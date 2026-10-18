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14 giờ hôm nay đóng cầu Trà Khúc 1 cũ, người dân Quảng Ngãi đi đường nào?

Nguyễn Ngọc

TPO - Đúng 14 giờ hôm nay ngày 18/10, cầu Trà Khúc 1 cũ được đóng để phục vụ thi công cầu mới trị giá 2.199 tỷ đồng. Thời điểm này, nhiều người dân tìm đến hai đầu cầu chụp ảnh, quay phim lưu niệm với công trình đã gắn bó với họ suốt hơn 6 thập kỷ qua.

Chiều 18/10, ông Trần Hoàng Vĩnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án cầu Trà Khúc 1 cho biết cây cầu này đã được đóng từ lúc 14 giờ để phục vụ thi công dự án cầu Trà Khúc 1 mới.

Ngay sau khi đóng cầu, đơn vị thi công sẽ triển khai xây dựng mố M2, tiếp tục làm đường công vụ phục vụ khoan cọc nhồi trụ T7, đồng thời đào đường để thi công hầm chui trên đường Tôn Đức Thắng.

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Cầu Trà Khúc 1 nhìn từ trên cao.
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Cầu Trà Khúc 1 cũ đã được đóng để phục vụ thi công dự án cầu mới.

Theo ông Vĩnh, chủ đầu tư đã làm việc với chính quyền hai phường Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Sở Xây dựng để phối hợp tổ chức, điều tiết giao thông trong thời gian đóng cầu.

Nhiều người dân Quảng Ngãi đã tìm đến hai đầu cầu để ngắm nhìn, chụp ảnh và quay phim lưu niệm với công trình đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt hơn 60 năm qua.

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Người dân lưu thông trên cầu Trà Khúc 1 cũ.

“Tôi muốn lưu lại hình ảnh cây cầu để sau này còn có dịp nhìn lại, nhớ về cầu cũ. Chúng tôi rất ủng hộ việc xây dựng cầu mới, góp phần làm đẹp thêm Quảng Ngãi, bà Trần Thị Sân trú phường Cẩm Thành, chia sẻ.

Người dân đi hướng nào khi cầu đóng?

Theo phương án tổ chức giao thông, các phương tiện di chuyển từ vòng xoay Sơn Tịnh ở bờ bắc sông Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng), sang vòng xoay phía bờ nam (phường Nghĩa Lộ), và ngược lại có thể lựa chọn cầu Trà Khúc 2 hoặc cầu Thạch Bích.

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Hai bên đầu cầu, rất nhiều người dân đến chụp hình với cầu Trà Khúc 1 để làm kỷ niệm.

Với hướng qua cầu Thạch Bích, phương tiện từ đường Nguyễn Văn Linh rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 24B), sau đó rẽ trái vào đường dẫn cầu Thạch Bích. Qua cầu, phương tiện đi thẳng đến đường Chu Văn An, rẽ trái vào Hai Bà Trưng, tiếp tục rẽ phải vào Quang Trung. Chiều ngược lại thực hiện theo lộ trình tương ứng.

Với hướng qua cầu Trà Khúc 2, từ đường Nguyễn Văn Linh, phương tiện rẽ trái vào Võ Nguyên Giáp, sau đó rẽ phải vào đường tránh Quốc lộ 1 để qua cầu Trà Khúc 2. Qua cầu, phương tiện rẽ phải vào Bà Triệu, tiếp tục rẽ trái vào Quang Trung để đi về phía bờ nam.

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Cầu Trà Khúc 1 được xây dựng từ năm 1964, đây là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc.

Ban Quản lý dự án đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn phân luồng để bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại trong thời gian thi công.

Cầu Trà Khúc 1 được xây dựng từ năm 1964, dài khoảng 640 m, gồm 19 nhịp, mặt cầu rộng khoảng 7,5 m, kết cấu dầm thép. Đây là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc, giữ vai trò quan trọng trong kết nối hai bờ bắc - nam của đô thị Quảng Ngãi.

Trong nhiều thập kỷ, cầu Trà Khúc 1 từng là tuyến giao thông huyết mạch trên quốc lộ 1 cũ, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Đến năm 2004, khi cầu Trà Khúc 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Trà Khúc 1 chủ yếu phục vụ giao thông nội thị. Qua thời gian dài khai thác, công trình xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu giao thông và nhu cầu phát triển đô thị. Từ năm 2015, cầu bị hạn chế phương tiện do kết cấu xuống cấp, trong đó xe tải bị cấm lưu thông.

Ngày 8/10, tỉnh Quảng Ngãi khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 mới với tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 829,7 m, trong đó phần cầu dài 577,55 m, rộng 28 m. Cầu được thiết kế theo dạng cầu treo dây võng tự neo với ba vòng thép nối tiếp, lấy cảm hứng từ hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc.

Cầu mới được kỳ vọng không chỉ tăng khả năng kết nối giao thông giữa hai bờ sông mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc, mở rộng không gian đô thị Quảng Ngãi.

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#Cầu Trà Khúc 1 #Giao thông Quảng Ngãi #Xây dựng cầu mới #Chuyển hướng giao thông #Đô thị Quảng Ngãi

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