Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein đầu tư vào Việt Nam

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế, tài chính, trong đó có khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế và thị trường vốn Việt Nam.

Ngày 18/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Đoàn Bắc.

Bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định Thương mại tự do sau 14 năm đàm phán với 21 phiên đàm phán chính thức, cùng với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng các Hiệp định này sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên, góp phần giảm thuế quan và các rào cản thương mại, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy dòng vốn đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng của hai nước.

Thủ tướng đề nghị Liechtenstein tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển và quản lý các quỹ đầu tư, hoạt động ngân hàng, tài chính xanh, thị trường vốn và quản lý tài sản quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Đoàn Bắc.

Về hợp tác thương mại và đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, trong đó có các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như thủy sản và dệt may.

Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế, tài chính, trong đó có khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế và thị trường vốn Việt Nam.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Đoàn Bắc.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển, tiềm năng tăng trưởng và vị trí chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mong muốn khai thác hiệu quả những cơ hội được mở ra từ các thỏa thuận hợp tác mới.

Hai Thủ tướng trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và thúc đẩy triển khai sau khi Hiệp định có hiệu lực; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein. Ảnh: Đoàn Bắc.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, đóng góp tích cực vào việc giải quyết các thách thức chung.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chứng kiến Lễ ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein.