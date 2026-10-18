Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch từng sinh sống, học tập tại Hà Nội

Thu Loan

TPO - Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, khi trình Quốc thư lên Nữ hoàng Margrethe II tại Cung điện Fredensborg năm 2022, ông được nghe Nữ hoàng Margrethe II kể về những năm tháng Hoàng thân Henrik gắn bó với Việt Nam. Nữ hoàng nhắc lại chuyến dạo quanh phố cổ Hà Nội bằng xích lô và cho biết Việt Nam luôn hiện diện trong những câu chuyện gia đình Hoàng gia.

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 19-20/10, ông Lương Thanh Nghị - Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch giai đoạn 2022-2025 - chia sẻ với PV Tiền Phong những điều đặc biệt về quan hệ hai nước.

Ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Ông Lương Thanh Nghị cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đan Mạch lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta tới Đan Mạch, một đối tác quan trọng ở Bắc Âu, một trong số ít quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ năm 1971.

img.jpg
Nhà Vua và Hoàng hậu Đan Mạch thăm Việt Nam tháng 11/2022, khi đang là Thái tử kế vị và Công nương.

Nhà Vua Frederik X của Đan Mạch vừa đăng quang được hơn 2 năm và mới đón hai nguyên thủ quốc gia tới thăm. Chính phủ mới của Đan Mạch mới thành lập từ tháng 6 năm nay.

Chuyến thăm được thu xếp đúng dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ vừa thể hiện sự gắn bó, tin cậy chính trị cao, vừa cho thấy hai bên coi trọng vị trí, vai trò của nhau cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác mang tính chiến lược của hai quốc gia.

Sau hơn 5 thập kỷ, quan hệ Việt Nam và Đan Mạch không ngừng được củng cố và tăng cường. Từ đối tác dựa trên hợp tác phát triển chuyển sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi. Hai nước đã thiết lập Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn, còn rất nhiều dư địa phát triển.

"Chuyến thăm sẽ là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường phát triển trong 55 năm qua của quan hệ song phương đồng thời định hướng cho chặng đường tiếp theo, tạo xung lực và mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên”, ông Lương Thanh Nghị nói.

Hiện nay, ngày càng có nhiều nhà đầu tư Đan Mạch quan tâm tìm kiếm cơ hội, mở rộng kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam. Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 8/2026, Đan Mạch có 180 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 21/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các dự án tiêu biểu của Đan Mạch tại Việt Nam gồm dự án xây dựng nhà máy trung hoà carbon đầu tiên trên thế giới của Tập đoàn Lego tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương, thu hút khoảng 4.000 lao động và đã vận hành từ tháng 4/2025.

Hầu hết các dự án của Đan Mạch là đầu tư chất lượng cao, tiêu chuẩn xanh, đề cao trách nhiệm xã hội và có giá trị lan toả. Các tên tuổi lớn trên thế giới của Đan Mạch trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, vận tải biển, logistic, năng lượng tái tạo đều đã hoạt động tại Việt Nam như Ecco, Pandora, AP Moller - Maersk, Danfoss, Mascot, Vestas, CIP, Carlsberg…

Việt Nam luôn hiện diện trong những câu chuyện gia đình Hoàng gia Đan Mạch

Theo ông Lương Thanh Nghị, nói tới Đan Mạch có lẽ người Việt Nam thường nghĩ tới những truyện cổ tích như Nàng tiên cá, Chú lính chì dũng cảm, Cô gái bán diêm… của nhà văn Hans Andersen. Tuy nhiên, một điều đặc biệt ít người biết là Hoàng thân Henrik - Phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch - sinh sống, học tập trong những năm 1930, 1950 ở Hà Nội.

Trong cuốn hồi ký của mình, Hoàng thân Henrik dành hẳn một chương để kể về tuổi thơ giàu cảm xúc tại ngôi nhà số 80 phố Phan Đình Phùng. Tình cảm ấy không chỉ nằm trong ký ức của riêng Hoàng thân.

1k56t2m8s-6f708j.jpg
Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng thân dạo phố cổ Hà Nội bằng xích lô. Ảnh: TTXVN.

Ngày 6/5/2022, khi trình trình Quốc thư lên Nữ hoàng Margrethe II tại Cung điện Fredensborg, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho biết ông xúc động khi nghe bà kể về những năm tháng Hoàng thân Henrik gắn bó với Việt Nam. Bà nhắc lại chuyến dạo quanh phố cổ Hà Nội bằng xích lô và cho biết Việt Nam luôn hiện diện trong những câu chuyện gia đình Hoàng gia.

