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Chợ hoa đêm lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp khách trước ngày 20/10

Lộc Liên

TPO - Chợ hoa Quảng Bá hay còn gọi là Quảng An tấp nập người mua bán trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. So với ngày thường, giá hoa không tăng nhiều, mức độ tiêu thụ năm nay được các tiểu thương đánh giá kém hơn so với dịp lễ năm trước.

Chợ hoa Quảng Bá dịp 20/10. Video: Lộc Liên
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Nằm trên đường Âu Cơ thuộc phường Hồng Hà, Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá﻿ từ lâu là một trong những đầu mối cung cấp hoa lớn của Thủ đô. Trước ngày 20/10, chợ trở thành điểm đến của thương lái, người dân và cả du khách muốn tìm mua hoa, khám phá nhịp sống Hà Nội về đêm.
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Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, từ 23h đến 4h hôm sau, chợ hoạt động nhộn nhịp nhất.
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Những bó hoa đủ màu sắc được bày kín các sạp, người mua tranh thủ lựa chọn, trong khi tiểu thương liên tục sắp xếp, vận chuyển hàng.
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Hứa Hằng (29 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng bạn có mặt tại chợ để mua hoa, chụp ảnh và trải nghiệm không khí đặc biệt này. Cô cho biết ngày thường khá bận rộn với công việc nên tranh thủ dịp cuối tuần, trước lễ 20/10 để ghé chợ. “Cảm giác đi chọn hoa ở chợ lúc rạng sáng thật sự rất khác so với việc đến tiệm mua hoa. Đây là lần thứ ba tôi đi chợ hoa vào khung giờ này nhưng vẫn thấy rất thú vị”, Hằng nói.
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Không chỉ người dân trong nước, khu chợ còn thu hút du khách quốc tế. Christina - du khách Nga, cho biết bản thân rất bất ngờ trước khung cảnh đông đúc và tràn đầy sức sống giữa đêm của chợ hoa Quảng Bá. “Nơi đây rất đẹp và vô cùng đông đúc. Có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt”, nữ du khách nói.
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Năm nay, bên cạnh những loại hoa quen thuộc như hồng, sen, cẩm tú cầu, tulip..., các sạp hàng tại chợ còn có thêm những giống mới như nhí thiên hà, phăng lai,.. đem đến nhiều lựa chọn cho khách mua dịp lễ.
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Trái với cảnh khách mua chen chân những ngày cao điểm của mùa trước, nhiều tiểu thương cho biết sức mua năm nay giảm.
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Chị Phương - tiểu thương tại chợ Quảng Bá, cho biết giá nhiều loại hoa vẫn ở mức bình thường, không tăng đáng kể như những dịp lễ trước. “Mọi năm giá hoa hồng phải mười mấy nghìn một bông, năm nay còn khoảng vài nghìn đồng mà vẫn khó bán”, chị Phương nói.
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Theo các tiểu thương, những ngày sát lễ thường là thời điểm quan trọng để tăng doanh thu, bù đắp chi phí và thu hồi vốn hàng nhập. Tuy nhiên, hoa là mặt hàng có thời gian bảo quản hạn chế, tiêu thụ chậm trở thành áp lực lớn. Nếu không bán kịp, người kinh doanh có nguy cơ phải chấp nhận hao hụt hoặc giảm giá để thu hồi vốn.
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Trong bối cảnh người tiêu dùng cân nhắc chi tiêu, việc giữ giá thấp cũng chưa chắc giúp tiểu thương cải thiện sức mua. Những sạp hoa vốn được kỳ vọng đông khách dịp 20/10 vẫn phải chờ đợi, trong khi thời gian bán hàng thuận lợi không còn nhiều.
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Khảo sát của phóng viên Tiền Phong cho thấy, dịp 20/10 năm nay, hoa phăng nhiều màu tại chợ Quảng Bá đang được bán với giá 70.000-100.000 đồng/ bó, tùy màu sắc và từng sạp. Theo các thương lái, loại hoa này được ưa chuộng nhờ độ bền, có thể tươi khoảng hai tuần nếu được thay nước và cắt gốc.
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Nhí thiên hà - giống hoa mới xuất hiện tại chợ dịp 20/10 năm nay, có giá khoảng 140.000 đồng một bó. Hoa có đường kính khoảng 4 cm, cánh xếp thành hình hoa thị, trông khá giống hoa sen. Khi mới nở, hoa mang sắc hồng đào, sau đó dần chuyển sang hồng nhạt rồi trắng.
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Giá tulip dao động ở mức khoảng 300.000 đồng mỗi bó 10 bông. Hiện phần lớn hoa tulip cao cấp tại Việt Nam là hàng nhập khẩu từ Hà Lan hoặc Ecuador, đòi hỏi quy trình vận chuyển đường hàng không và bảo quản lạnh nghiêm ngặt để giữ hoa không nở sớm, vì thế chi phí hoa này luôn cao hơn mặt bằng chung.
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Khi ngày 20/10 đến gần, những bó hoa vẫn tiếp tục được chuyển về chợ, sắp xếp ngay ngắn dưới ánh đèn đêm. Người mua thong thả chọn từng cành, còn phía sau các sạp hàng, nhiều tiểu thương hy vọng những ngày cuối cùng trước lễ sẽ mang lại một mùa buôn bán khả quan hơn.

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#hoa hồng #chợ Quảng Bá #20/10 #hoa tươi #buôn bán hoa #Hà Nội #dịp lễ

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