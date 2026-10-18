Sự cố nghiêm trọng tại căn cứ quân sự Canada, nhiều người chết và bị thương

TPO - Đã có người thiệt mạng và bị thương trong một sự cố nghiêm trọng dẫn đến hỏa hoạn tại một trong những căn cứ quân sự bận rộn nhất của Canada ở tỉnh Alberta, Bộ trưởng Quốc phòng nước này xác nhận.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết: “Tôi rất đau buồn khi phải thông báo rằng đã có trường hợp tử vong và bị thương trong một sự cố tại Căn cứ Lực lượng Canada Wainwright”.

Ông không tiết lộ có bao nhiêu người thiệt mạng hoặc bị thương, cũng như nguyên nhân dẫn đến tình huống được mô tả là "bi thảm" này.

Ông cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát tại căn cứ, đồng thời nói thêm: "Tôi không nhớ đã từng có sự việc nào như thế này xảy ra trong thời gian gần đây”.

Chính quyền địa phương thông báo trên mạng xã hội rằng đám cháy đã vượt qua hàng rào căn cứ để lan sang khu vực lân cận, nhưng hiện chưa có lệnh sơ tán nào được ban hành.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: AP)

Theo dữ liệu điều tra dân số, tính đến năm 2021, căn cứ quân sự Wainwright có 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự đang làm việc. Thị trấn Wainwright, với dân số khoảng 6.600 người, nằm ngay phía bắc của căn cứ này.

Thủ tướng Mark Carney thông báo trên mạng xã hội rằng chính phủ liên bang đang "phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Alberta và các cơ quan chức năng địa phương".

Quân đội và Cảnh sát Hoàng gia Canada đang tiến hành điều tra vụ việc.