Thường trực Ban Bí thư nói về sách giáo khoa: 'Có vấn đề'

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin, liên quan đến vấn đề sách giáo khoa ông đã tiếp nhận những phản ánh của người dân và thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực này đang có vấn đề. "Tôi trả lời thẳng: Có vấn đề. Bây giờ Bộ Chính trị đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xem xét, làm rõ và xử lý", Thường trực Ban Bí thư cho biết.

Ngày 18/10, Quốc hội thảo luận tổ nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có tình hình kinh tế - xã hội.

25.000 cán bộ quản lý giáo dục trở lại làm giáo viên

Đề cập đến lĩnh vực giáo dục, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết trước đây ngành giáo dục báo cáo Bộ Chính trị về tình trạng thiếu khoảng 100.000 giáo viên. Tuy nhiên, qua quá trình sắp xếp trường lớp, vấn đề thiếu giáo viên đã có chuyển biến đáng kể.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, chủ trương sắp xếp cơ sở giáo dục theo hướng mỗi xã, phường có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở; những địa phương có điều kiện có thể đề xuất bố trí thêm trường trung học phổ thông.

Sau đợt sắp xếp vừa qua, ngành giáo dục cơ cấu khoảng 25.000 cán bộ quản lý trở lại làm giáo viên, đồng thời có thêm khoảng 10.000 nhân sự làm công tác phục vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Minh Châu.



Liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, Thường trực Ban Bí thư cho biết qua tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng, ông đã tiếp nhận những phản ánh của người dân và thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực này đang có vấn đề. "Tôi trả lời thẳng: Có vấn đề. Bây giờ Bộ Chính trị đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xem xét, làm rõ và xử lý", Thường trực Ban Bí thư thông tin.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thường trực Ban Bí thư đặt ra là hoàn thành Đề án vị trí việc làm, giao biên chế, cùng chính sách tiền lương và phụ cấp trong quý IV/2026.

"Lần này kiên quyết làm, không thể khác được nữa. Bảo đảm đến đầu năm 2027 có được hệ thống biên chế, chế độ tiền lương và phụ cấp rành mạch", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Lạm phát gia tăng, tăng trưởng sẽ không còn ý nghĩa

Phát biểu thảo luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, phải kiểm soát được lạm phát dưới mức 4,5%, bởi nếu lạm phát gia tăng, tăng trưởng sẽ không còn ý nghĩa, giá cả leo thang, gây khó khăn cho đời sống của người dân.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý rà soát và kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nước.

Với giá xăng dầu, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, nếu công tác quản lý, điều hành được thực hiện tốt, doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh giảm giá. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không thực hiện thì Nhà nước phải có biện pháp điều hành phù hợp.

Với giá điện, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đang yêu cầu Chính phủ nghiên cứu, rà soát để điều chỉnh giá điện. "Tốt nhất là điều chỉnh xuống chứ không được điều chỉnh lên, trừ khi phát sinh chi phí tăng. Chính phủ đang nỗ lực để điều tiết, quản lý điện để giảm giá", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đối với áp lực về lãi suất, theo Thường trực Ban Bí thư, Trung ương và Chính phủ đang chỉ đạo nỗ lực giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, mặc dù đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập và thu hút nguồn lực đầu tư, đề nghị cần khẩn trương có chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai và nguồn vốn cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng "nói rất hay nhưng làm không được”.