bình quân hơn 583 triệu cổ phiếu/phiên. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 259,13 điểm, giảm 7,62 điểm so với tuần trước đó.

Trên sàn HoSE nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với 91,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 3.008 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng 5 phiên với 4,9 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 105 tỷ đồng.

Với thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 0,92 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 22 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 12-16/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 97 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 3.136 tỷ đồng.

Giảm vốn Nhà nước ở Becamex IDC

UBND TPHCM vừa quyết định phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý giai đoạn 2026-2030.

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TPHCM sẽ tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1.

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, UBND TPHCM sẽ tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài, Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên.

UBND TPHCM chuyển giao 4 công ty về Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn gồm Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin, Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV 27/7.

UBND TPHCM thực hiện hợp nhất để thành lập và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 32 đơn vị về tổng công ty lĩnh vực dịch vụ đô thị, chuyển giao đại diện chủ sở hữu 3 đơn vị về Tổng công ty Du lịch Sài Gòn gồm Tổng công ty Bến Thành, Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu ba đơn vị về Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, gồm Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư xây dựng Udcons.

Tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM), tỷ lệ sở hữu sẽ trên 65%, thực hiện trước năm 2030. Trong đó, kế hoạch sẽ giữ nguyên phần vốn nhà nước nhưng giảm tỷ lệ vốn nhà nước.

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Becamex IDC được giảm vốn Nhà nước về trên 65%, thực hiện trước năm 2030.

Tại ngày 30/9, UBND TPHCM đang sở hữu 95,44% vốn tại Becamex IDC. Như vậy, giai đoạn trước năm 2030, UBND TPHCM dự kiến sẽ giảm sở hữu từ 95,44% về hơn 65% vốn tại Becamex IDC.

Hồi tháng 6, Becamex IDC cho biết không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, nên công ty đang xây dựng lộ trình giảm sở hữu nhà nước về 65% trong giai đoạn 2026 - 2030.

TTF bị hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) quyết định chuyển cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch, hiệu lực từ ngày 21/10.

Cổ phiếu TTF bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Theo báo cáo tài chính tự lập, nửa đầu năm nay, TTF ghi nhận doanh thu hơn 596 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 270 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi gần 5 tỷ đồng.

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HoSE quyết định chuyển cổ phiếu TTF từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch, hiệu lực từ ngày 21/10.

Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Becamex BCE - mã chứng khoán: BCE) vừa thông qua việc ký hợp đồng với Becamex IDC.

Theo đó, Becamex BCE thông qua việc ký kết hợp đồng thi công với Becamex IDC tại dự án chung cư cao tầng - Khu 3 Định Hoà (phường Chánh Hiệp, TPHCM) với giá trị hợp đồng 807 tỷ đồng và thi công tại dự án chung cư cao tầng - Khu 4 Định Hoà với tổng giá trị hợp đồng 2.136 tỷ đồng.

Như vậy, hai dự án mà Becamex IDC để Becamex BCE thi công với tổng giá trị hợp đồng hơn 2.943 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6, Becamex IDC đang sở hữu 44,4% vốn điều lệ tại Becamex BCE.

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