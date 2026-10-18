Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

TPO - Tốt nghiệp ngành Luật ở TPHCM, Nguyễn Hữu Nhơn không chọn ở lại mà quyết định trở về quê nhà Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) khởi nghiệp từ những ao hồ bỏ hoang. Từ số vốn vay 100 triệu đồng, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Khởi nghiệp từ ao hồ quê nhà

Sau khi tốt nghiệp ngành Luật tại Trường Đại học Luật TPHCM, Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1992, xã Trà Tân) đứng trước lựa chọn ở lại đô thị tìm việc làm hoặc về quê lập nghiệp. Không đắn đo suy nghĩ, anh quyết định về quê và muốn thử sức với nông nghiệp, lĩnh vực vốn gắn bó với đời sống người dân địa phương.

Mô hình trại ốc của anh Nhơn tại địa phương.

"Với tôi, trở về không đơn thuần là quay về chốn cũ, mà là bắt đầu một hành trình mới. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng vẫn muốn thực hiện khát vọng của mình", Nhơn chia sẻ.

Sau khi về quê, đầu năm 2018, nhận thấy nhiều ao hồ đã bị bỏ hoang từ lâu, Nhơn nảy ra ý tưởng tận dụng diện tích này để nuôi ốc bươu đen. Sau thời gian tìm hiểu, anh vay mượn 100 triệu đồng để cải tạo ao và mua con giống.

Thiếu kinh nghiệm, anh từng chứng kiến ốc chết hàng loạt và thiệt hại hàng chục triệu đồng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh bắt đầu tìm nguyên nhân, điều chỉnh kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm qua từng vụ nuôi.

"Khởi nghiệp không dễ dàng. Sau nhiều tháng thử nghiệm và thất bại, mô hình dần mở ra hướng mới", anh Nhơn nói.

Đến nay Nhơn phát triển nhiều trang trại ốc tại các xã Đức Linh, Hoài Đức và Trà Tân, với tổng diện tích khoảng 6ha. Cùng với đó, anh còn nghiên cứu chế biến sản phẩm chả ốc bươu đen kết hợp với các nguyên liệu như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và tinh dầu bạc hà.

Sản phẩm chả ốc bươu đen dược liệu được anh Nhơn bán với giá 220.000-360.000 đồng/kg.

Theo anh Nhơn, thị trường đón nhận sản phẩm khá tốt, giá bán ổn định và mang lại lợi nhuận đáng kể. Anh dự định mở rộng trang trại, đầu tư thiết bị, kho lạnh và nhà máy chế biến nhằm nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

"Sản phẩm chả ốc bươu đen dược liệu được cung ứng ra thị trường với giá 220.000-360.000 đồng/kg. Trong khi đó, ốc thương phẩm được nuôi bằng thức ăn kết hợp lá bạc hà và nấm đông trùng hạ thảo có giá 250.000-350.000 đồng/kg", anh Nhơn cho biết.

Tạo việc làm và kết nối cộng đồng

Theo anh Nhơn, khi mô hình dần ổn định, anh đã mở rộng liên kết với nông dân ở nhiều địa phương. Hiện mô hình đã liên kết xây dựng hơn 20 trại ốc và hỗ trợ hơn 1.000 hộ nông dân tiếp cận kỹ thuật nuôi, trong đó có khoảng 300 hộ phát triển mô hình với quy mô lớn. "Hiện hệ thống trại cung cấp trung bình 3-7 tấn ốc thương phẩm mỗi ngày ra thị trường", Nhơn nói.

Anh Nhơn cho biết, mô hình đang tạo việc làm ổn định cho hơn 40 thanh niên trong vùng. Cùng với đó, anh đang phát triển mạng lưới liên kết vệ tinh, cung cấp con giống và thu mua ốc thương phẩm của nhiều hộ dân theo hợp đồng, góp phần tạo đầu ra ổn định cho người nuôi.

Mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen của anh Nhơn hiện tạo việc làm cho hơn 40 thanh niên tại khu vực.

Ngoài ra, trang trại của anh còn mở cửa đón học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên đến tham quan và tìm hiểu quy trình nuôi, chế biến ốc. Qua những trải nghiệm thực tế, người trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu cách phát triển kinh tế từ điều kiện sẵn có ở quê hương.

"Mô hình hướng đến không chỉ phát triển một trang trại mà còn từng bước tạo sinh kế từ lợi thế sẵn có của quê hương. Có thể là con giống, kỹ thuật nuôi đến liên kết sản xuất và chế biến", anh Nhơn chia sẻ.

Anh Nhơn chia sẻ mô hình khởi nghiệp của mình tại buổi tọa đàm.

Theo anh Trần Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Trà Tân, Nhơn là thanh niên có mô hình khởi nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời tích cực tham gia công tác Đoàn và các phong trào thi đua. Cùng với đó, anh thường xuyên hỗ trợ học sinh nghèo, nhất là học sinh hiếu học, đóng góp kinh phí xây dựng sân chơi thiếu nhi và điểm sinh hoạt cộng đồng.

Với những nỗ lực trong khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng, năm 2022, anh được nhận giải thưởng Lương Định Của. Năm 2023, anh được UBND tỉnh biểu dương là gương tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi; được Trung ương Đoàn tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc và đoạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp tỉnh lần thứ IV.

Anh Nhơn nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Cuối tháng 9/2025, Nhơn là một trong những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, giai đoạn 2025–2030. Năm 2026, anh tiếp tục được vinh danh là một trong 15 cá nhân tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp; nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.