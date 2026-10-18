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Multimedia

12 tuyến phố trung tâm đồng loạt thay biển tăng giá gửi ôtô

Dương Triều - Công Hướng

TPO - Giá trông giữ ô tô đến 9 chỗ tại 12 tuyến phố trung tâm Hà Nội tăng từ 30.000 lên 50.000 đồng mỗi 60 phút từ ngày 15/10.

VIDEO: Hà Nội tăng giá gửi ôtô lên 50.000 đồng mỗi giờ ở 12 tuyến phố.
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Bảng giá trông giữ ôtô tại một điểm đỗ ở trung tâm Hà Nội. Theo biểu giá mới, ôtô đến 9 chỗ và xe tải dưới hai tấn gửi theo lượt 60 phút tại khu vực đô thị lõi chịu mức phí 50.000 đồng, tăng 20.000 đồng so với trước.
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Ôtô đỗ tại điểm trông giữ trên phố Lý Thường Kiệt, một trong 12 tuyến phố áp dụng mức giá mới. Nhân viên điểm trông giữ xe đang thay đổi bảng giá mới theo quy định.
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Biểu giá mới áp dụng từ ngày 15/10 đối với các vị trí lòng đường, hè phố được phép sử dụng tạm thời có đầu tư bằng ngân sách nhà nước.
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Hàng dài ôtô đỗ trên tuyến phố trung tâm Hà Nội. Với mỗi 60 phút gửi xe, tài xế phải trả thêm 20.000 đồng, tương đương mức tăng 66,7% so với giá cũ.
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Một người thường xuyên gửi ô tô trên phố Lý Thái Tổ cho biết mức phí tăng khiến họ phải tính toán lại chi phí mỗi lần vào trung tâm. Người này cân nhắc tìm điểm đỗ khác thuận tiện và mức giá phù hợp.
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Một tài xế thường xuyên gửi xe tại khu vực này cho rằng giá cả không phải yếu tố duy nhất khi lựa chọn điểm đỗ. Nếu gửi xe ở xa, họ có thể mất thêm thời gian di chuyển đến nơi cần giải quyết công việc.
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Một điểm trông giữ ôtô gần khu vực tập trung nhiều cửa hàng, cơ quan. Mức phí mới khiến chi phí gửi xe tăng đối với những người thường xuyên sử dụng ôtô khi vào trung tâm.
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Tài xế tìm vị trí đỗ trên phố Trần Hưng Đạo. Ngoài mức phí, khoảng cách từ điểm gửi xe đến nơi cần đến cũng là yếu tố người dân cân nhắc.
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12 tuyến phố áp dụng mức phí 50.000 đồng mỗi 60 phút đối với ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn. Đồ hoạ: AI

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#Hà Nội #gửi ô tô #giá xe #tuyến phố #biểu giá

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