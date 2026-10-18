Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

TPO - Đêm 2 của concert Tinh hà say hi vẫn "cháy vé" và chật kín khán giả. Từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đổ đến Khu đô thị Vạn Phúc để sớm hoàn tất thủ tục check-in.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Trước gần 50.000 khán giả, 33 anh tài mang đến những màn hát, nhảy, đu dây và đưa thuyền lên không trung trong concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đêm diễn còn có những khoảng lặng với tiếng đàn cello của MC Anh Tuấn, câu chuyện gia đình và các tiết mục đậm chất dân gian.
TPO - Chỉ 4 tiếng trước giờ G đêm 2 concert Tinh hà say hi, thị trường sang nhượng vé sôi động khi fan ráo riết săn lùng, trao đổi vé. Cùng lúc đó, hàng loạt cảnh báo lừa đảo được phát đi trên các hội nhóm để bảo vệ fan.
TPO - Hơn 7.000 khán giả chọn Phùng Khánh Linh trong tối hai concert “Anh trai” cùng diễn tại TPHCM. Nữ ca sĩ tạo được sức hút, đủ "cân một vạn người" sau nhiều năm chật vật đến mức muốn bỏ nghề.
TPO - Gần 40.000 khán giả đã đội mưa thắp sáng đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi. Sân khấu hoành tráng và 24 nghệ sĩ mang tới nhiều cảm xúc bùng nổ, khiến người hâm mộ háo hức mong chờ đêm 2.
TPO - Từ 17/10, chương trình Dấu chân tình thân chỉ còn bố con nghệ sĩ Châu Bùi và mẹ con nghệ sĩ Hậu Hoàng tham gia.
TPO - Đúng 20h ngày 17/10 cổng check-in được đóng lại. Nhưng phía ngoài, hàng trăm khán giả đã chen chân ở khu vực này. Họ trải bạt giữ chỗ trước cả một ngày để chờ xem đêm 2 concert Tinh hà say hi, vào 20h ngày 18/10.
TPO - Cơn mưa bất chợt trút xuống Khu đô thị Vạn Phúc trước thời điểm diễn ra concert Tinh hà say hi, song đông đảo khán giả vẫn đến sớm và hoàn tất thủ tục check-in.
TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.
TPO - Bất chấp cơn mưa tại địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi, hơn 40.000 khán giả vẫn có mặt từ sớm, lấp kín các khu vực khán giả để sẵn sàng cháy hết mình cùng các "anh trai".
TPO - Võ Điền Gia Huy báo tin mẹ qua đời, thể hiện sự day dứt vì chưa kịp mua nhà để đón bà về sống cùng tại TPHCM. Tâm thư của nam diễn viên gây chú ý trên mạng xã hội.
TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.
TPO - Trong 2 ngày cuối tuần, 8 concert của Tinh hà say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, diva Hồng Nhung (Có một Hà Nội trong nỗi nhớ), Phùng Khánh Linh (Giữa một vạn tour), Tiffany Young (Edge of Calm Tour) và Thanh âm lên đàng dự kiến thu hút hơn 200.000 khán giả.
Sáng 17/10, hàng nghìn V.I.P đổ về hai Official Pop-up BIGBANG tại Hà Nội, tạo nên những hàng người kéo dài hàng trăm mét. Cửa vừa mở, fan nhanh chóng tiến vào săn light stick, Hanoi Edition và loạt merchandise chính hãng, háo hức vì có thể mua trực tiếp và mang về ngay.
TPO - Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24-25/10 tạo sức hút lớn đối với thị trường du lịch Hà Nội. Lượng đặt vé máy bay đến Thủ đô tăng 74%, khách sạn quanh địa điểm tổ chức kín phòng từ sớm.
TPO - Trước hai đêm concert Tinh hà say hi diễn ra ngày 17-18/10 tại TPHCM, 24 nghệ sĩ tập luyện, ráp sân khấu và chuẩn bị những khâu cuối cùng. Bên cạnh các tiết mục, loạt trang phục hóa trang trong buổi tổng duyệt gây chú ý trên mạng.