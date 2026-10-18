Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump sẽ có 60 ngày để cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ dành tối đa 60 ngày để đánh giá tác động kinh tế của các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với Nga, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Một ngày sau khi ký sắc lệnh tạm đình chỉ các biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục áp dụng các biện pháp này hay không.

Phát biểu với báo giới hôm 17/10 tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, ông Trump nói rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được công bố.

"Nhiều người trong số các bạn vẫn chưa biết quyết định của tôi là gì, nhưng chúng ta sẽ tìm ra, và các bạn cũng sẽ tìm ra", ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Trump trước đó cho biết, Nga ban đầu sẽ cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ, sau đó tiếp tục giao hàng trong tháng 11 và những tháng tiếp theo.

quan-he-my-nga.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái). Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chính quyền Mỹ muốn có thêm thời gian để đánh giá những tác động kinh tế trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Theo Ngoại trưởng Rubio, Tổng thống Trump dự kiến dành tối đa 60 ngày để xem xét hệ quả của việc áp đặt đồng thời các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga, cũng như ảnh hưởng đối với kinh tế Mỹ và toàn cầu.

"Tôi nghĩ tổng thống muốn dành khoảng thời gian 60 ngày để phân tích xem việc áp đặt cả lệnh trừng phạt và thuế quan sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu và thậm chí cả nền kinh tế Mỹ", ông Rubio nói trước khi lên đường tới Uzbekistan.

Quyết định tạm đình chỉ các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến với Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Áp lực giá cả cũng đang trở thành vấn đề đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Hôm thứ Sáu (16/10), ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp bãi bỏ các lệnh trừng phạt và thuế quan quan trọng theo đạo luật được gọi là Đạo luật Graham, mà ông đã thông qua hồi tháng trước.

Các biện pháp này, bao gồm thuế quan đối với hàng hóa Nga và các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia mua dầu khí của Nga, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tuần tới. Sắc lệnh hôm thứ Sáu không nêu rõ thời hạn miễn trừ sẽ kéo dài bao lâu, song ông Rubio cho biết ông Trump đã chọn thời gian xem xét 60 ngày.

Tuy nhiên, việc thực thi đạo luật có thể gây ra những hệ lụy kinh tế rộng hơn, bởi các biện pháp không chỉ nhắm vào Nga mà còn áp thuế đối với hàng hóa từ những quốc gia nhập khẩu năng lượng của nước này. Ngoại trưởng Rubio nhắc đến Ấn Độ, đối tác quan trọng của Mỹ, vốn đã đa dạng hóa nguồn cung nhưng vẫn phụ thuộc đáng kể vào dầu mỏ Nga.

Quyết định của Tổng thống Trump đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cảnh báo động thái này có thể khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin và kéo dài cuộc chiến.

Bên cạnh việc tạm đình chỉ các biện pháp trừng phạt, ông Rubio cũng bảo vệ thỏa thuận riêng giữa Mỹ và Nga nhằm tăng nguồn cung dầu diesel cho thị trường toàn cầu, qua đó góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định, thỏa thuận về dầu diesel và việc miễn trừ lệnh trừng phạt phản ánh thách thức trong việc quản lý các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine, những vấn đề đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Reuters

Xem thêm

#Mỹ #Nga #trừng phạt #năng lượng #dầu mỏ #thuế quan #miễn trừ #xung đột Nga-Ukraine

Cùng chuyên mục

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

TPO - Quốc hội Iran đã phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm thiệt mạng trong ngày đầu tiên nổ ra xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Tân Bộ trưởng Akhlaghi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả bất ngờ và mạnh mẽ nếu đối phương phát động một cuộc tấn công mới.

Nội bộ ê-kíp Tổng thống Mỹ Trump rạn nứt trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Nội bộ ê-kíp Tổng thống Mỹ Trump rạn nứt trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

TPO - Các nguồn thạo tin tiết lộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đổ lỗi cho các trợ lý cấp cao về việc chiến lược bầu cử giữa nhiệm kỳ gặp trục trặc. Ông đặt nghi vấn về các khoản chi tiêu cho chiến dịch tranh cử, chỉ trích quá trình phân chia khu vực bầu cử, đồng thời xem xét lại các lựa chọn ứng viên trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Toà thị chính chìm trong biển lửa, bạo lực lan khắp nước Pháp

TPO - Đụng độ bạo lực, hỏa hoạn và cướp phá đã làm lu mờ các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp vào cuối tuần này, khi hàng trăm nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và điều kiện học tập xuống cấp tại các trường học.

Iran khẳng định đã gửi kế hoạch mở eo biển Hormuz cho Mỹ

Iran khẳng định đã gửi kế hoạch mở eo biển Hormuz cho Mỹ

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo Washington không thể vừa gây sức ép quân sự, vừa kỳ vọng an ninh hàng hải sớm trở lại bình thường.

Nhà Trắng lục đục nội bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Nhà Trắng lục đục nội bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

TPO - Các trợ lý trong Nhà Trắng đã kiềm chế để mâu thuẫn không bùng lên công khai trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, họ bắt đầu tranh giành quyền lực một cách lộ liễu hơn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, báo Washington Post dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết.

Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về loạt thành tựu trên chiến trường

Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về loạt thành tựu trên chiến trường

TPO - Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của ông Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga, rằng quân đội Nga đã giành được 92 khu định cư kể từ đầu tháng 9, bao gồm cả Kostiantynivka và Dobropillia (mà Nga gọi là Dobropolye).

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe