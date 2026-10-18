Đu dây, đưa thuyền lên không trung ở concert gần 50.000 người

TPO - Trước gần 50.000 khán giả, 33 anh tài mang đến những màn hát, nhảy, đu dây và đưa thuyền lên không trung trong concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đêm diễn còn có những khoảng lặng với tiếng đàn cello của MC Anh Tuấn, câu chuyện gia đình và các tiết mục đậm chất dân gian.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Chỉ 4 tiếng trước giờ G đêm 2 concert Tinh hà say hi, thị trường sang nhượng vé sôi động khi fan ráo riết săn lùng, trao đổi vé. Cùng lúc đó, hàng loạt cảnh báo lừa đảo được phát đi trên các hội nhóm để bảo vệ fan.
TPO - Hơn 7.000 khán giả chọn Phùng Khánh Linh trong tối hai concert “Anh trai” cùng diễn tại TPHCM. Nữ ca sĩ tạo được sức hút, đủ "cân một vạn người" sau nhiều năm chật vật đến mức muốn bỏ nghề.
TPO - Gần 40.000 khán giả đã đội mưa thắp sáng đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi. Sân khấu hoành tráng và 24 nghệ sĩ mang tới nhiều cảm xúc bùng nổ, khiến người hâm mộ háo hức mong chờ đêm 2.
TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.
TPO - Với doanh thu hơn 451 tỷ đồng vào sáng 18/10, “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi” của Trấn Thành, trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại. Nếu cán mốc 500 tỷ đồng, tác phẩm có thể tiến vào Top 3 doanh thu lịch sử phòng vé Việt.
TPO - Xuất hiện tại lễ hội âm nhạc với suất diễn lúc 10h, Duniverse gây chú ý khi kết hợp trình diễn live cùng DJ ngay trên sân khấu. Từ nhóm nhạc được ít người biết tới, Duniverse đã diễn ở sân khấu có hàng nghìn người.
TPO - Minh Xíu đóng vai con trai Huyền Lizzie trong phim truyền hình "Căn nhà không mái che" khiến khán giả không kìm được nước mắt trước những phân cảnh xúc động.
TPO - Từ 17/10, chương trình Dấu chân tình thân chỉ còn bố con nghệ sĩ Châu Bùi và mẹ con nghệ sĩ Hậu Hoàng tham gia.
TPO - Đúng 20h ngày 17/10 cổng check-in được đóng lại. Nhưng phía ngoài, hàng trăm khán giả đã chen chân ở khu vực này. Họ trải bạt giữ chỗ trước cả một ngày để chờ xem đêm 2 concert Tinh hà say hi, vào 20h ngày 18/10.
TPO - Cơn mưa bất chợt trút xuống Khu đô thị Vạn Phúc trước thời điểm diễn ra concert Tinh hà say hi, song đông đảo khán giả vẫn đến sớm và hoàn tất thủ tục check-in.
TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.
TPO - Bất chấp cơn mưa tại địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi, hơn 40.000 khán giả vẫn có mặt từ sớm, lấp kín các khu vực khán giả để sẵn sàng cháy hết mình cùng các "anh trai".
TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.
TPO - Trong 2 ngày cuối tuần, 8 concert của Tinh hà say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, diva Hồng Nhung (Có một Hà Nội trong nỗi nhớ), Phùng Khánh Linh (Giữa một vạn tour), Tiffany Young (Edge of Calm Tour) và Thanh âm lên đàng dự kiến thu hút hơn 200.000 khán giả.
Sáng 17/10, hàng nghìn V.I.P đổ về hai Official Pop-up BIGBANG tại Hà Nội, tạo nên những hàng người kéo dài hàng trăm mét. Cửa vừa mở, fan nhanh chóng tiến vào săn light stick, Hanoi Edition và loạt merchandise chính hãng, háo hức vì có thể mua trực tiếp và mang về ngay.