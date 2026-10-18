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Thế giới

Ukraine tập kích Nga bằng hàng ngàn UAV, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội

Bình Giang

TPO - Các cuộc tấn công của Ukraine trong ngày 18/10 khiến cảng xuất khẩu dầu ở St. Petersburg bốc cháy dữ dội. Kiev tuyên bố tiến hành một trong những đợt không kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay, triển khai hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) khắp nước Nga.

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Vụ cháy ở cảng dầu của St. Petersburg

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Washington ngày càng gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Kiev vì các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Thống đốc Alexander Beglov cho biết, vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương, đồng thời gây hỏa hoạn tại cảng dầu St. Petersburg và kho dầu Ruchi của thành phố. Một trung tâm hậu cần của hãng bán lẻ Nga Ozon và trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ VK cũng trở thành mục tiêu. Hai công ty đã xác nhận thông tin này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ 1.015 UAV Ukraine trên 15 khu vực của Nga, cũng như bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen.

Trong khi đó, Nga tiến hành 2 cuộc tấn công nhằm vào thành phố Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine.

Ông Mykhailo Semikin - người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Zaporizhzhia, cho biết vụ tấn công làm hư hại 2 tòa chung cư, 18 ô tô và một cơ sở giáo dục.

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí với thỏa thuận “ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng”. Sau tuyên bố này, Kiev cáo buộc Mátxcơva tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng.

Ngày 15/10, Ukraine xác nhận đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga, sau 3 ngày tạm dừng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng kể từ khi ông Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, Nga đã thực hiện 76 cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng, dầu mỏ và khí đốt của Ukraine.

Ông cũng nói rằng chỉ riêng trong đêm qua, các cơ sở năng lượng tại 4 tỉnh của Ukraine đã bị tấn công, khiến hàng chục nghìn hộ gia đình vẫn chưa có điện. Ông cáo buộc Nga tìm cách gây mất điện trên diện rộng.

Theo AP

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#Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #UAV

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