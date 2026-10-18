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Giải trí

Đu dây, đưa thuyền lên không trung ở concert gần 50.000 người

Trạch Dương

TPO - Trước gần 50.000 khán giả, 33 anh tài mang đến những màn hát, nhảy, đu dây và đưa thuyền lên không trung trong concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đêm diễn còn có những khoảng lặng với tiếng đàn cello của MC Anh Tuấn, câu chuyện gia đình và các tiết mục đậm chất dân gian.

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Tối 17/10, 33 anh tài hội ngộ trong đêm concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tại TPHCM. Ca khúc chủ đề Hỏa tâm đưa các anh tài trở lại sân khấu trong tiếng reo hò, lightstick phủ đỏ khán đài gần 50.000 người (số liệu do BTC cung cấp).
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Tiếp nối Hỏa tâm, liên minh Kỳ Tích trình diễn Ngầu đét, sau đó liên minh Khải Hoàn mang đến Thăng hoa. Đây là lần tái hợp lớn đầu tiên của 33 anh tài sau hành trình thi đấu khốc liệt, những màn loại sốc trên sóng truyền hình.
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Sau phần mở màn, chương Hợp lực mang đến chuỗi ca khúc Buông tay, Xin hãy thứ tha, Chiến, Xa Trước khi em tồn tại. “Chỉ có tại Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi mới có nhiều cơ hội hóa thân, thử sức nhiều hình ảnh mà mình chưa từng có cơ hội trước đó”, Hoàng Rob chia sẻ trên sân khấu.
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Với Trước khi em tồn tại, Huỳnh Lập, Neko Lê, Cheng và Thái Lê Minh Hiếu của nhà Hiển Nhiên xuất hiện với tạo hình mang màu sắc giả tưởng. Tiết mục gây chú ý với màn đu dây từ cuối khu vực khán đài về sân khấu chính.
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Bước sang chương Trí tưởng tượng khổng lồ, Em chỉ im lặng của nhà Chiến Mã có sự góp mặt của Trịnh Thăng Bình, Thuận Nguyễn, Hà An Huy và Phùng Minh Cương. Điểm nhấn là mô hình con thuyền chở Hà An Huy cùng Phùng Minh Cương di chuyển trên không trung.
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Nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương cho biết anh chưa từng nghĩ có cơ hội biểu diễn với vai trò ca sĩ trước lượng khán giả lớn như vậy.
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Tiết mục Em tôi tạo khoảng lặng trong chương Nhỏ xíu qua phần thể hiện của Hoàng Tôn, Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Đinh Mạnh Ninh, Cheng và 14 Casper. Các anh tài và khán giả xúc động khi tái hiện câu chuyện về sự mất mát, sự nhỏ bé của con người trước thiên tai.
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MC Anh Tuấn tái hiện hình ảnh ngồi trên mái nhà vì mưa lũ, đàn cello trong tiết mục Em tôi. Anh cho biết bản phối tại chương trình gây xúc động, vì vậy muốn tiếp tục đồng hành các nghệ sĩ kể lại câu chuyện trên sân khấu concert. “Đây là một vinh dự của tôi khi được tham gia và khoác lên mình màu áo lính đầy tự hào này”, nam MC chia sẻ sau tiết mục.
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Cơm nhà tiếp nối nhịp kể về gia đình với phần biểu diễn của It’s Charles, Thái VG, Đông Hùng, Thơm (Da LAB) và Toki Thành Thỏ. Sau những đại cảnh đông người và màn trình diễn trên không, hình ảnh bữa cơm nhà mang đến sự gần gũi trước concert quy tụ hàng chục nghìn khán giả.
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Thơm và Thái VG trong tiết mục Cơm nhà. Ở phần giao lưu, các nghệ sĩ xúc động khi nhắc về bữa cơm nhà có mẹ, gửi lời cảm ơn những bà mẹ đang có mặt trên khán đài concert.
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Concert Anh trai chông gai Day 1 2026 đưa khán giả qua nhiều câu chuyện, không gian văn hóa vùng miền. Chương Cội nguồn khai thác chất liệu truyền thống, từ giai điệu, nhạc cụ đến hình thức trình diễn, thông qua các tiết mục Trên đất mình, Đại khải hoàn, Chim sáo ngày xưa, Lý ngựa ô, Tích tịch tình tang Tiếng ru cội nguồn.
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Trên đất mình với sự kết hợp của hai nhà Quý Tử và Bềnh Bồng. Những câu vọng cổ cùng phần múa cờ tạo điểm nhấn cho màn trình diễn có Huỳnh Lập, Thơm, Hồ Đông Quan, Jun Phạm, It’s Charles, Mew Amazing, BB Trần, Thái Lê Minh Hiếu và Đại Nghĩa.
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Rời miền đồng bằng, Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Will, Tùng Mint và Thỏ (Da LAB) đưa khán giả đến không gian vùng cao với Tích tịch tình tang. Tiết mục có sự góp mặt của các nghệ nhân hát then và bà Hoàng Thị Chiên, mẹ Hoàng Dũng. Nam nghệ sĩ chia sẻ anh hạnh phúc khi có cơ hội biểu diễn cùng mẹ trước hàng chục nghìn khán giả.
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Tiếng ru cội nguồn khép lại chương Cội nguồn với Hà An Huy, Osad, Đông Hùng, Thuận Nguyễn, Cheng, Duy Khánh, K.O, Toki Thành Thỏ và 14 Casper. Sau tiết mục, khán giả cùng nắm tay hưởng ứng thông điệp “Nối vòng tay lớn, nối tình đồng bào”, tạo khoảnh khắc tương tác giữa sân khấu và khán đài.
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Sau 9 chương từ hiện đại đến văn hóa, truyền thống, 33 nghệ sĩ trở lại sân khấu chào khán giả trên nền Hỏa tâm. Đêm diễn thứ hai của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục diễn ra tối 18/10 tại TPHCM.

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#Concert Anh trai vượt ngàn chông gai #Nghệ sĩ biểu diễn #Văn hóa truyền thống #Chương trình nghệ thuật #TPHCM

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