Nhà Vua Frederik khi còn là Thái tử kế vị đã 4 lần thăm Việt Nam, dạo bước bên bờ hồ Hoàn Kiếm, vẫy chào người dân và thăm đền Ngọc Sơn. Chuyến thăm gần đây nhất của ông diễn ra vào tháng 11/2022.

1k56srnv2-6f708j.jpg
Đại sứ Lương Thanh Nghị nhiều lần được hội kiến các thành viên Hoàng gia Đan Mạch

Ông Lương Thanh Nghị cũng từng bất ngờ khi biết trong khu vườn nhà kính tại cung điện Fredensborg có những loại rau gia vị quen thuộc của Việt Nam như rau húng, thì là, hành và ớt.

Trên cương vị Đại sứ, ông Lương Thanh Nghị nhiều lần được hội kiến các thành viên Hoàng gia. Ông cho biết một trong những sự kiện ấn tượng nhất là Nhà vua đã tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam năm 2022 và Hoàng hậu tham dự kỷ niệm 10 năm Đối tác toàn diện giữa hai nước năm 2023.

"Đây là điều đặc biệt hiếm có, chưa có tiền lệ trong lễ tân đối ngoại của Hoàng gia”, ông Lương Thanh Nghị nói.

Ông Lương Thanh Nghị cho biết trong thời gian công tác ở Đan Mạch, ông nhận thấy sự gắn bó, tin cậy giữa hai dân tộc còn được vun đắp bởi những người dân bình thường, những người bạn lâu năm, những nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học và doanh nhân cùng tin tưởng vào giá trị của sự hợp tác.

“Đây chính là tài sản quý giá để Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới”, ông nói.

Xem thêm

#Đan Mạch #Đại sứ Lương Thanh Nghị #Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Cùng chuyên mục

Sách giáo khoa: 'Tôi trả lời thẳng có vấn đề'

Sách giáo khoa: 'Tôi trả lời thẳng có vấn đề'

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin, liên quan đến vấn đề sách giáo khoa ông đã tiếp nhận những phản ánh của người dân và thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực này đang có vấn đề. "Tôi trả lời thẳng: Có vấn đề. Bây giờ Bộ Chính trị đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xem xét, làm rõ và xử lý", Thường trực Ban Bí thư thông tin.

Siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều

Siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều

TPO - Kịch bản biến đổi khí hậu bản cập nhật 2025 vừa công bố cho thấy, tần suất các siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, trong đó kịch bản xấu nhất là trung bình 7 năm có thể xuất hiện một lần.

Hà Nội lý giải về đề án quản lý phát triển cây xanh, vườn hoa

Hà Nội lý giải về đề án quản lý phát triển cây xanh, vườn hoa

TPO - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, trong giai đoạn 2026–2030, thành phố sẽ thực hiện di dời, thay thế từ 90–100% số cây nguy hiểm thuộc diện cần xử lý, cây chiếm dụng vỉa hè, đồng thời thay thế toàn bộ các chủng loại cây bóng mát không phù hợp.

Lương tăng 2 triệu nhưng chi phí thiết yếu tăng... 3 triệu

Lương tăng 2 triệu nhưng chi phí thiết yếu tăng... 3 triệu

TPO - “Người được tăng lương rất vui khi thu nhập tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng. Nhưng nếu chi phí cho các nhu cầu thiết yếu tăng khoảng 2-3 triệu đồng thì niềm vui tăng lương chưa trọn vẹn”, đại biểu Châu Quỳnh Dao nói.

Bí thư TPHCM muốn thưởng Tết ngay tháng 11

Bí thư TPHCM muốn thưởng Tết ngay tháng 11

TPO - Để kích cầu tiêu dùng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp chi thưởng Tết sớm, ngay trong tháng 11, tháng 12, để người lao động có tiền mua sắm; thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.

Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein lần đầu thăm chính thức Việt Nam

Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein lần đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008.

Đề xuất tăng thẩm quyền điều tra cho công an cấp xã

Đề xuất tăng thẩm quyền điều tra cho công an cấp xã

TPO - Việc tăng thẩm quyền cho Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là trưởng, phó trưởng công an cấp xã theo đề nghị của Bộ Công an nhằm kịp thời giải quyết vụ án ngay từ cơ sở, giảm tải cho cơ quan điều tra cấp tỉnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe