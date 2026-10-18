Người trẻ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM đặt hoa, thắp hương nhớ ơn Anh hùng liệt sĩ

TPO - Tốt nghiệp ngành Luật ở TPHCM, Nguyễn Hữu Nhơn không chọn ở lại mà quyết định trở về quê nhà Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) khởi nghiệp từ những ao hồ bỏ hoang. Từ số vốn vay 100 triệu đồng, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.