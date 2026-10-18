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Pháp luật

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Bắt giam Tôn Bằng vì dùng nhãn hiệu vợ cũ 'Hằng Du Mục' để bán hàng

Nguyễn Dũng - Nguyễn Tiến

TPO - Tôn Bằng (chồng cũ của Hằng Du Mục) bị khởi tố, bắt tạm giam vì sử dụng nhãn hiệu "Hằng Du Mục" để bán táo đỏ trong khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Công an phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu "Hằng Du Mục" trong kho hàng của bị can này.

Ngày 18/10, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

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Sun Yupeng, tức Tôn Bằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Sau đó, ông Hảo giao cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng (TikToker Hằng Du Mục) sử dụng nhãn hiệu này để kinh doanh, bán hàng trên TikTok.

Từ năm 2022, Tôn Bằng cùng vợ khi đó là Hằng Du Mục nhập khẩu, kinh doanh táo đỏ. Cơ quan điều tra xác định Tôn Bằng biết nhãn hiệu “Hằng Du Mục” thuộc sở hữu của ông Hảo và việc sử dụng nhãn hiệu phải được chủ sở hữu cho phép theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn Hằng Du Mục, Tôn Bằng thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được ông Hảo chấp thuận.

Cảnh sát khám xét kho hàng của Tôn Bằng.
﻿Video: Công an TP HCM

Khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại phường Tân Sơn, TPHCM, công an phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc. Lô hàng không có hóa đơn, chứng từ theo yêu cầu, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Trước khi ly hôn, Hằng Du Mục và Tôn Bằng từng cùng kinh doanh táo đỏ, mặt hàng gắn với tên tuổi của nữ TikToker trong các phiên livestream.

Năm 2025, Hằng Du Mục bị bắt trong vụ án kẹo Kera. Tháng 11 cùng năm, TAND TPHCM tuyên phạt nữ TikToker 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng". Hằng chấp hành bản án và không kháng cáo.

Vụ án liên quan đến Tôn Bằng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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