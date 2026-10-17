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Nhịp sống Thủ đô

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Hà Nội: Bổ sung thêm sao đen, ngoài cây hoa sữa trên phố Nguyễn Du

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội sẽ thay dần hoa sữa trồng quá dày, ảnh hưởng đến cư dân bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch từng tuyến phố. Trong đó có các tuyến phố văn hóa trong lõi phố cũ như phố Nguyễn Du cũng được định hướng cây đặc trưng là sao đen, thay vì chỉ có hoa sữa.

Hà Nội đang thực hiện cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa tại những nơi có mật độ quá dày để tránh mùi hương của loài hoa này ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng lên phương án thay thế hoa sữa tại một số vị trí nhưng không làm mất đi bản sắc đặc trưng của loài cây này tại Thủ đô.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa. Cùng với sấu, xà cừ, bằng lăng, phượng vĩ…, hoa sữa là một trong những loài cây bóng mát phổ biến, được trồng trên nhiều tuyến phố chính của Thủ đô.

Hoa sữa đạt tỷ lệ nhận diện phổ biến, đứng thứ 4 trong số các loài cây quen thuộc nhất với người dân Hà Nội.

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Người dân sống gần hàng cây hoa sữa ủng hộ chặt tỉa bớt hoa tránh gây mùi

Sở Xây dựng đánh giá, trong đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước”, cây hoa sữa bên cạnh những ưu điểm còn tồn tại một số bất cập về đặc tính sinh học.

Hoa sữa (với tên khoa học Alstonia scholaris) - phổ biến trên nhiều tuyến phố với mùi hoa đặc trưng, tuy nhiên cần phải kiểm soát mật độ trồng trong đô thị để không ảnh hưởng đến người dân như trên phố Nguyễn Du, Đào Tấn.

Do đó, cơ quan này đề xuất cần hoàn thiện bộ tiêu chuẩn cây xanh đô thị, tránh tình trạng trồng theo phong trào, thiếu đồng bộ (ví dụ: hoa sữa trồng dày ở một số tuyến phố gây ô nhiễm mùi). Đồng thời, xây dựng quy hoạch loài cây đặc trưng cho từng tuyến phố, từng khu vực, vừa tạo bản sắc vừa đảm bảo an toàn.

Trong đó Sở Xây dựng đề xuất nhóm cây xanh ở các tuyến phố Văn hóa - Cư trú nội đô gồm:

Tuyến phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng: Duy trì hệ thống cây Sấu và Nhội. Ở tầng thấp bổ sung các loại cây có hương thơm hoặc hoa đẹp như Nguyệt quế, Ngâu, Lan rẻ quạt. Trên phố Nguyễn Du: Đặc trưng bởi cây Sao đen (thay vì chỉ có Hoa sữa như trước), tạo tầm vóc cao lớn và bóng mát bền vững.

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Cắt tỉa hoa sữa tại phố Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai, Hà Nội)

Phố Quán Sứ sẽ tập trung trồng Sấu và Bằng lăng, tạo cảnh quan đồng nhất với các mảng cây bụi thấp ở gốc cây.

Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa giải pháp cho cây cần thay thế và kế hoạch trồng cây xanh đô thị giai đoạn năm 2026 - 2030. Theo đó phân loại cây nhóm A gồm các cây nguy hiểm cần thay ngay, đó là các loại bị sâu bệnh trên 60% tán, rỗng ruột, nghiêng... các loại này sẽ thay thế trong 1-2 năm tới.

Đối với nhóm B là cây cần thay thế trong trung hạn, bao gồm các loại cây phát triển kém, rễ nổi lên hè, cây sai chủng loài theo quy hoạch tuyến và hoa sữa mật độ cao ảnh hưởng đến cư dân. Nhóm này sẽ được thay dần trong 3-7 năm tới.

Đối với nhóm C là các cây khỏe nhưng tán mất cân đối, cây bản địa nhưng cần cắt chỉnh sẽ được cải tạo, nuôi dưỡng.

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#Cây hoa sữa #Cây sao đen #Quy hoạch cây xanh #Hà Nội #Cây bóng mát #hoa sữa #nguyễn du

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