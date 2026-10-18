12 tuyến phố trung tâm đồng loạt thay biển tăng giá gửi ôtô

TPO - Giá trông giữ ô tô đến 9 chỗ tại 12 tuyến phố trung tâm Hà Nội tăng từ 30.000 lên 50.000 đồng mỗi 60 phút từ ngày 15/10.
TPO - Dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tìm hiểu vùng đất gắn với nhiều danh nhân lịch sử. Họ ấn tượng từ lối đi dưới hàng thông đến không gian cổ kính, trầm mặc.
TPO - Những ngày này, ngư dân ven biển Hà Tĩnh phấn khởi khi ruốc biển xuất hiện nhiều gần bờ. Có chuyến, tàu đánh bắt được cả tấn ruốc, mang về khoản thu hàng triệu đồng, thậm chí hơn 10 triệu đồng sau mỗi lần cập cảng.
TPO - Bạo loạn lan rộng tại nhiều thành phố của Pháp trong tối thứ Bảy (17/10), các tòa nhà công quyền bị đốt phá, cửa hàng bị cướp bóc và đụng độ dữ dội giữa người biểu tình với cảnh sát.
TPO - Trước hơn 40.000 khán giả, 24 nghệ sĩ mang đến 22 tiết mục trong đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà. Pháp Kiều đưa trăn thật lên sân khấu, Dương Domic xuất hiện bằng xe mui trần, còn Jaysonlei và Cody Nam Võ gây chú ý với màn cầu hôn trong "50 cuộc gọi nhỡ".
TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.
TPO - Nguyễn Thái Anh Thư là cô gái duy nhất đến từ Đồng Tháp lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù gặp sự cố đau chân ngay trước đêm chung khảo nhưng Anh Thư vẫn giữ tinh thần lạc quan và tỏa sáng trong đêm thi.
TPO - Sáng 18/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu hành trình lai dắt đường thủy dài 124km từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) về Bến Bạch Đằng. Tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ nặng hơn 3.400 tấn dự kiến cập bến trong ngày 19/10, chuẩn bị cho công đoạn hợp long cầu vào ngày 21/10/2026.
TPO - Lực lượng thi công đồng loạt xén vỉa hè và chặt cành nhiều cây xanh ở ngã tư Dương Đình Nghệ - Mễ Trì để lấy mặt bằng xây dựng hầm chui trị giá hơn 960 tỷ đồng.
TPO - Chợ hoa Quảng Bá hay còn gọi là Quảng An tấp nập người mua bán trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. So với ngày thường, giá hoa không tăng nhiều, mức độ tiêu thụ năm nay được các tiểu thương đánh giá kém hơn so với dịp lễ năm trước.
TPO - Đúng 20h ngày 17/10 cổng check-in được đóng lại. Nhưng phía ngoài, hàng trăm khán giả đã chen chân ở khu vực này. Họ trải bạt giữ chỗ trước cả một ngày để chờ xem đêm 2 concert Tinh hà say hi, vào 20h ngày 18/10.
TPO - Cơn mưa bất chợt trút xuống Khu đô thị Vạn Phúc trước thời điểm diễn ra concert Tinh hà say hi, song đông đảo khán giả vẫn đến sớm và hoàn tất thủ tục check-in.
TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.
TPO - Sau màn trình diễn gây kinh ngạc hôm 15/10 tại Texas (Mỹ), Tesla lần đầu hé lộ hình ảnh hậu trường thử nghiệm Roadster thế hệ mới, mẫu xe điện tích hợp động cơ đẩy lấy cảm hứng từ công nghệ tên lửa.
TPO - Sau đợt cắt tỉa, nhiều tuyến phố Hà Nội không còn hàng cây hoa sữa tán lá xanh, hoa nở dày như trước. Thay vào đó, những hàng cây thưa tán, cành nhánh lộ rõ khiến nhiều người chú ý khi đi qua.
TPO - Sáng 17/10, cơ sở massage 3 tầng trên đường Lê Văn Lương, TPHCM bất ngờ bốc cháy, khói đen cuồn cuộn, hàng chục cảnh sát được huy động dập lửa.
TPO - Dự án đường trục chính Tam Hòa (TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng, dù nhiều lần gia hạn vẫn chưa thể hoàn thành. Đến nay, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.