Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mở cổng bình chọn đại sứ ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Cổng bình chọn Đại sứ của Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức mở từ 20h ngày 17/10. Khán giả có thể đăng nhập, lựa chọn hạng mục hoặc thí sinh yêu thích và thực hiện bình chọn theo hướng dẫn trên hệ thống.

Từ 20h ngày 17/10, cổng bình chọn các danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức mở, tạo cơ hội để khán giả đồng hành, lựa chọn những thí sinh nổi bật ở các lĩnh vực nhân ái, truyền thông và nghệ thuật, du lịch và môi trường, thời trang và thể thao.

Kết quả bình chọn là một trong những căn cứ để lựa chọn các gương mặt giành danh hiệu và đặc cách vào Top 10, Top 15 cuộc thi.

Trong chặng cuối hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền Hương Sắc, Ban tổ chức triển khai hoạt động bình chọn trực tuyến dành cho các thí sinh ở 5 hạng mục, gồm Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Thời trang và Thể thao, cùng danh hiệu Người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

hhvn2026-01-thoi-trang-va-the-thao.png
Bình chọn Đại sứ Thời trang và Thể thao: BẤM VÀO ĐÂY.﻿
hhvn2026-02-du-lich-va-moi-truong.png
Bình chọn Đại sứ Du lịch và Môi trường: BẤM VÀO ĐÂY﻿
hhvn2026-03-nhan-ai.png
Bình chọn Đại sứ Nhân ái: BẤM VÀO ĐÂY.﻿
hhvn2026-04-truyen-thong-va-nghe-thuat.png
Bình chọn Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật: BẤM VÀO ĐÂY.﻿
hhvn2026-05-nguoi-dep-duoc-binh-chon-nhieu-nhat.png
Bình chọn Người đẹp được bình chọn nhiều nhất: BẤM VÀO ĐÂY.﻿

Cổng bình chọn chính thức mở từ 20h ngày 17/10 tại địa chỉ hhvn2026.lasoong.com.

Độc giả có thể đăng nhập, lựa chọn hạng mục hoặc thí sinh yêu thích và thực hiện bình chọn theo hướng dẫn trên hệ thống.

Ở hạng mục Đại sứ Nhân ái, khán giả tham gia bình chọn các dự án nhân ái của thí sinh. 5 thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất sẽ được đề cử để Ban giám khảo xem xét, lựa chọn người giành danh hiệu.

Đáng chú ý, thí sinh được trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái sẽ được vào thẳng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, nội dung bình chọn tập trung vào các sản phẩm truyền thông, nghệ thuật do thí sinh thực hiện. 5 thí sinh nhận được số lượng bình chọn cao nhất sẽ được đề cử.

Ban giám khảo tiếp tục đánh giá và lựa chọn người giành danh hiệu. Thí sinh chiến thắng được vào thẳng Top 15.

Tương tự, ở hạng mục Đại sứ Du lịch và Môi trường, khán giả bình chọn các dự án du lịch, môi trường của thí sinh.

5 thí sinh có lượng bình chọn cao nhất được đề cử để Ban giám khảo lựa chọn người chiến thắng. Người giành danh hiệu cũng được vào thẳng Top 15.

Đối với Đại sứ Thời trang và Thể thao, nội dung bình chọn là các bộ sưu tập ảnh của thí sinh. Các thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất được đề cử, sau đó Ban giám khảo lựa chọn người giành danh hiệu. Thí sinh chiến thắng sẽ được vào thẳng Top 15.

Riêng hạng mục Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất sẽ nhận danh hiệu và được vào thẳng Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thông qua hình thức bình chọn trực tuyến, khán giả có thêm cơ hội tìm hiểu các dự án, sản phẩm và dấu ấn của thí sinh, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn những gương mặt nổi bật ở từng lĩnh vực.

