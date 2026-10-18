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Cảnh báo nóng sát giờ concert Tinh hà say hi

Hương Ly

TPO - Chỉ 4 tiếng trước giờ G đêm 2 concert Tinh hà say hi, thị trường sang nhượng vé sôi động khi fan ráo riết săn lùng, trao đổi vé. Cùng lúc đó, hàng loạt cảnh báo lừa đảo được phát đi trên các hội nhóm để bảo vệ fan.

Các hạng vé của đêm 1 và 2 concert Tinh hà say hi đã "cháy hàng" (sold out) sau hơn một tiếng mở bán. Do đó, những khán giả có nhu cầu mua vé gấp chỉ có thể mua lại vé chuyển nhượng trên nền tảng chính thức với số lượng hạn chế, hoặc lặn lội vào các group, hội nhóm để đăng bài, phát tín hiệu cần sở hữu tấm vé xem đêm 2 concert.

Một group có tên "Mua bán, trao đổi, pass vé Tinh hà say hi concert" quy tụ gần 400.000 thành viên. Trong chiều 18/10, hàng trăm bài đăng được thả vào nhóm, xoay quanh các từ khóa "cần mua vé", "cần bán vé", "cần trao đổi, đền bù tiền để nâng/hạ hạng vé".

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Liên tục xuất hiện cảnh báo lừa đảo chuyển nhượng vé trên các hội nhóm.

Một khán giả bình luận: "Cần tìm một vé GA 1B gấp hôm nay". Ở diễn biến khác, rất đông khán giả đăng bài để tìm hạng vé CAT 1A, khu vực đứng quy tụ đông khán giả nhất, luôn là vị trí "đu concert" nhiệt tình nhất. Tuy nhiên, lượng vé sẵn sàng chuyển nhượng không nhiều.

Ở cùng thời điểm, một loạt bài đăng lên tiếng cảnh báo tình trạng lừa đảo (scam vé) xuất hiện từ đêm 1 đến đêm 2 của concert Tinh hà say hi. Một số khán giả tin tưởng người bán, chuyển tiền trước để nhận vé. Tuy nhiên, khi tiến vào khu vực check-in và quét QR, vé không còn hiệu lực vì được sử dụng từ trước.

Nhiều khán giả đặt cọc để giữ vé, hẹn người bán có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức để chuyển tiền, sang nhượng vé. Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản đặt cọc, người bán "mất hút".

Các khán giả đồng loạt kêu gọi người mua tỉnh táo, nói không với việc đặt cọc. Phương án số 1 để mua vé lúc này là tìm kiếm vé bán lại trên nền tảng phân phối chính thức.

Khán giả cần gặp trực tiếp người bán, giao dịch trực tiếp thông qua hình thức tặng vé (từ nền tảng chính) hoặc cùng nhau xếp hàng, quét QR để nhận vòng tay trước khi chuyển tiền.

Những chiếc vé tại concert Tinh hà say hi có giá trị tối thiểu 800.000 đồng, với các hạng vé cao hơn lên đến vài triệu đồng, 10 triệu đồng và hàng chục triệu đồng.

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Cận giờ tổ chức đêm nhạc, nhu cầu mua vé của fan càng đông.

Trong tình trạng nhiều khán giả cần mua vé gấp trước giờ G, đây là cơ hội để kẻ gian trục lợi.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, từ sáng 18/10, hàng nghìn khán giả trải bạt, lót thảm để giữ chỗ, sẵn sàng check-in sớm nhất. Đến đầu giờ chiều, đông đảo khán giả đã sẵn sàng check-in, lao vào các khu vực chỗ ngồi để chiếm vị trí đầu tiên. Từ 16h trở đi, biển người đổ dồn về Khu đô thị Vạn Phúc, khiến khu vực check-in kích hoạt trạng thái làm việc hết công suất.

Số lượng khán giả ở đêm 2 concert Tinh hà say hi tương đương đêm một - ước tính gần 40.000 người. Với 2 đêm liên tiếp cháy vé và thu hút lượng khán giả rất đông, concert Tinh hà say hi đã có bước khởi đầu mỹ mãn ở điểm cầu TPHCM, trước khi đưa "ngày hội âm nhạc" ra Hà Nội.

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