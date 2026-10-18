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Thế giới

Tổng thống Macron bị chỉ trích vì đi xem hoà nhạc khi nước Pháp chìm trong bạo loạn

Bình Giang

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte đang hứng nhiều chỉ trích khi hình ảnh 2 người nhảy múa tại buổi hòa nhạc của Céline Dion bị lan truyền, chỉ vài giờ trước khi nước Pháp chìm trong làn sóng biểu tình bạo loạn.

Khi vỗ tay theo nhạc trong khu vực khán phòng riêng vào tối 16/10, ông Macron và phu nhân dường như không biết đến tâm trạng phẫn nộ của người dân Pháp trước những vấn đề như chi phí sinh hoạt tăng vọt, tình hình tài chính công ngày càng tồi tệ và chính quyền bị tê liệt bởi bế tắc chính trị.

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Hình ảnh cắt từ video cho thấy Tổng thống Pháp và Phu nhân đang xem chương trình của Céline Dion

Ô tô, toà nhà và nhiều đồ vật bị đốt cháy rừng rực trên phố, nhiều cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình nổ ra tại các thành phố trên khắp cả nước.

Cảnh tượng một người phụ nữ đau khổ cầu xin những người biểu tình bạo loạn đừng cướp phá cửa hàng của bà đã gây xúc động mạnh. “Tại sao các người lại làm thế này? Đây không phải nguyên nhân của cuộc đấu tranh!” bà nói. Lời cầu xin của bà bị phớt lờ. Họ gạt bà sang một bên rồi tràn vào cửa hàng đã bị đập phá. Những đối tượng dùng khăn che mặt ôm đầy hàng hoá rồi rời đi.

Người phụ nữ van xin các đối tượng không cướp phá cửa hàng của bà. (Nguồn: Daily Mail)

Trong video gây sốc khác tại thành phố Nice, chủ cửa hàng truyện tranh cố gắng bảo vệ cơ sở kinh doanh của mình khi những kẻ phá phách xông vào bên trong.

Khi đối đầu với những đối tượng này, ông bị một thanh niên tung cú đá vào lưng, khiến ông ngã chúi xuống đất.

Đến cuối giờ chiều 17/10 (giờ địa phương), hơn 400 người đã bị bắt giữ, trong đó gần 200 người ở Paris. Hầu như không nơi nào trong cả nước tránh khỏi tình trạng hỗn loạn. Tại Lyon, đám đông phóng hỏa văn phòng du lịch lịch sử của thành phố, một sự việc mà thị trưởng gọi là “thảm kịch”.

Ở khu vực gần đó, những thanh niên trùm đầu ném đá và pháo hoa về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng đáp trả bằng hơi cay, lựu đạn giải tán đám đông và vòi rồng.

Tại Marseille, những kẻ quá khích đột nhập tòa thị chính và phá hoại tượng Marianne - hình tượng nhân cách hóa nền Cộng hòa Pháp. “Chúng ta đang chiếm ngục Bastille”, một người biểu tình hét lên, ám chỉ sự kiện người dân Paris tấn công pháo đài Bastille năm 1789.

Tại Bordeaux, video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cửa hàng bách hóa cao cấp Galeries Lafayette bị hàng trăm người biểu tình tràn vào.

Trong những video khác, nhân viên cửa hàng bất lực đứng nhìn những kẻ cướp phá phá hủy các dãy hàng hóa và nhét hàng vào túi.

Ở Paris, một số người mang theo bánh mì baguette, gợi nhắc đến việc tình trạng thiếu bánh mì từng châm ngòi cho các cuộc cách mạng.

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Nhiều cửa hàng và ô tô bị phá phách, thiêu rụi trong đợt biểu tình vừa xảy ra tại nhiều thành phố của Pháp. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết, 60 nhân viên thực thi pháp luật bị thương trong các cuộc đụng độ tại Pháp cuối tuần này, trong đó 2 người phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh.

Ông Nuñez xác nhận các vụ cướp phá hoặc âm mưu cướp phá đã được ghi nhận tại nhiều thành phố, bao gồm Paris, Rouen, Nantes, Toulouse và Marseille.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ra tuyên bố gửi tới người biểu tình: “Chúng tôi sẽ không bị đe dọa”, rằng những người gây ra thiệt hại phải chịu chi phí khắc phục hậu quả.

“Biểu tình ôn hòa có vị trí chính đáng trong nền Cộng hòa của chúng ta. Phóng hỏa, cướp phá và tấn công hoàn toàn không có chỗ đứng ở đây”, ông Lecornu viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Lecornu thừa nhận: “Chúng ta đang sống trong bầu không khí khủng hoảng triền miên - chiến tranh, lạm phát và các vấn đề liên quan đến sức mua”.

Tổng thống Macron sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2027, sau khi hoàn thành giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ tổng thống. Ông cáo buộc đảng cánh tả cực đoan Nước Pháp Bất khuất (France Unbowed) cùng các nhóm cánh tả khác kích động biểu tình, nhưng các bên liên quan đều bác bỏ.

Tối 17/10, Tổng thống Macron kêu gọi người dân bình tĩnh, đề nghị người biểu tình “tôn trọng con người và tài sản”.

Biểu tình cũng đã lan sang một số quốc gia châu Âu khác, trong đó có Ý.

Theo Daily Mail, AP

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#Biểu tình Pháp #Bạo loạn #Tổng thống Macron

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