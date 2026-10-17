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Hoa hậu

Theo chân Á hậu Châu Anh trải nghiệm thanh toán số

Ngọc Ánh - Dương Triều

TPO - Đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tham gia kết nối chương trình với cộng đồng, lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại và khuyến khích người dùng trẻ tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày.

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Sau 5 năm tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam bước sang một chương mới với tên gọi Ngày thanh toán số Việt Nam 2026. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở tên gọi, mà phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường thanh toán khi các phương thức thanh toán số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đảm nhận vai trò Đại sứ của chương trình.
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Đảm nhận vai trò Đại sứ, Châu Anh giữ vai trò kết nối chương trình với cộng đồng, lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số và khuyến khích người dùng trẻ tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày. Á hậu Trần Ngọc Châu Anh cũng là nhân vật chính trong TVC của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.
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"Với Châu Anh, được đồng hành Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 trong vai trò Đại sứ là niềm vinh hạnh to lớn. Tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự trở nên gần gũi khi tự mình trải nghiệm, cảm nhận sự tiện lợi và biết cách sử dụng một cách an toàn", Châu Anh chia sẻ.
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Theo Trần Ngọc Châu Anh, thanh toán số không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày.
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Từ những giao dịch nhỏ như mua cà phê đến mua sắm tại các cửa hàng thời trang, người trẻ ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận và sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại.
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Tham gia TVC của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh càng hiểu thêm ý nghĩa, sự tiện lợi của phương thức thanh toán hiện đại. Trần Ngọc Châu Anh sẽ tham gia Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival, lễ hội thanh toán không tiền mặt, trải nghiệm - mua sắm - nhận ưu đãi bằng hình thức thanh toán số và đêm nhạc Chạm Việt Nam 2. Đêm nhạc trong không gian công nghệ dự kiến thu hút giới trẻ. Đây là hai hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.
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Châu Anh cho rằng thanh toán số không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn góp phần hình thành thói quen sống xanh, giảm bớt những thao tác, giấy tờ không cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ cũng cần đi đôi với ý thức bảo đảm an toàn.
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"Để có thể lan tỏa những thói quen 'xanh' này tới các bạn trẻ, Châu Anh mong muốn đồng hành các bạn dưới góc nhìn của một người sử dụng thực tế, chia sẻ sự tiện lợi và tinh thần sống xanh. Chúng ta có thể giảm bớt những thao tác, giấy tờ không cần thiết, nhưng cũng cần biết sử dụng thanh toán số một cách thật an toàn", Châu Anh chia sẻ.
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Á hậu Trần Ngọc Châu Anh cùng Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, tiện lợi đến giới trẻ.
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Hậu trường quay TVC Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 của dàn Á hậu, Đại sứ và người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024.
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Bên cạnh việc truyền tải thông điệp về thanh toán số, Trần Ngọc Châu Anh còn tham gia giới thiệu các hoạt động trải nghiệm, mua sắm và ưu đãi dành cho người tiêu dùng trong khuôn khổ chương trình năm nay.
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Trước đó tại họp báo giới thiệu chuỗi hoạt động, Châu Anh đề cập chương trình Mega Sale, với nhiều ưu đãi dành cho người sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
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Thông qua vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh đồng hành tại các chuỗi sự kiện, góp phần đưa thông điệp Chạm số - Sống xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích thói quen sử dụng các phương thức thanh toán số an toàn, có trách nhiệm.

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề Chạm số - Sống xanh do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ những chiếc thẻ vật lý, người dùng ngày càng có thêm nhiều lựa chọn: thanh toán qua QR code, thanh toán chạm (Tap to Pay), ví điện tử, thanh toán trên thiết bị di động hay thanh toán bằng sinh trắc học. Công nghệ đang khiến một thao tác thanh toán trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn và được tích hợp ngày càng sâu vào các dịch vụ của đời sống.

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#Ngày Thanh toán số #Châu Anh #sống xanh #công nghệ #NAPAS

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