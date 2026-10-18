Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội lý giải về đề án quản lý phát triển cây xanh, vườn hoa

Trần Hoàng

TPO - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, trong giai đoạn 2026–2030, thành phố sẽ thực hiện di dời, thay thế từ 90–100% số cây nguy hiểm thuộc diện cần xử lý, cây chiếm dụng vỉa hè, đồng thời thay thế toàn bộ các chủng loại cây bóng mát không phù hợp.

Rà soát đất xen kẹt, đất di dời cơ sở sản xuất để mở thêm công viên, vườn hoa

Liên quan Đề án tổng thể về quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và mặt nước, trong đó một số nội dung liên quan đến thay thế cây xanh mà dư luận đang quan tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho rằng, hệ thống cây xanh của Thành phố vẫn còn những hạn chế.

Trong đó, một số tuyến phố trồng nhiều chủng loại xen kẽ, thiếu đồng bộ; thiết kế cây xanh giữa các dự án chưa thống nhất; công viên, vườn hoa phân bố chưa đồng đều; hạ tầng và tiện ích tại một số công viên đã xuống cấp; dữ liệu quản lý cây xanh chưa đầy đủ và đồng bộ.

Đặc biệt, những thiệt hại sau bão Yagi cho thấy yêu cầu cấp thiết phải chuyển từ cách quản lý thiên về xử lý sự cố sang quản lý chủ động dựa trên dữ liệu, đánh giá sức khỏe và quản trị rủi ro cây xanh.

s20.jpg
Cây xanh trên đường phố Hà Nội

Vì vậy, theo ông Bảo, Hà Nội cần một Đề án tổng thể để quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước bằng các giải pháp phát triển không gian xanh đa chức năng, thích ứng biến đổi khí hậu. Đề án mang tầm nhìn dài hạn đến sau năm 2030 và tầm nhìn 100 năm, coi cây xanh và mặt nước là hạ tầng sinh thái cốt lõi chứ không chỉ là số lượng cây trồng.

Đề án cũng hướng tới giải quyết tình trạng thiếu hạ tầng công viên ở ngoại thành, diện tích xanh nội đô thấp (chỉ khoảng dưới 2m²/người), và sự kết nối lỏng lẻo giữa các không gian xanh, mặt nước.

Để bổ sung không gian xanh cho các khu vực hiện hữu thiếu hụt, Hà Nội cũng sẽ rà soát quỹ đất xen kẹt, đất sau di dời cơ sở sản xuất, kho bãi, trụ sở cũ, đất công cộng chưa sử dụng hiệu quả để hình thành công viên, vườn hoa, không gian mở phục vụ cộng đồng.

Ông Trần Hữu Bảo cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng mà Hà Nội hướng tới, là đến năm 2030, nâng diện tích cây xanh đô thị đạt mức tối thiểu trên 10m²/người trong nội đô trước mắt, và tiến tới đạt các chuẩn mực cao hơn (17–23m²/người theo các định hướng chiến lược dài hạn).

Đặc biệt, Đề án đặt ra việc lập hồ sơ quản lý cho từng cây cần bảo tồn; thống kê, đánh số, đánh giá chất lượng; khoanh vùng bảo vệ gốc, tán và bộ rễ; kiểm soát hoạt động đào đắp, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật xung quanh cây. Đồng thời thực hiện chăm sóc chuyên sâu như cải tạo đất vùng rễ, xử lý sâu bệnh, theo dõi sinh trưởng và gia cố thân, cành khi cần thiết.

ss-6941.jpg
Hà Nội vừa cắt tỉa chùm hoa sữa tại nơi mật độ quá dày, ảnh hưởng đến người dân

“Thành phố sẽ từng bước số hóa dữ liệu cây xanh để quản lý đến từng cá thể cây; theo dõi lịch chăm sóc, cắt tỉa, kiểm tra an toàn và cảnh báo sớm đối với cây suy giảm sinh trưởng, nghiêng, sâu bệnh hoặc có nguy cơ mất an toàn. Về dài hạn, đề án còn định hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để nhận diện sớm nguy cơ gãy, đổ và sâu bệnh”, ông Bảo thông tin.

Di dời, thay thế từ 90–100% số cây nguy hiểm thuộc diện cần xử lý

Thông tin thêm về mục tiêu của đề án, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2026–2030, sẽ thực hiện di dời, thay thế từ 90–100% số cây nguy hiểm thuộc diện cần xử lý, cây chiếm dụng vỉa hè, đồng thời thay thế toàn bộ các chủng loại cây bóng mát không phù hợp trồng đường phố đô thị.

