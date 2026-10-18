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Hà Nội điều chỉnh lộ trình 4 tuyến xe buýt phục vụ làm Quốc lộ 1A

Phùng Linh

TPO - Từ ngày 20/10, Hà Nội điều chỉnh điểm đầu cuối và lộ trình 4 tuyến xe buýt gồm số 62, 108, 108TC và 113 để phục vụ thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối và hành trình các tuyến buýt số 62, 108, 108TC và 113. Việc điều chỉnh bắt đầu áp dụng từ ngày 20/10 nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A.

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Hà Nội điều chỉnh lộ trình và điểm đón trả khách của 4 tuyến buýt qua khu vực huyện Thường Tín từ ngày 20/10 nhằm tránh khu vực thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Theo phương án mới, điểm đầu và điểm cuối của cả 4 tuyến buýt trên được gom về một đầu mối tại Khu đô thị Him Lam 1 (đường N27, huyện Thường Tín). Một số đoạn tuyến chạy qua đường Doãn Tuế, đường tỉnh 427B, Quốc lộ 1A và khu dân cư Mễ Sơn được nắn lại để tránh khu vực công trường thi công.

Cụ thể, tuyến buýt số 62 (Bến xe Yên Nghĩa - Thường Tín) giữ nguyên lộ trình từ Bến xe Yên Nghĩa qua Ba La, Quang Trung, Tô Hiệu, Cầu Đen, Phùng Hưng, Cầu Bươu, đường 70, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, Liên Ninh, Quán Gánh. Khi đến Quốc lộ 1A, xe rẽ vào đường tỉnh 427B, đường Doãn Tuế và kết thúc tại Khu đô thị Him Lam 1 (đường N27). Chiều về chạy theo hướng ngược lại.

Tuyến buýt số 108 (Thường Tín - Minh Tân) có điểm xuất phát mới từ Khu đô thị Him Lam 1 (đường N27), đi theo đường Doãn Tuế, đường khu dân cư Mễ Sơn ra Quốc lộ 1A, đường tỉnh 428 phía Đông và kết thúc tại bãi đỗ xe Minh Tân (xã Đại Xuyên). Chiều về chạy theo hướng ngược lại.

Tuyến nhánh 108TC (Thường Tín - Đại Xuyên) xuất phát từ Khu đô thị Him Lam 1 qua đường Doãn Tuế, khu dân cư Mễ Sơn, Quốc lộ 1A, đường tỉnh 428 phía Đông, ngã ba Hoàng Nguyên, đường liên xã Đại Xuyên qua các thôn Sảo Hạ, Sảo Thượng, Quang Lãng và dừng tại bãi đỗ xe thôn Quang Lãng. Chiều về chạy theo hướng ngược lại.

Tuyến buýt số 113 (Thường Tín - Bến đò Vườn Chuối) xuất phát từ Khu đô thị Him Lam 1 đi theo đường Doãn Tuế, đường tỉnh 427B, Quốc lộ 1A, qua các xã Thắng Lợi, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên, Thụy Phú, Văn Nhân, Nhân Vực rồi lên đê sông Hồng tới Bến đò Vườn Chuối. Chiều về chạy theo hướng ngược lại.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, phương án thay đổi này vừa bảo đảm an toàn giao thông khu vực dự án Quốc lộ 1A đang thi công, vừa duy trì việc kết nối xe buýt liên tục giữa huyện Thường Tín với quận Hà Đông và các khu vực lân cận. Trung tâm yêu cầu các đơn vị vận hành cập nhật biểu đồ chạy xe, dán thông báo lộ trình mới tại các nhà chờ và trên xe để hành khách chủ động sắp xếp thời gian đi lại.

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#xe buýt #Hà Nội #Quốc lộ 1A #điều chỉnh tuyến #giao thông #Điều chỉnh lộ trình 4 tuyến buýt

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