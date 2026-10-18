Cơn mưa không thể cản biển người đu concert

TPO - Gần 40.000 khán giả đã đội mưa thắp sáng đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi. Sân khấu hoành tráng và 24 nghệ sĩ mang tới nhiều cảm xúc bùng nổ, khiến người hâm mộ háo hức mong chờ đêm 2.

Khán giả Bạc Hà (Hà Nội) cầm trên tay chiếc đèn LED và "khoe" với những người bên cạnh: "Đây là chiếc đèn tôi tự tay mua thiết bị, đi dây điện và hoàn thiện nó. Mong ước của tôi là tạo ra ánh sáng thu hút nhất có thể, trên dòng chữ Jsol để hy vọng anh ấy nhìn thấy. Tôi đã di chuyển từ Hà Nội vào đây trước một ngày để xem concert Tinh hà say hi. Ngay lúc này, trời đổ mưa nhưng chẳng sao cả, điều quan trọng là tôi đã đứng ở đây".

Một khán giả khác (xin giấu tên) thổ lộ cùng phóng viên Tiền Phong: "Đây là lần đầu tiên tôi đu concert ngoài trời và quy mô lớn như thế này. Tôi đi cùng một người bạn, đến đây từ rất sớm để tận hưởng không khí check-in. Tôi đến đây vì tất cả nghệ sĩ của game show, những người đã tỏa sáng từ truyền hình, ở các thước phim ngắn lan tỏa ở mạng xã hội. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác nghe, nhìn trực tiếp trên sân khấu sẽ thế nào".

Đó là 2 trong gần 40.000 khán giả lặn lội đến Khu đô thị Vạn Phúc, TPHCM để xem đêm diễn đầu tiên của concert Tinh hà say hi. Thời tiết bất thường ở TPHCM, nắng vào giữa trưa và bất chợt đổ mưa ở đầu giờ chiều và chiều muộn không cản bước chân những khán giả quyết tâm đến với concert Tinh hà say hi.

Cảm giác lần đầu được nghe Laviem, Secret, IDNAT, 50 cuộc gọi nhỡ, Mộng duyên, từ những bản hit triệu view, thống trị "top trending" đến sân khấu live là đặc biệt với nhiều khán giả. Đó là lý do lớn nhất thôi thúc họ cầm trên tay chiếc vé và tiến vào sân khấu được dàn dựng hoành tráng từ ban tổ chức.

Loạt sân khấu đỉnh cao của concert Tinh hà say hi.

Sân khấu mãn nhãn, tiết mục xuất sắc

Đêm concert mở đầu bằng đoạn video Tiếng vọng Tinh hà, tái hiện ngắn gọn và tinh tế những lời nhắn gửi từ người hâm mộ. Sự chờ đợi của khán đài nhanh chóng được đáp lại bằng màn giới thiệu Thế giới song song cùng ca khúc chủ đề Together We Shine.

Toàn bộ 24 Anh trai đồng loạt xuất hiện, thắp sáng sân khấu bằng một nguồn năng lượng mạnh mẽ và những bước vũ đạo đồng đều, chính thức dẫn dắt khán giả bước vào một đêm diễn được đầu tư công phu cả về phần nhìn lẫn phần nghe.

Đứng trước hàng vạn khán giả, Song Luân chia sẻ concert chính là cuộc hẹn thanh xuân, trạm dừng chân để mọi người tạm gác lại nhịp sống hối hả và tận hưởng trọn vẹn đam mê.

Nam nghệ sĩ cùng 23 đồng nghiệp gửi lời tri ân trực tiếp: "Không có các bạn thì sẽ không có chúng tôi, không có một mùa Tinh hà say hi rực rỡ và buổi hẹn ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã đến, đã ở lại và đã là một phần của Tinh hà say hi".

Bước vào các phần trình diễn chính, điểm sáng nghệ thuật của đêm nhạc nằm ở tư duy dàn dựng không gian. Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thị giác, ê-kíp đã thiết kế hệ thống đường catwalk kéo dài xuyên qua khu vực khán giả, kết hợp cụm hộp đèn LED quy mô lớn và cấu trúc sân khấu nghiêng độc đáo.

Sự phá cách được thể hiện rõ nét ngay từ tiết mục Bad Night. Khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi Dương Domic và Pháp Kiều xuất hiện "chất" trên chiếc xe mui trần, di chuyển trực tiếp từ khu vực khán giả hướng thẳng về sân khấu chính. Cùng lúc đó, Ali Hoàng Dương thực hiện màn đu dây từ hệ thống hộp đèn trên cao, trong khi Dang Hong Hai làm chủ không gian biểu diễn trung tâm.

Với phần intro được kéo dài đến 1 phút 30 giây, tiết mục mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới, khác biệt so với phiên bản truyền hình.

Bùng nổ cả phần nghe và nhìn ở concert.

