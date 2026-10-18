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Giới trẻ

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Nhiều đoàn viên, thanh niên đưa người thân cùng tham gia hiến tóc trong chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ” tại Hà Nội, gửi lời động viên đến bệnh nhân ung thư. Với họ, mỗi mái tóc trao đi là một cách sẻ chia thiết thực, góp phần giúp người bệnh thêm tự tin trong cuộc sống.

Vượt khoảng 100 km đến Hà Nội từ 6h sáng, chị Phạm Thanh Vân (thị xã Phú Thọ) hiến tặng 30 cm tóc cho bệnh nhân ung thư tại chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ”.
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Từ sáng 18/10, đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và người dân có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Đống Đa để tham gia chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ”.
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Chương trình do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đống Đa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và 1900 Hair Salon tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
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Chị Nguyễn Mai Anh - Bí thư Đoàn phường Đống Đa﻿ là một trong những người hiến tóc đầu tiên trong ngày 18/10. Chị cho biết đã nuôi tóc hơn hai năm trước khi quyết định hiến tặng. Theo chị, để hoàn thiện một bộ tóc dành cho bệnh nhân ung thư cần khoảng bốn phần tóc hiến tặng. “Mái tóc vốn có ý nghĩa với mình, nhưng sẽ ý nghĩa hơn khi được trao cho người đang rụng tóc do điều trị bệnh, giúp họ có thêm niềm vui, động lực và sự tự tin”, Bí thư Đoàn phường Đống Đa chia sẻ.
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Có mặt tại điểm hiến tóc từ sớm, Phạm Ánh Hồng (18 tuổi, đoàn viên phường Đống Đa) đã đăng ký tham gia ngay từ khi chương trình được phát động. Ban đầu, Hồng có chút lo lắng khi nghĩ đến việc cắt đi một phần tóc dài của mình. Tuy nhiên, khi chứng kiến không khí sôi nổi của chương trình và gặp gỡ những bệnh nhân đến nhận tóc, cô gái trẻ càng thêm quyết tâm thực hiện dự định. “Em hy vọng các cô nhận được mái tóc mới sẽ cảm thấy bản thân đẹp hơn, được yêu thương và có thêm niềm tin vào cuộc sống”, Ánh Hồng chia sẻ.
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Cũng lần đầu hiến tóc, bạn Đào Thị Mai Linh (19 tuổi, Quốc Oai) cho biết có ý định hiến tóc khoảng hai năm và quyết định hiến 30 cm tóc tại chương trình. Đáng chú ý, Mai Linh còn đưa cô ruột đang mắc ung thư của mình đến nhận tóc. Chứng kiến người thân trải qua bệnh tật, cô hiểu hơn những mặc cảm mà người bệnh có thể gặp phải khi ngoại hình thay đổi trong quá trình điều trị. “Em thương cô nên cũng muốn làm điều gì đó để chia sẻ với những người đang điều trị ung thư”, Mai Linh chia sẻ.
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Bạn Nguyễn Thị Kiều Ngân (SN 2005, Thanh Xuân, Hà Nội) biết đến chương trình qua 1900 Hair Salon và đã nuôi tóc suốt bốn năm để hiến tặng. Tại chương trình, Ngân quyết định hiến nhiều nhất có thể, mong góp phần mang đến mái tóc mới cho bệnh nhân ung thư.
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Đông đảo bạn trẻ, em nhỏ được gia đình đưa đến hiến tóc, góp phần lan tỏa hành động nhân văn trong cộng đồng.
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Nhiều gia đình có cả mẹ và con gái cùng tham gia, biến việc hiến tóc thành dịp để sẻ chia yêu thương, nuôi dưỡng lòng nhân ái giữa các thế hệ.
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Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận 100 bộ tóc hiến tặng và trao 120 bộ tóc hoàn chỉnh cho các bệnh nhân ung thư. Hoạt động cắt tóc, tiếp nhận tóc được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của 1900 Hair Salon nhằm bảo đảm chất lượng tóc và quy trình tiếp nhận.
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Với bệnh nhân ung thư, được nhận một mái tóc mới không chỉ là niềm vui khi có diện mạo tự nhiên hơn mà còn giúp họ thêm tự tin trong giao tiếp, sinh hoạt hằng ngày. Trong hành trình điều trị vốn nhiều áp lực về sức khỏe và chi phí, món quà ý nghĩa này còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.
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Chị Đào Thị Thuận (SN 1987, Đông Anh, Hà Nội) mắc ung thư vú được hai tháng và đang điều trị hóa chất, khiến tóc bắt đầu rụng. Nhận được mái tóc mới tại chương trình, chị vui vì có diện mạo tự nhiên, phù hợp với khuôn mặt, thêm tự tin trong cuộc sống. “Chi phí điều trị đã cao, trong khi một bộ tóc thật, tự nhiên cũng rất tốn kém. Vì vậy, được nhận tóc từ chương trình là niềm vui lớn đối với tôi”, chị Thuận chia sẻ. Trước khi nhận tóc, chị cũng hiến tặng tóc của mình, mong những bệnh nhân khác có cơ hội nhận món quà tương tự.
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Thông qua chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam phường Đống Đa và Hội LHPN phường mong muốn lan tỏa tinh thần tình nguyện, kết nối nguồn lực cộng đồng để triển khai các hoạt động an sinh thiết thực. Mỗi mái tóc được trao đi không chỉ mang lại diện mạo mới mà còn gửi gắm tình yêu thương, tiếp thêm niềm tin để bệnh nhân ung thư vững vàng trên hành trình điều trị.

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#hiến tóc #bệnh nhân ung thư #đoàn viên #yêu thương #Bí thư Đoàn phường Đống Đa #70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

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