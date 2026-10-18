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Giải trí

Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

Anh Nhàn - Hương Ly

TPO - Đêm 2 của concert Tinh hà say hi vẫn "cháy vé" và chật kín khán giả. Từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đổ đến Khu đô thị Vạn Phúc để sớm hoàn tất thủ tục check-in.

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Từ đầu giờ chiều 18/10, hàng nghìn khán giả có mặt tại địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi, sẵn sàng check-in để trở thành những fan có mặt sớm, được chọn vị trí đẹp ở bên trong.
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Khu vực check-in hoạt động hết công suất từ rất sớm. Hàng trăm nhân viên kiểm soát vé và đội ngũ bảo an nhanh chóng ổn định đội hình để đảm bảo vận hành từng khâu: hướng dẫn khán giả vào trong, check-in đổi vòng đeo tay, phát quà (thẻ card bo góc, lightstick...) và cuối cùng là kiểm tra túi xách, đảm bảo an ninh tuyệt đối.
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Những chiếc card bo góc in hình ảnh của 24 anh trai được phát ngẫu nhiên. Với hàng vạn khán giả, đây là món quà đặc biệt mang đến niềm vui cho họ. Sẽ càng tuyệt vời cho mỗi khán giả nếu họ nhận được tấm card đúng là thần tượng của mình. Bên cạnh đó, BTC phát cho mỗi khán giả một chiếc áo mưa để sẵn sàng "cháy" cùng concert bất chấp mưa gió bất chợt.
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Trước đó vài tiếng, khu vực này chật kín chỗ ngồi vì nhóm khán giả đặt chỗ (camp chỗ), sẵn sàng tinh thần để check-in ngay khi BTC mở cửa. Đó là minh chứng cho sức hút của concert Tinh hà say hi, dù tổ chức đêm thứ 2 tại Khu đô thị Vạn Phúc nhưng vẫn chào đón đông đảo fan.
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Đây là khu vực của khán giả mua hạng vé CAT, GA, Fanzone. Những khán giả nhiệt huyết nhất, giàu năng lượng nhất của Tinh hà say hi hội tụ hết ở đây. Bất kỳ ai cũng muốn đến sớm để check-in và chủ động chọn vị trí đẹp bên trong, có góc nhìn thoáng và cơ hội được tương tác cùng thần tượng. Đó là lý do các fan sẵn sàng camp chỗ hoặc đến sớm để check-in.
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Mỗi người có cách chuẩn bị khác nhau để cổ vũ thần tượng. Trong ảnh là fan của Ali Hoàng Dương và Dương Domic. Như Anh (TPHCM, bên phải) cho biết: "Cảm xúc sau đêm qua vẫn chưa đã, tôi muốn được cháy hết mình hơn nữa tối nay. Hầu như concert nào tôi cũng tham gia".
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Đây là "fan ruột" của nam ca sĩ Vương Bình.
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Các fan của CongB, Sơn.K - 2 hiện tượng nổi lên từ game show Anh trai say hi mùa 2 - chuẩn bị chu đáo để cổ vũ thần tượng. Đến Tinh hà say hi, CongB và Sơn.K đã bứt phá vào nhóm ngôi sao thế hệ mới. Ngọc Lan (TP Thủ Đức, thứ 2 từ phải sang) cho biết cô đã tham gia concert Tinh hà say hi từ đêm đầu tiên, bắt đầu di chuyển từ 13h và đến 3h sáng hôm sau mới về tới nhà. Dù hành trình kéo dài, cô không cảm thấy mệt mà hào hứng tiếp tục góp mặt tại đêm 2 để cổ vũ anh trai Sơn K.
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Tất cả đã sẵn sàng cho đêm 2 bùng nổ của concert Tinh hà say hi, khép lại chặng khởi đầu thành công tại TPHCM, quy tụ gần 80.000 khán giả trong hai đêm.

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