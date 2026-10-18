Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

TPO - Nhiều đoàn viên, thanh niên đưa người thân cùng tham gia hiến tóc trong chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ” tại Hà Nội, gửi lời động viên đến bệnh nhân ung thư. Với họ, mỗi mái tóc trao đi là một cách sẻ chia thiết thực, góp phần giúp người bệnh thêm tự tin trong cuộc sống.
TPO - Đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, các bạn trẻ thành kính đặt lên phần mộ những người anh hùng nhành hoa trắng, nén hương thơm bày tỏ tấm lòng tri ân sâu nặng.
Hơn 80 học sinh thuộc Ban Chỉ huy Đội của 8 trường THCS tại TP. Huế được bồi dưỡng kỹ năng điều hành sinh hoạt, thực hành Nghi thức Đội và phối hợp tổ chức hoạt động tập thể.
TPO - Cuộc thi nhặt rác SPOGOMI lần đầu diễn ra tại Hà Nội đã biến việc bảo vệ môi trường thành trò chơi đồng đội, thu hút đông đảo người trẻ và các gia đình tham gia.
TPO - Từ trường bắn đánh giá kết quả bằng công nghệ số đến hệ thống mô phỏng xử lý sự cố trên tàu, chuyến giao lưu tại Singapore mang đến cho các sĩ quan trẻ Việt Nam những góc nhìn cụ thể về huấn luyện, làm chủ trang bị.
TPO - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.
TPO - Đông đảo bạn trẻ phấn khởi tham gia hoạt động, bày tỏ niềm tự hào khi thấy đất nước ngày càng phát triển và tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên tiên phong hơn trong các phong trào, hoạt động.
TPO - Những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ để thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.
TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bản đồ xanh” nhằm khảo sát, xác định các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác trái quy định, đồng thời xây dựng bản đồ "số" để theo dõi và xử lý các điểm đen môi trường trên địa bàn.
TPO - Cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 150ha ở xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An) khoe sắc vàng rực rỡ đã thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh check-in.
TPO - Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số” năm 2026 hỗ trợ hơn 145 nghìn lượt người dân tiếp cận kỹ năng số. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn xây dựng 692 mô hình điểm và triển khai 488 công trình, phần việc thanh niên về chuyển đổi số.
TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.
TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.
Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên – với đặc trưng của sức trẻ, sự năng động và tinh thần xung kích – ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.
TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.
TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.