Sự đầu tư vào chi tiết tiếp tục được khắc họa sắc nét qua Mộng duyên. Bản phối khoác lên một âm hưởng hào hùng hơn nhờ sự xuất hiện của chiếc trống trận khổng lồ có đường kính lên tới 2 m, tạo điểm nhấn văn hóa Á Đông đậm nét.

Ở diễn biến khác, tiết mục Mất la bàn ghi dấu ấn với hình ảnh Pháp Kiều chơi đàn tranh điêu luyện bên trong không gian LED bao quanh, trước khi sải bước tự tin xuống sân khấu để kết nối cùng các thành viên.

Sân khấu Tinh hà còn là nơi những dự án âm nhạc mới lần đầu được ra mắt. Ca khúc Perfume chính thức "trình làng" qua sự hòa giọng ăn ý của CongB, buitruonglinh, Cody Nam Võ và Dang Hong Hai.

Không khí đêm diễn cũng được điểm xuyết thêm những màu sắc tươi mới nhờ sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời: Yeolan lôi cuốn trong Laviem và Hoàng Duyên nhẹ nhàng đồng hành cùng tiết mục Giải cứu thế giới.

Một dấu ấn nghệ thuật mang tính nguyên bản của đêm concert là quyết định trình diễn trọn vẹn hai EP hình thành từ Live Stage 3. Khán giả được thưởng thức một mạch truyện âm nhạc xuyên suốt, bắt đầu từ EP Tình thế người (bao gồm Tết tình, Một người như thế, Người trên dây) và chuyển tiếp mượt mà sang EP Trạm đến em (với Run to You, MRT, SECRET). Mỗi EP được dẫn dắt bởi một đoạn phim điện ảnh ngắn, kết nối các tiết mục thành một tổng thể nghệ thuật chặt chẽ.

Đêm diễn đầu tiên khép lại bằng chuỗi tiết mục pha trộn khéo léo giữa chất liệu văn hóa dân gian và nhịp điệu đương đại: Thêu hoa dệt gấm, Sau hình bóng ấy, Giải cứu thế giới và Thế giới của anh. Khoảnh khắc 24 Anh trai cùng tề tựu trên sân khấu trong đoạn điệp khúc cuối của Thế giới của anh đã khép lại một đêm nhạc trọn vẹn, chỉn chu và đã mắt.

Đêm 2 hứa hẹn bùng nổ hơn nữa

Dù đêm 1 đã khép lại với hàng loạt màn trình diễn bùng nổ, Tinh hà say hi Concert vẫn cất giấu nhiều yếu tố bất ngờ dành riêng cho đêm 2. Ngay trên sân khấu Hẹn giữa Tinh hà, Jsol đã thay mặt ban tổ chức hé lộ một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của đêm diễn tiếp theo: lễ trao sao lần đầu xuất hiện.

Thành công rực rỡ của đêm mở màn đồng thời thiết lập một sự kỳ vọng lớn cho đêm diễn kế tiếp. Khán giả hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi thêm những ý tưởng dàn dựng sân khấu táo bạo, nơi hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại tiếp tục được khai thác tối đa để nâng tầm các bản phối.

Việc kết hợp nhịp nhàng giữa công nghệ sân khấu và kỹ năng làm chủ không gian của các nghệ sĩ đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ. Điều này chắc chắn sẽ được đẩy lên những cao trào mới trong đêm diễn thứ hai.

Ngay sau khi đêm 1 kết thúc, sức nóng của concert Tinh hà say hi lập tức lan tỏa. Hàng loạt hình ảnh sân khấu hoành tráng, các kỹ thuật dàn dựng đột phá cùng những khoảnh khắc tương tác tự nhiên của 24 anh trai liên tục được chia sẻ và thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Đêm 2 của concert hứa hẹn bùng nổ hơn.

Với nền tảng vững chắc từ đêm mở màn, đêm 2 của Tinh hà say hi được kỳ vọng tiếp tục mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp, khép lại trọn vẹn một sự kiện âm nhạc xứng tầm với kỷ lục 35 tỷ lượt nghe/xem tại Việt Nam trong thời gian diễn ra game show.

Kết thúc đêm diễn, cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện khi hàng trăm khán giả đã trải bạt, lót thảm ngồi đợi ở trước các khu vực check-in. Họ "đặt gạch, giữ chỗ" để nghe âm nhạc của concert Tinh hà say hi (đêm 1) từ xa. Nhưng mục đích chính của nhóm người này là giữ vị trí "camp chỗ", chấp nhận ngồi đợi trước một ngày để có cơ hội check-in sớm, qua đó tiến đến vị trí đắc địa để theo dõi concert.

Đó là ví dụ điển hình của việc concert Tinh hà say hi được chờ đợi ra sao và sức nóng của 24 nghệ sĩ lớn cỡ nào. Tiếp nối từ đêm 1, đêm 2 của Tinh hà say hi lại kín chỗ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao cho khán giả.