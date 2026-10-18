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Hoa hậu

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8 thí sinh Hoa hậu Việt Nam dâng hương tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tìm hiểu vùng đất gắn với nhiều danh nhân lịch sử. Họ ấn tượng từ lối đi dưới hàng thông đến không gian cổ kính, trầm mặc.

Trong khuôn khổ hoạt động tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Du lịch, 8 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến tham quan, dâng hương tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, TP Hải Phòng. Chuyến đi tiếp nối những trải nghiệm văn hóa của các cô gái trong vòng chung kết.

Lối đi dưới hàng thông, không gian cổ kính của chùa Côn Sơn để lại ấn tượng sâu sắc với những thí sinh lần đầu đặt chân đến đây. Các cô gái dâng hương và ghi lại những khuôn hình giữa cảnh quan di tích.

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Với nhiều cô gái, đây là lần đầu đến Côn Sơn, tìm hiểu vùng đất gắn với tên tuổi danh nhân Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.

Từ trải nghiệm trình diễn, chụp ảnh, thí sinh có thêm cơ hội tìm hiểu câu chuyện gắn với di tích. Những mái chùa, hàng cây trở thành dấu mốc để các cô gái nhớ về vùng đất từng gắn bó với nhiều nhân vật trong lịch sử dân tộc.

“Lần đầu đến Côn Sơn, em ấn tượng nhất với lối đi dưới hàng thông và không gian yên tĩnh của ngôi chùa. Em muốn lưu lại hình ảnh thật đẹp để giới thiệu với gia đình, bạn bè”, thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh nói.

Chùa Côn Sơn là trung tâm Phật giáo quan trọng của thiền phái Trúc Lâm, gắn với thiền sư Huyền Quang, vị tổ thứ ba của dòng thiền này. Ông từng trụ trì, tu hành và viên tịch tại đây. Vùng đất Côn Sơn còn gắn với tên tuổi các danh nhân Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi, lưu giữ những dấu tích lịch sử giữa cảnh quan núi rừng.

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Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dâng hương tại chùa Côn Sơn trong hành trình trải nghiệm văn hóa ở vòng Chung kết. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.

Năm 2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản thế giới. Chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc là những di tích thành phần của quần thể, mang giá trị về lịch sử, văn hóa và mối quan hệ giữa con người với cảnh quan thiên nhiên.

Với những thí sinh lần đầu đến di tích, chuyến đi mang lại trải nghiệm trực tiếp về không gian văn hóa từng được biết qua sách vở, hình ảnh.

Thí sinh Nguyễn Hồng Hạ Nghi chia sẻ: “Trước đây, em biết đến Côn Sơn qua những bài học về Nguyễn Trãi. Khi trực tiếp đặt chân tới, địa danh trong sách trở nên gần gũi hơn. Chuyến đi khiến em muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời những danh nhân từng gắn bó với nơi này”.

Tiếp nối hành trình, các thí sinh dâng hương tại đền Kiếp Bạc - nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Di tích gắn với vùng Vạn Kiếp, căn cứ quân sự quan trọng của nhà Trần trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông.

Theo giới thiệu của Ban Quản lý di tích, tên gọi Kiếp Bạc bắt nguồn từ tên nôm của hai làng Vạn Yên, gọi là Kiếp, và Dược Sơn, gọi là Bạc. Đền được xây dựng sau khi Trần Hưng Đạo qua đời năm 1300, trở thành nơi tưởng niệm công lao của vị anh hùng dân tộc.

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Thí sinh thành kính dâng hương tại đền Kiếp Bạc, nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.
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Chuyến tham quan giúp các cô gái tìm hiểu thêm về vùng Vạn Kiếp và dấu ấn lịch sử thời Trần. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.
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Những trải nghiệm tại di tích giúp thí sinh có thêm kiến thức để giới thiệu điểm đến với công chúng. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.

Việc đến cả chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc giúp thí sinh tiếp cận những nét riêng của từng di tích trong cùng hành trình. Họ được tiếp nhận thêm kiến thức lịch sử để giới thiệu điểm đến trong những thử thách của cuộc thi.

“Đứng trước đền thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, em xúc động khi nhớ đến những bài học lịch sử. Đây là dịp để em bày tỏ lòng biết ơn và hiểu thêm về vùng đất gắn với tên tuổi của ông", thí sinh Vũ Hồng Hạnh chia sẻ.

Ông Lê Duy Mạnh - Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc bày tỏ niềm vui khi Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn nơi đây để thí sinh tham quan, trải nghiệm và thực hiện thử thách.

Qua gặp gỡ, ông đánh giá các cô gái tự tin, bản lĩnh và kỳ vọng họ hoàn thành tốt những nội dung được giao. Đại diện Ban Quản lý mong chuyến đi để lại kỷ niệm đẹp, đồng thời giúp hình ảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc đến gần hơn với công chúng thông qua cuộc thi.

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