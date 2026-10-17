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MC Diễm Quỳnh bênh hoa sữa

An An

TPO - “Mặc cho bao người ghét, mình vẫn kiên định ở team yêu hoa sữa nhé”, MC Diễm Quỳnh bày tỏ. Giữa những lời phàn nàn về mùi hương quá nồng, vẫn có người đứng về phía hoa sữa. Có người còn so sánh, hoa sữa sao độc bằng khói thuốc, mà chưa thấy ai đòi “bứng” người hút thuốc ra khỏi thành phố.

MC Diễm Quỳnh không phải là người duy nhất bênh hoa sữa. Dưới status ngắn gọn của chị có tới hơn 3.000 người bày tỏ sự đồng tình. Nhiều KOL, những người làm nghệ thuật, nhà giáo, họa sĩ lần lượt lên tiếng muốn giữ lại một mùi hương đặc trưng của Hà Nội.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi khẳng định: “Hương hoa sữa làm cho mình quay trở lại một Hà Nội rất cũ mà chỉ mùi hương này mới gợi lên”.

Diễn viên Lan Hương Bông tỏ thái độ: “Chị cũng vẫn yêu hoa sữa. Kệ!”.

Nhà báo Trương Anh Ngọc cũng giơ tay xin vào team yêu hoa sữa.

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MC Diễm Quỳnh khoe ảnh chụp dưới gốc cây hoa sữa để bày tỏ thái độ của mình.

Hầu hết ý kiến cột hoa sữa vào câu chuyện ký ức. Người ta thương nhớ loài hoa này vì nó đã đi vào thơ ca nhạc họa, vào nỗi nhớ của nhiều thế hệ người đã sống, làm việc và gắn bó với Thủ đô.

“Không thích hoa sữa là quyền của mỗi người. Thích nó cũng chẳng phải là điều thương thiên hại lý gì. Thành phố này đủ rộng để chứa những khác biệt, miễn chúng ta còn muốn tìm cách thu xếp cho nhau”, ý kiến của cây viết Linh Sam đã nhận gần mười 60.000 lượt thích và chia sẻ.

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Nhiều người dân nhặt hoa sữa bị cắt bỏ về nhà.

Theo lý giải của nghệ sĩ Nguyễn Minh Hiền, một mùi hương đôi khi lưu giữ ký ức mạnh hơn cả hình ảnh. Năm tháng có thể làm nhòe đi gương mặt, góc phố, màu áo, nhưng hương hoa trên con đường đi học hay buổi tối hẹn hò vẫn đủ sức gọi về một quãng đời tưởng đã quên.

Người ta lưu luyến hoa sữa cũng bởi trong mùi hương ấy cất giấu những hoài niệm rất riêng tư, kiểu như trong thơ Hải Như:

Hai đứa đi trong mùi hoa sữa / Hồ Thiền Quang mờ trăng và sương / Hoa sữa ngát căng đôi lồng ngực / Tình yêu nào không xây bằng hương?

Bởi vậy, yêu hoa sữa đôi khi còn là yêu phần đời mình đã gửi vào những mùa hoa.

Tất nhiên, ký ức của người này không thể trở thành nghĩa vụ chịu đựng của người kia. Nhưng nó có quyền được tính đến. Người yêu hoa sữa không thể đem ký ức ra yêu cầu hàng xóm đóng cửa chịu trận.

Người ghét hoa sữa cũng không thể lấy chiếc mũi của mình làm tiêu chuẩn quy hoạch cả thành phố. Không ai có độc quyền quyết định thứ gì được phép tồn tại trong không gian chung.

“Một hàng cây vừa là bóng mát, cảnh quan, vừa có thể là phần đời của những người sống quanh nó. Khi xem xét giữ hay chuyển, những giá trị ấy cần được đặt lên bàn để cùng cân nhắc. Không thể chỉ ghi nhận phần gây phiền rồi coi mọi lợi ích còn lại bằng không. Phải biết rằng trước khi là hoa, thì nó là cây. Sự quý giá của một cây xanh trong thành phố ở thời điểm này như thế nào tôi không cần nhắc lại nữa.

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Nhiều chuyên gia cho rằng giá trị của cây hoa sữa lớn hơn sự phiền toái của nó vì mùa hoa khá ngắn trong khi muốn trồng một cây xanh cho bóng mát cần 3-10 năm.

Bảo vệ sức khỏe là lý do chính đáng. Nhưng lý do chính đáng cũng cần dẫn đến giải pháp tương xứng: cây nào ảnh hưởng, ảnh hưởng đến ai, có thể giảm mật độ hay xử lý bằng kỹ thuật đến đâu?

"Từ một vị trí trồng bất hợp lý đi đến kết luận cả loài cây không đáng giữ là bước nhảy quá xa. Cái cây không có lỗi vì đã được đặt nhầm chỗ. Hoa sữa ra hoa theo mùa. Những đợt hương nồng rồi sẽ qua, còn tán cây tiếp tục đứng đó. Không nên lấy thời điểm mùi hương đậm nhất làm bản tổng kết công dụng của cả cái cây. Phép tính ấy bỏ sót quá nhiều ngày có bóng mát”, kiến trúc sư Trần Minh Quân chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến của anh Quân, một số người cho rằng cây hoa sữa không tự chọn đứng sát cửa sổ. Nó cũng không tự gọi thêm hàng chục cây khác về chen chúc trên một đoạn đường. Chủng loại, khoảng cách, mật độ đều là quyết định của con người. Nếu bố trí không hợp lý thì sửa cách bố trí.

Hướng xử lý của Sở Xây dựng Hà Nội trong thời gian này là rà soát mật độ, nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa và xem xét dịch chuyển một phần cây ở những vị trí quá dày.

Sở đồng thời yêu cầu không di chuyển, thay thế đồng loạt, thiếu căn cứ. Nghĩa là vẫn có những giải pháp để giảm bất tiện và giữ cây.

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#hoa sữa #Hà Nội #ký ức #mùi hương #bảo vệ cây xanh #di sản Hà Nội

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