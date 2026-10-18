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Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Việt Nam - EFTA là dấu mốc quan trọng

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Tại cuộc tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau.

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp bà Brigitte Haas, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Brigitte Haas thực hiện chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008; đánh giá chuyến thăm cùng việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với Liechtenstein và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và các nước Khối mậu dịch tự do thương mại (EFTA) là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Minh Châu.

Về phần mình, Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas khẳng định, Liechtenstein coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác trên các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị, qua đó, tiến tới tăng cường hợp tác về kinh tế, tìm kiếm và phát huy thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi bên, nhất trí trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, khoa học - công nghệ, sản xuất công nghiệp chính xác, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở ra các kênh hợp tác hiệu quả phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên.

Thủ tướng Brigitte Haas nhấn mạnh sẵn sàng chia sẻ cách thức và mô hình giúp đất nước Liechtenstein tối ưu hóa năng lực sản xuất và lực lượng sản xuất, giúp nền kinh tế đạt hiệu quả đạt năng suất cao.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Minh Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế.

Hai nước cũng cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước, con người, qua đó tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà Lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và quốc tế.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas #Hiệp định thương mại tự do

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