Chợ hoa đêm lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp khách trước ngày 20/10

TPO - Chợ hoa Quảng Bá hay còn gọi là Quảng An tấp nập người mua bán trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. So với ngày thường, giá hoa không tăng nhiều, mức độ tiêu thụ năm nay được các tiểu thương đánh giá kém hơn so với dịp lễ năm trước.