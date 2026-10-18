Phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch từng sinh sống, học tập tại Hà Nội

TPO - Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, khi trình Quốc thư lên Nữ hoàng Margrethe II tại Cung điện Fredensborg năm 2022, ông được nghe Nữ hoàng Margrethe II kể về những năm tháng Hoàng thân Henrik gắn bó với Việt Nam. Nữ hoàng nhắc lại chuyến dạo quanh phố cổ Hà Nội bằng xích lô và cho biết Việt Nam luôn hiện diện trong những câu chuyện gia đình Hoàng gia.

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 19-20/10, ông Lương Thanh Nghị - Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch giai đoạn 2022-2025 - chia sẻ với PV Tiền Phong những điều đặc biệt về quan hệ hai nước.

Ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Ông Lương Thanh Nghị cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đan Mạch lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta tới Đan Mạch, một đối tác quan trọng ở Bắc Âu, một trong số ít quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ năm 1971.

Nhà Vua và Hoàng hậu Đan Mạch thăm Việt Nam tháng 11/2022, khi đang là Thái tử kế vị và Công nương.

Nhà Vua Frederik X của Đan Mạch vừa đăng quang được hơn 2 năm và mới đón hai nguyên thủ quốc gia tới thăm. Chính phủ mới của Đan Mạch mới thành lập từ tháng 6 năm nay.

Chuyến thăm được thu xếp đúng dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ vừa thể hiện sự gắn bó, tin cậy chính trị cao, vừa cho thấy hai bên coi trọng vị trí, vai trò của nhau cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác mang tính chiến lược của hai quốc gia.

Sau hơn 5 thập kỷ, quan hệ Việt Nam và Đan Mạch không ngừng được củng cố và tăng cường. Từ đối tác dựa trên hợp tác phát triển chuyển sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi. Hai nước đã thiết lập Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn, còn rất nhiều dư địa phát triển.

"Chuyến thăm sẽ là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường phát triển trong 55 năm qua của quan hệ song phương đồng thời định hướng cho chặng đường tiếp theo, tạo xung lực và mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên”, ông Lương Thanh Nghị nói.

Hiện nay, ngày càng có nhiều nhà đầu tư Đan Mạch quan tâm tìm kiếm cơ hội, mở rộng kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam. Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 8/2026, Đan Mạch có 180 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 21/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các dự án tiêu biểu của Đan Mạch tại Việt Nam gồm dự án xây dựng nhà máy trung hoà carbon đầu tiên trên thế giới của Tập đoàn Lego tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương, thu hút khoảng 4.000 lao động và đã vận hành từ tháng 4/2025.

Hầu hết các dự án của Đan Mạch là đầu tư chất lượng cao, tiêu chuẩn xanh, đề cao trách nhiệm xã hội và có giá trị lan toả. Các tên tuổi lớn trên thế giới của Đan Mạch trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, vận tải biển, logistic, năng lượng tái tạo đều đã hoạt động tại Việt Nam như Ecco, Pandora, AP Moller - Maersk, Danfoss, Mascot, Vestas, CIP, Carlsberg…

Việt Nam luôn hiện diện trong những câu chuyện gia đình Hoàng gia Đan Mạch

Theo ông Lương Thanh Nghị, nói tới Đan Mạch có lẽ người Việt Nam thường nghĩ tới những truyện cổ tích như Nàng tiên cá, Chú lính chì dũng cảm, Cô gái bán diêm… của nhà văn Hans Andersen. Tuy nhiên, một điều đặc biệt ít người biết là Hoàng thân Henrik - Phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch - sinh sống, học tập trong những năm 1930, 1950 ở Hà Nội.

Trong cuốn hồi ký của mình, Hoàng thân Henrik dành hẳn một chương để kể về tuổi thơ giàu cảm xúc tại ngôi nhà số 80 phố Phan Đình Phùng. Tình cảm ấy không chỉ nằm trong ký ức của riêng Hoàng thân.

Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng thân dạo phố cổ Hà Nội bằng xích lô. Ảnh: TTXVN.

Ngày 6/5/2022, khi trình trình Quốc thư lên Nữ hoàng Margrethe II tại Cung điện Fredensborg, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho biết ông xúc động khi nghe bà kể về những năm tháng Hoàng thân Henrik gắn bó với Việt Nam. Bà nhắc lại chuyến dạo quanh phố cổ Hà Nội bằng xích lô và cho biết Việt Nam luôn hiện diện trong những câu chuyện gia đình Hoàng gia.

Nhà Vua Frederik khi còn là Thái tử kế vị đã 4 lần thăm Việt Nam, dạo bước bên bờ hồ Hoàn Kiếm, vẫy chào người dân và thăm đền Ngọc Sơn. Chuyến thăm gần đây nhất của ông diễn ra vào tháng 11/2022.

Đại sứ Lương Thanh Nghị nhiều lần được hội kiến các thành viên Hoàng gia Đan Mạch

Ông Lương Thanh Nghị cũng từng bất ngờ khi biết trong khu vườn nhà kính tại cung điện Fredensborg có những loại rau gia vị quen thuộc của Việt Nam như rau húng, thì là, hành và ớt.

Trên cương vị Đại sứ, ông Lương Thanh Nghị nhiều lần được hội kiến các thành viên Hoàng gia. Ông cho biết một trong những sự kiện ấn tượng nhất là Nhà vua đã tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam năm 2022 và Hoàng hậu tham dự kỷ niệm 10 năm Đối tác toàn diện giữa hai nước năm 2023.

"Đây là điều đặc biệt hiếm có, chưa có tiền lệ trong lễ tân đối ngoại của Hoàng gia”, ông Lương Thanh Nghị nói.

Ông Lương Thanh Nghị cho biết trong thời gian công tác ở Đan Mạch, ông nhận thấy sự gắn bó, tin cậy giữa hai dân tộc còn được vun đắp bởi những người dân bình thường, những người bạn lâu năm, những nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học và doanh nhân cùng tin tưởng vào giá trị của sự hợp tác.

“Đây chính là tài sản quý giá để Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới”, ông nói.