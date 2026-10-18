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Nam sinh trường Ams bứt tốc, băng băng về đích Đường lên đỉnh Olympia 26

Tường Kha

TPO - Đường lên đỉnh Olympia 26 vừa xác định được chủ nhân vòng nguyệt quế trận tháng 3 quý IV là nam sinh Hà Nội với chiến thắng cách biệt 330 điểm; đồng thời định ra những gương mặt tranh tài trận thi quý IV, hướng tới trận Chung kết năm.

Trận tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 (phát sóng chiều 18/10) với 4 thí sinh tranh tài: Đặng Hoàng Nhân (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Nam Khánh (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) và Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi).

Thất thủ chướng ngại vật

Phần thi Khởi động, Anh Đức dẫn đầu 90 điểm, Trung Dũng 70 điểm, Nam Khánh 30 điểm, Hoàng Nhân 15 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: … kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành. Anh Đức và Trung Dũng ghi điểm 10 với đáp án “Cơ cấu”.

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Gắn với câu hỏi hàng ngang đầu tiên được lựa chọn, nhiều tiếng chuông trả lời chướng ngại vật đã vang.

Ngay ở câu hỏi hàng ngang thứ nhất, liên tiếp ba tiếng chuông giành quyền trả lời đáp án chướng ngại vật đã vang lên. Lần lượt là Hoàng Nhân với đáp án "Doanh nhân", Nam Khánh là "Biểu đồ cột", Anh Đức là "Tháp dân số". Nhưng cả ba đều không chính xác và phải tạm dừng cuộc chơi.

Trung Dũng là thí sinh duy nhất trên hành trình vượt chướng ngại vật. Cậu lần lượt ghi điểm 10 qua từng câu hỏi hàng ngang và ô trung tâm.

Cụ thể, đáp án “2007” đối với câu hỏi hàng ngang thứ hai: Một khu vườn hình vuông có chu vi 180 mét. Ở giữa khu vườn này, người ta đào một hồ cá hình chữ nhật có chiều dài 6 mét, chiều rộng 3 mét. Hỏi phần diện tích không tính hồ cá của khu vườn này là bao nhiêu mét vuông?.

Đáp án “Lao động” cho câu hỏi hàng ngang thứ ba: Năm 2026 kỉ niệm 140 năm ngày Quốc tế …, có lịch sử bắt nguồn từ cuộc bãi công của hàng chục nghìn công nhân thành phố Chicago (Hoa Kì) vào năm 1886.

Đáp án “Vàng” đối với câu hỏi hàng ngang thứ tư: Các nhà khoa học tại Thuỵ Điển vào năm 2024 đã công bố một loại vật liệu siêu mỏng có tên là “Goldene”, với độ dày chỉ một nguyên tử. Vật liệu này được cấu thành từ nguyên tố nào?.

Đáp án “Dân số” ở câu hỏi ô trung tâm: Ở nước ta hiện nay, Tổng Điều tra … và Nhà ở được thực hiện theo chu kì 10 năm một lần.

Tuy nhiên, Trung Dũng không giải được ẩn số chướng ngại vật. Một nữ khán giả là người giải thành công ẩn số “Dân số vàng”.

Sau hai phần thi, Trung Dũng dẫn đầu với 120 điểm, Anh Đức 100 điểm, Nam Khánh 30 điểm, Hoàng Nhân 15 điểm.

Anh Đức bứt tốc, băng băng về đích

Phần thi Tăng tốc, Anh Đức đã thể hiện sự nhanh nhạy, chính xác để giành lại vị trí dẫn đầu đoàn đua. Anh Đức có 250 điểm, Trung Dũng 210 điểm, Nam Khánh 100 điểm, Hoàng Nhân 45 điểm.

Phần thi Về đích, Anh Đức tiếp tục giữ vững phong độ để gia tăng khoảng cách điểm số với các thí sinh khác trong đoàn đua. Còn Trung Dũng, Nam Khánh và Hoàng Nhân tuy nỗ lực, nhưng không thành công để tăng tổng điểm.

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Đoàn Lê Anh Đức giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 330.

Kết quả chung cuộc trận tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26, Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 330.

Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) về Nhì với 210 điểm.

Cùng về thứ ba, Đặng Hoàng Nhân (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) 15 điểm và Nguyễn Nam Khánh (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) 60 điểm.

Sau trận tháng 3, Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) và Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) bước vào phần thi câu hỏi phụ để xác định chủ nhân tấm vé thí sinh có điểm nhì tháng cao nhất quý IV. Kết quả, Đoàn Trung Dũng bước tiếp.

Bốn thí sinh tranh tài trận thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26: Cao Minh Phúc (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi), Phạm Đặng Thanh Bình (THPT Võ Minh Đức, TP.Hồ Chí Minh) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

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