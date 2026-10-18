Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

TPO - Trước gần 50.000 khán giả, 33 anh tài mang đến những màn hát, nhảy, đu dây và đưa thuyền lên không trung trong concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đêm diễn còn có những khoảng lặng với tiếng đàn cello của MC Anh Tuấn, câu chuyện gia đình và các tiết mục đậm chất dân gian.