Quốc Cường Gia Lai gây chú ý sau tái bổ nhiệm CEO

TPO - Quốc Cường Gia Lai chấp thuận thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp hoặc bên thứ ba để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Doanh nghiệp ủy quyền cho tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp chỉ đạo đàm phán lãi suất, hoàn thiện hồ sơ và ký kết các hợp đồng tín dụng.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa thông qua chủ trương làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn, cấp hạn mức tín dụng hoặc bảo lãnh tối đa 1.500 tỷ đồng nhằm phục vụ kinh doanh và đầu tư.

Theo đó, QCG chấp thuận thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp hoặc bên thứ ba để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, đồng thời ủy quyền cho tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp chỉ đạo đàm phán lãi suất, hoàn thiện hồ sơ và ký kết các hợp đồng tín dụng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan mới được tái bổ nhiệm chức tổng giám đốc từ ngày 12/10. Quyết định tìm kiếm nguồn vốn từ ngân hàng này trái ngược với chủ trương từng được công ty công bố chỉ vài tháng trước.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào tháng 6, khi cổ đông chất vấn về việc huy động vốn, Tổng Giám đốc QCG khi đó là ông Nguyễn Quốc Cường đã khẳng định, quan điểm của công ty là hạn chế tối đa việc phụ thuộc vào các nguồn vốn bên ngoài khi chưa có nguồn thu thực sự chắc chắn.

Hội đồng quản trị giao bà Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp chỉ đạo đàm phán lãi suất, hoàn thiện hồ sơ và ký kết các hợp đồng tín dụng vay tối đa 1.500 tỷ đồng. Ảnh: Znews.

Bà Nguyễn Thị Như Loan khi đó cũng e ngại rủi ro gánh nặng lãi vay, bà tính toán nếu vay 1.000 đến 1.500 tỷ đồng, mỗi năm công ty sẽ phải gánh thêm hơn 100 tỷ đồng tiền lãi. Thay vì đẩy công ty vào rủi ro lãi vay ngân hàng, bà Loan tự chấp nhận rủi ro cá nhân bằng cách dùng tài sản riêng của bản thân để cho công ty mượn không tính lãi suất, giúp doanh nghiệp giữ sự ổn định và né được các đợt khủng hoảng tài chính, trái phiếu trên thị trường.

Theo báo cáo tài chính quý II của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, khoản phải trả hơn 2.880 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island vẫn còn gần 1.583 tỷ đồng ở dự án Bắc Phước Kiển. Sau ngày kết thúc kỳ kế toán là 30/6, QCG đã thanh toán thêm hơn 111 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án liên quan đến nghĩa vụ này.

Như vậy, QCG vẫn còn thiếu hơn 1.471 tỷ đồng mới đủ hạn mức để chuộc về dự án Bắc Phước Kiển. Áp lực dòng tiền này đã khiến đơn vị kiểm toán UHY liên tục phát cảnh báo nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của QCG do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn.

Khoản nợ 2.882 tỷ đồng bắt nguồn từ năm 2017, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua Công ty CP Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai, với tổng giá trị lên tới 14.800 tỷ đồng.

Công ty Sunny đã thanh toán hơn 2.880 tỷ đồng nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ thanh toán, khiến Quốc Cường Gia Lai khởi kiện ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tháng 5/2023, Hội đồng trọng tài VIAC ra phán quyết cho phép Quốc Cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng và không phải hoàn trả số tiền đã nhận. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, TAND TPHCM đã tuyên hủy phán quyết trọng tài.

Sau khi vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, TAND TPHCM đã quyết định hủy phán quyết của VIAC, đồng thời buộc QCG phải hoàn trả hơn 2.880 tỷ đồng để nhận lại quyền sở hữu dự án Phước Kiển.

Đến tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát và ra phán quyết dân sự. QCG rút kháng cáo, đồng thời chấp nhận hoàn trả toàn bộ hơn 2.880 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ dân sự của bà Trương Mỹ Lan.