Kinh ngạc Phùng Khánh Linh

TPO - Hơn 7.000 khán giả chọn Phùng Khánh Linh trong tối hai concert “Anh trai” cùng diễn tại TPHCM. Nữ ca sĩ tạo được sức hút, đủ "cân một vạn người" sau nhiều năm chật vật đến mức muốn bỏ nghề.

Tối 17/10, hàng vạn người đến Vạn Phúc City xem 24 nghệ sĩ Tinh hà say hi, trong khi 33 nghệ sĩ Anh trai vượt ngàn chông gai biểu diễn tại The Global City. Phùng Khánh Linh chọn Nhà thi đấu Phú Thọ cho Giữa một vạn tour phiên bản mở rộng, đón hơn 7.000 khán giả nghe một mình nữ ca sĩ kể về hành trình làm nghề.

Đặt cạnh sức hút cộng dồn của 57 nam nghệ sĩ, một mình Phùng Khánh Linh "cân hết" concert 7.000 khán giả là quyết định không phải chuyện dễ. Và cũng không ai dám liều, thậm chí thành công như giọng ca Anh là thằng tồi.

Phùng Khánh Linh đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc.

Kéo 7.000 khán giả đi qua tổn thương

Concert Giữa một vạn tour bao gồm những sáng tác nhiều giằng xé thành bốn hồi diễn, chuyển từ hoài nghi, mất mát đến giận dữ và chấp nhận. Cấu trúc này giúp concert của Phùng Khánh Linh đậm màu tự sự, tránh sa vào việc kéo dài lê thê một cảm xúc nhất định.

Với hồi đầu Have you ever been in love?, cô mở đầu bằng đoạn phim dẫn vào Grief is the price you pay for love, Ám ảnh về anh, Hiện thực phũ phàng, Linh cảm, Cờ người. Phùng Khánh Linh đưa khán giả thẳng vào phần bất an của tình yêu, xác lập không khí có phần nặng nề nhưng nhất quán với thế giới nội tâm trong âm nhạc của cô.

Đến hồi hai Grief is the price you pay for love, loạt ca khúc Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Mùa hè 1994, Năm ngoái giờ này, Gói tình em rồi về, Một phút giây (MPG) và Chỉ còn lại hai ta được làm mới theo phong cách dark synth-pop.

Khác với đêm diễn trước ở Hà Nội, cô mang màu sắc nhạc điện tử vào các ca khúc, tạo sự khác biệt ở phiên bản mở rộng. Việc làm mới phần âm nhạc là lý do để khán giả trở lại.

Phùng Khánh Linh biến Nhà thi đấu Phú Thọ thành sân khấu riêng, dẫn khán giả đi theo cảm xúc riêng.

Bước sang hồi ba Love is a kind of madness, Phùng Khánh Linh đưa khán giả đến với những ca khúc mang đậm màu sắc cá nhân, gồm Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Tâm sự với đêm một mình và Khóc blóck. Cô chơi lớn mang tiết mục Chạy - Sáng tối phiên bản rock vào hồi ba, đẩy cảm xúc sau những dồn nén.

Sau những dằn vặt, tổn thương, cuối cùng Phùng Khánh Linh cho khán giả chữa lành. Hồi bốn mang tên Love may die but I will not với Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác, Phải lòng cô đơn, Em đau, Giả vờ, Điều em không muốn, Hoàng hôn lặng thinh và Có lẽ anh không yêu tôi... mang đến câu chuyện đối diện tổn thương, học cách vượt qua.

Đưa 7.000 khán giả qua các cung bậc cảm xúc, Phùng Khánh Linh nói "nỗi đau là một phần không thể thiếu của mỗi con người". Nhìn lại quá khứ, nữ ca sĩ cho biết cô từng đặt nặng thành tích, cố che giấu nỗi buồn và không thể đối mặt. Album Giữa một vạn người như cơ hội để cô “được sinh ra một lần nữa”.

“Cách đây hơn 10 năm, có một cô gái chỉ dám chui vào tủ quần áo để hát. Những góc nhỏ để hát, sáng tác và che giấu sự yếu đuối là nơi tôi thu mình, nay tôi muốn kể trải nghiệm đó trước khán giả", Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Một mình Phùng Khánh Linh cân đủ một vạn người

Không chỉ "dắt" khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, Phùng Khánh Linh gần như tự tạo cho bản thân show diễn "không giống ai". Sân khấu lâu đài, màn hình LED, ánh sáng và sân khấu phụ giữa khán giả... cho thấy tham vọng kể câu chuyện rất riêng mang tên Phùng Khánh Linh.

Trước khi đủ lực kéo một vạn người đến với mình, nữ ca sĩ từng trải qua nhiều khó khăn. Phùng Khánh Linh kể có thời gian dồn tiền làm nhạc, có tuần chỉ ăn bánh tráng vì cạn tiền sinh hoạt. “Tôi đã định bỏ cuộc để về quê rồi”, cô nhớ lại. Sự đón nhận dành cho Hôm nay tôi buồn trở thành động lực để cô tiếp tục.

Ở những chặng diễn trước, Phùng Khánh Linh còn nhắc việc bán hàng online để có kinh phí làm album. Những lần đứng trước khán phòng lớn mang ý nghĩa đặc biệt với cô, Mỗi dự án đều là bài toán xoay xở để được tiếp tục làm nghề.

Kéo 7.000 khán giả đến nghe nhạc trước cuộc đấu với 57 anh trai, Phùng Khánh Linh chứng tỏ sức hút không phải ai cũng có được.

Sau đêm mở màn ở Nhà hát Hòa Bình hồi tháng 3 đón khoảng 2.000 người, bán hết vé trong khoảng 10 phút, Phùng Khánh Linh đã đủ can đảm. Đợt bán vé đại trà cho đêm Hà Nội ngày 29/5 có hơn 8.000 lượt xếp hàng, sơ đồ được chọn kín sau khoảng 15 phút, hệ thống báo hết vé sau khoảng 30 phút.

Sau hai đêm tại khán phòng khoảng 4.000 chỗ của Trung tâm Hội nghị quốc gia ngày 8-9/8, Phú Thọ là bước "nâng tầm" Phùng Khánh Linh. Từng bị trêu là “nữ hoàng flop”, Phùng Khánh Linh dần tìm được sự kết nối khi xuất hiện cởi mở hơn ngoài âm nhạc.

Theo dõi Phùng Khánh Linh, khán giả dễ thiện cảm với sự hài hước, biểu cảm "không giống ai" và khả năng tự trêu bản thân, biến chính mình thành câu chuyện được khán giả bàn tán.

Mặt khác, ngoại hình, tính cách gần như "không liên quan" với âm nhạc nhiều giằng xé là yếu tố đủ để khán giả xuống tiền, muốn xem Phùng Khánh Linh là ai mà hot đến thế, thu hút khán giả trẻ đến vậy?

Và với concert tại Nhà thi đấu Phú Thọ, nữ ca sĩ tiếp tục chứng minh bản thân là độc bản, ít nhất là ở hiện tại, đủ sức "đứng giữa vạn người" và hát những ca khúc rất riêng của chính mình.