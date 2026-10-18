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Sắp xong hơn 3.000 km đường Hồ Chí Minh từ Cao Bằng đến Cà Mau

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Sau hơn 20 năm triển khai, dự án đường Hồ Chí Minh dự kiến đến hết năm nay cơ bản hoàn thành mục tiêu nối thông toàn tuyến từ Pác Bó, Cao Bằng đến Đất Mũi, Cà Mau quy mô tối thiểu 2 làn xe trên cơ sở tận dụng quốc lộ 32 và quốc lộ 21.

Sáng 18/10, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh.

Mạch máu giao thông gắn kết 3 miền

Theo Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội, dự án có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183 km, trong đó tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km. Quy mô từ 2 đến 6 làn xe.

Sau hơn 20 năm triển khai, dự kiến đến hết năm nay cơ bản hoàn thành mục tiêu nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) quy mô tối thiểu 2 làn xe trên cơ sở tận dụng quốc lộ 32 (QL) và QL21. Cụ thể, dự án đã hoàn thành 2.488 trên tổng số 2.744 km tuyến chính, đang thi công 3 dự án dài 168,5 km, tận dụng QL2 và QL21 dài 87,5 km; đã và đang nâng cấp 777,5 km đạt chuẩn cao tốc.

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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, dự án đã góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược của đất nước là hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030. Đây cũng là mạch máu giao thông phía Tây, gắn kết chặt chẽ 3 miền Bắc - Trung - Nam, chia sẻ áp lực, giảm tải hiệu quả cho QL1.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Xây dựng cũng thừa nhận quá trình triển khai dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế từ công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư đến giai đoạn khai thác.

Cùng với đó, rà soát, cân đối sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư đoạn Cổ Tiết - Yên Bài; triển khai các đoạn tuyến trên đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, phù hợp nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông.

Chưa lượng hóa chi phí phát sinh

Báo cáo thẩm tra, bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - cho biết ủy ban cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm chính thức kết thúc giai đoạn nối thông tuyến quy mô 2 làn xe, tạo căn cứ pháp lý chuyển tiếp sang giai đoạn đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

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Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Như Ý.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng chỉ rõ dự án chậm tiến độ nối thông toàn tuyến 6 năm so với mục tiêu năm 2020 tại Nghị quyết số 66 của Quốc hội. Dù đã điều chỉnh qua 2 nghị quyết khác, song mốc hoàn thành cuối năm 2026 vẫn là dự kiến.

Riêng đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận lùi thời gian đưa vào khai thác sang quý 1/2027; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số địa phương kéo dài; vốn bảo trì còn hạn chế trước diễn biến phức tạp của thiên tai, sạt lở.

Đặc biệt, báo cáo của Chính phủ cũng chưa lượng hóa chi phí phát sinh do chậm tiến độ, chưa cá thể hóa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cụ thể và kết quả xử lý.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường kiến nghị Chính phủ rà soát, thống nhất toàn bộ số liệu hồ sơ (tổng mức đầu tư, tiến độ, giải ngân), đồng thời khắc phục triệt để theo yêu cầu trong các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và yêu cầu tại các nghị quyết Quốc hội.

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#Đường Hồ Chí Minh #Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh #Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh

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