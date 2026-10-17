Mãn nhãn màn đại Xòe với 2.026 người

TPO - Tối 16/10, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 khai mạc tại tỉnh Lào Cai với điểm nhấn là màn đại Xòe quy tụ 2.026 nghệ nhân, diễn viên, tôn vinh di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Cuộc thi kỳ vọng tạo ra những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
TPO - Khánh Hòa vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng tài liệu, hình ảnh, kỷ vật lịch sử về Trường Sa để phục vụ trưng bày tại bảo tàng đang được xây dựng.
TPO - Theo dự thảo mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo.
TPO - Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chính thức khởi động với nhiều thay đổi trong phương thức tuyển chọn, mở rộng thể loại âm nhạc và tăng quyền bình chọn cho khán giả. Thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo bằng video trực tuyến, tranh tài ở bốn phong cách âm nhạc. Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng.
TPO - Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết ban giám khảo đạt mức đồng thuận khoảng 90% khi chọn Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Một số thí sinh khiến ông thay đổi điểm số vào phút chót nhờ phần trình diễn trên sân khấu chung khảo.
TPO - Mùa hoa sữa về, hương thơm đặc trưng lại lan tỏa trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích mùi hương này. Trong khi một số người cảm thấy dễ chịu với hương hoa thoang thoảng, những người khác lại cho rằng mùi hoa quá nồng, thậm chí khó chịu khi phải ngửi trong thời gian dài, đặc biệt ở những khu vực trồng dày đặc loại cây này.
TPO - Nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác ca khúc "Hoa sữa" lúc chưa biết loại hoa này trông như thế nào. Thi sĩ Bùi Thanh Tuấn viết "Hoa sữa thôi rơi" trước cả lần đầu anh đặt chân đến Hà Nội. Đến khi có đề xuất phương án di dời hoa sữa, một số người cảm thán nếu hai ông kia còn sống liệu có “thương” hoa sữa hay không?
TPO - Chưa đầy hai tuần sau đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh lần lượt xin lỗi vì những lời nói trong nhóm trò chuyện riêng bị lan truyền. Sáng 15/10, Quỳnh Anh tiếp tục trực tiếp xin lỗi Á hậu Trịnh Hồng Đăng tại buổi media tour của top 5. Câu chuyện hiện nay đã vượt khỏi phạm vi một nhóm chat, kéo theo những tranh cãi lan rộng trên mạng xã hội.
TPO - Ban tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026 hai lần thông báo hoãn, chưa xác định được cụ thể ngày tổ chức. Đây là một trong những hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc của thủ đô trong thời gian qua.
TPO - Qua nghiên cứu hai hiện vật long bào vua Lê Dụ Tông, các nhà khoa học phát hiện hệ thống vật liệu phong phú gồm nhiều loại tơ, kim tuyến, chỉ bện và đặc biệt là sợi lông công - vật liệu chưa từng được ghi nhận trong các nghiên cứu về vải sợi cổ Việt Nam.
TPO - Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhóm tác giả Báo Tiền Phong nhận giải A với loạt bài "Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai".
TPO - Triển lãm tranh của “Thiên thần lơ đãng Kha Du” từ 17-27/10 tại Hà Nội nói lên nhiều điều. Một cô bé kém giao tiếp bằng lời nhưng nội tâm thực sự phong phú, mãnh liệt với hàng trăm bức tranh đầy màu sắc của những con người dân tộc miền núi, nơi văn hóa truyền thống hiện lên sống động.
TPO - Hoa sữa Hà Nội là loài cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, mùi hoa sữa nồng, khiến nhiều người dân có cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi tiếp xúc thường xuyên. Lãnh đạo TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.
Nước Nga trong những câu chuyện kể của bố tôi ngày xưa đẹp lắm. Đó là một thiên đường của lòng nhân hậu, của những hàng bạch dương vàng rực trong tranh Levitan. Tuổi mười tám, tôi nuôi giấc mơ du học bằng chính những hình ảnh lấp lánh ấy.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý cây xanh triển khai biện pháp kỹ thuật giảm mùi hương nồng gắt trước mắt, đồng thời lập danh mục khảo sát để đề xuất phương án di dời, trồng thay thế trước ngày 26/10.
TP - Điện ảnh Việt vừa chứng kiến thất bại trên đấu trường phòng vé lẫn sự đón nhận của khán giả với bộ phim huyền sử ''Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" - tác phẩm được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ suốt hàng thập kỷ với mức kinh phí thuộc hàng cao nhất từ trước đến nay.