Như vậy, cùng với việc bảo tồn những cây có giá trị, Thành phố sẽ có một lộ trình rõ ràng đối với nhóm cây đã được xác định có nguy cơ mất an toàn, cây không đảm bảo mỹ quan đô thị.

"Các tuyến phố sẽ từng bước có hệ thống cây xanh đồng bộ hơn về chủng loại và cảnh quan; những cây nguy hiểm, già cỗi hoặc không phù hợp sẽ được rà soát, xử lý. Các khu vực thiếu cây xanh, đặc biệt khu dân cư mật độ cao, sẽ được ưu tiên bổ sung những không gian xanh quy mô nhỏ", ông Bảo nói, đồng thời cho biết, Đề án cũng lựa chọn thí điểm tổ chức cảnh quan trên các trục Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - đường Thanh Niên, qua đó từng bước xây dựng mô hình để nhân rộng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, “rừng trong Thành phố - Thành phố trong rừng” không chỉ là câu chuyện trồng thật nhiều cây, mà là quá trình xây dựng một mạng lưới sinh thái liên hoàn, trong đó cây xanh, công viên, vườn hoa, sông hồ và các không gian công cộng trở thành một phần thiết yếu của đời sống đô thị; đồng thời vẫn giữ được tính công cộng, bản sắc và khả năng tiếp cận của mọi người dân Hà Nội.

Xem thêm

#Quản lý cây xanh Hà Nội #Phát triển không gian xanh #Chống biến đổi khí hậu #Di dời #thay thế cây nguy hiểm #Hạ tầng công viên #hoa sữa #chặt cây hoa sữa #Trần Hữu Bảo

Cùng chuyên mục

Sách giáo khoa: 'Tôi trả lời thẳng có vấn đề'

Sách giáo khoa: 'Tôi trả lời thẳng có vấn đề'

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin, liên quan đến vấn đề sách giáo khoa ông đã tiếp nhận những phản ánh của người dân và thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực này đang có vấn đề. "Tôi trả lời thẳng: Có vấn đề. Bây giờ Bộ Chính trị đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xem xét, làm rõ và xử lý", Thường trực Ban Bí thư thông tin.

Siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều

Siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều

TPO - Kịch bản biến đổi khí hậu bản cập nhật 2025 vừa công bố cho thấy, tần suất các siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, trong đó kịch bản xấu nhất là trung bình 7 năm có thể xuất hiện một lần.

Phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch từng sinh sống, học tập tại Hà Nội

Phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch từng sinh sống, học tập tại Hà Nội

TPO - Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, khi trình Quốc thư lên Nữ hoàng Margrethe II tại Cung điện Fredensborg năm 2022, ông được nghe Nữ hoàng Margrethe II kể về những năm tháng Hoàng thân Henrik gắn bó với Việt Nam. Nữ hoàng nhắc lại chuyến dạo quanh phố cổ Hà Nội bằng xích lô và cho biết Việt Nam luôn hiện diện trong những câu chuyện gia đình Hoàng gia.

Lương tăng 2 triệu nhưng chi phí thiết yếu tăng... 3 triệu

Lương tăng 2 triệu nhưng chi phí thiết yếu tăng... 3 triệu

TPO - “Người được tăng lương rất vui khi thu nhập tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng. Nhưng nếu chi phí cho các nhu cầu thiết yếu tăng khoảng 2-3 triệu đồng thì niềm vui tăng lương chưa trọn vẹn”, đại biểu Châu Quỳnh Dao nói.

Bí thư TPHCM muốn thưởng Tết ngay tháng 11

Bí thư TPHCM muốn thưởng Tết ngay tháng 11

TPO - Để kích cầu tiêu dùng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp chi thưởng Tết sớm, ngay trong tháng 11, tháng 12, để người lao động có tiền mua sắm; thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.

Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein lần đầu thăm chính thức Việt Nam

Lễ đón Thủ tướng Liechtenstein lần đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008.

Đề xuất tăng thẩm quyền điều tra cho công an cấp xã

Đề xuất tăng thẩm quyền điều tra cho công an cấp xã

TPO - Việc tăng thẩm quyền cho Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là trưởng, phó trưởng công an cấp xã theo đề nghị của Bộ Công an nhằm kịp thời giải quyết vụ án ngay từ cơ sở, giảm tải cho cơ quan điều tra cấp tỉnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe