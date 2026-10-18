Loạt bệnh viện, phòng khám tại TPHCM bị xử phạt

TPO - Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương và Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn cùng bị phạt 15 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc.

Sở Y tế TPHCM vừa công bố thông tin xử phạt nhiều cơ sở y tế, kinh doanh dược và mỹ phẩm trên địa bàn.

Cụ thể, Công ty TNHH Y Tâm Giao, đơn vị vận hành Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương (455 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn (63 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành) cùng bị phạt 15 triệu đồng. Hai cơ sở vi phạm quy định về bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát hoặc sử dụng thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn bị phạt 15 triệu đồng

Phòng khám HYPPO (số 10/16 Trần Nhật Duật, phường Tân Định) bị phạt 15 triệu đồng do không niêm yết công khai giấy tờ theo quy định về kinh doanh dược.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (ấp Hưng Long, xã Kim Long, TPHCM) bị phạt 35 triệu đồng vì khám, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề và bị tước chứng chỉ hành nghề trong 7,5 tháng.

Trong lĩnh vực mỹ phẩm, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Đào tạo K&N bị phạt 75 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố và vi phạm quy định về nhãn hàng hóa. Doanh nghiệp bị buộc thu hồi, tiêu hủy một sản phẩm và thu hồi hai sản phẩm khác để ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Ở lĩnh vực kinh doanh dược, Công ty TNHH Hóa dược Toàn Phúc bị phạt 85 triệu đồng do thay đổi, mở rộng kho bảo quản nhưng không báo cáo theo quy định và bảo quản thuốc không đúng điều kiện. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược bị tước chứng chỉ hành nghề trong 4,5 tháng.

Nhà thuốc Nhị Trưng 3 (số 364 Hai Bà Trưng, phường Tân Định) bị phạt 15 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo quản thuốc và thực hành tốt bán lẻ thuốc. Hộ kinh doanh Cửa hàng Phương Ngân bị phạt 22,5 triệu đồng do không bố trí khu vực biệt trữ đối với thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi, hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công ty Cổ phần Y tế AMVGROUP bị phạt 15 triệu đồng do mở rộng kho bảo quản nhưng không báo cáo theo quy định. Nhà thuốc Tây tư nhân My Châu bị phạt 4 triệu đồng vì người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt khi cơ sở hoạt động mà không thuộc trường hợp được ủy quyền.