Mời bạn đọc truy cập hhvn2026.lasoong.com để thực hiện bình chọn. Cổng bình chọn bắt đầu hoạt động từ 20h ngày 17/10/2026.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam #Bình chọn #Đại sứ

Cùng chuyên mục

Các cô gái hoa hậu thiết kế poster, video vận động giảm thiểu rác thải nhựa

Các cô gái hoa hậu thiết kế poster, video vận động giảm thiểu rác thải nhựa

TPO - Trong chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế poster, vẽ tranh và làm video giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Các cô gái cũng đến tận nơi thuyết phục từng chủ nhà hàng chung tay làm sạch bãi biển Đồ Sơn, giảm thiểu rác thải nhựa.

Theo chân Á hậu Châu Anh trải nghiệm thanh toán số

Theo chân Á hậu Châu Anh trải nghiệm thanh toán số

TPO - Đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tham gia kết nối chương trình với cộng đồng, lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại và khuyến khích người dùng trẻ tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày.

Tranh biện về AI và bằng cấp ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Tranh biện về AI và bằng cấp ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.

Bất ngờ với thí sinh Hoa hậu Việt Nam viết thư pháp, biểu diễn 'Cô Đôi thượng ngàn'

Bất ngờ với thí sinh Hoa hậu Việt Nam viết thư pháp, biểu diễn 'Cô Đôi thượng ngàn'

TPO - Trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến khán giả bất ngờ khi lần lượt phô diễn tài lẻ. Từ những điệu múa quạt uyển chuyển, màn biểu diễn võ thuật mạnh mẽ đến những tiết mục khoe giọng hát, mỗi thí sinh mang đến màu sắc riêng, góp phần tạo nên sân khấu đa dạng và đầy sức hút.

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam tranh biện

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam tranh biện

TPO - 25 cô gái ở vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức thông qua phần thi tranh biện với 12 chủ đề gần gũi đời sống.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam múa côn điêu luyện trong phần thi tài năng

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam múa côn điêu luyện trong phần thi tài năng

TPO - Tối 15/10, trong chuỗi hoạt động nhằm tìm ra người nắm giữ danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, nhiều thí sinh thể hiện tài năng đặc biệt trên sân khấu. Các cô gái gây ấn tượng với những màn trình diễn đa dạng, từ khoe vũ đạo, ca hát đến múa võ, viết thư pháp.

Ngày đầy ắp tiếng cười tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng

Ngày đầy ắp tiếng cười tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng

TPO - Một bữa cơm nhỏ bé tại Làng trẻ SOS Hải Phòng chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm và cả niềm vui dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Đó chính là sự nhân văn, tinh thần hướng đến cộng đồng mà Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 muốn thể hiện thông qua trụ cột “Cống hiến”.

25 nàng thơ Hoa hậu Việt Nam catwalk trên cát

25 nàng thơ Hoa hậu Việt Nam catwalk trên cát

TPO - Sáng 15/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe sắc trên bãi biển Rồng, thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, trong thử thách mang tên “Sắc màu trên cát”. Diện những bộ trang phục tôn nét nữ tính, các cô gái bước vào phần thi catwalk trên cát, với hai hình thức trình diễn cá nhân và theo nhóm.

25 cô gái chứng tỏ bản lĩnh catwalk

25 cô gái chứng tỏ bản lĩnh catwalk

TPO - Bề mặt cát lún đặt ra yêu cầu giữ thăng bằng, điều chỉnh bước đi cho Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau hai tháng tập luyện tại nhà chung, các cô gái tự tin vận dụng kỹ năng để chinh phục thử thách mới.

Quỳnh Anh gặp mặt xin lỗi Hồng Đăng

Quỳnh Anh gặp mặt xin lỗi Hồng Đăng

TPO - Hoa hậu Quỳnh Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Á hậu Hồng Đăng khi cả hai tham gia media tour sáng 15/10. Trước đó, Quỳnh Anh bị lộ tin nhắn với lời lẽ không hay về Hồng Đăng trong nhóm chat có nhiều á hậu, người đẹp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe