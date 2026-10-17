Theo chân Á hậu Châu Anh trải nghiệm thanh toán số

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề Chạm số - Sống xanh do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ những chiếc thẻ vật lý, người dùng ngày càng có thêm nhiều lựa chọn: thanh toán qua QR code, thanh toán chạm (Tap to Pay), ví điện tử, thanh toán trên thiết bị di động hay thanh toán bằng sinh trắc học. Công nghệ đang khiến một thao tác thanh toán trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn và được tích hợp ngày càng sâu vào các dịch vụ của đời sống.