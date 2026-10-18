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Giới trẻ

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Sĩ quan trẻ Việt Nam khám phá tổ hợp trường bắn đa nhiệm tại Singapore

Nguyễn Minh

TPO - Từ trường bắn đánh giá kết quả bằng công nghệ số đến hệ thống mô phỏng xử lý sự cố trên tàu, chuyến giao lưu tại Singapore mang đến cho các sĩ quan trẻ Việt Nam những góc nhìn cụ thể về huấn luyện, làm chủ trang bị.

Mô hình huấn luyện hiện đại

Theo Ban Thanh niên Quân đội, chương trình giao lưu sĩ quan trẻ (SQT) Việt Nam - Singapore lần thứ 12 diễn ra từ ngày 11 đến 16/10, với sự tham gia của 15 cán bộ, SQT tiêu biểu thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Sau lần tổ chức tại Hà Nội năm 2025, cuộc gặp năm nay đưa đoàn Việt Nam đến các cơ sở huấn luyện, đơn vị và bảo tàng quân sự của nước bạn.

Video: Một số hình ảnh nổi bật trong chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Singapore lần thứ 12.

Tại Tổ hợp Trường bắn Đa nhiệm MMRC ở Singapore, đoàn SQT Việt Nam được tìm hiểu cách quân đội nước bạn ứng dụng công nghệ vào huấn luyện bắn súng. Hình ảnh mục tiêu do máy tính tạo ra giúp quân nhân luyện nhận biết, phân biệt và xử trí trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau.

Trường bắn có thể mô phỏng điều kiện ngày, đêm, tổ chức huấn luyện trong mọi điều kiện thời tiết và đánh giá kết quả bằng công nghệ số. Với khả năng kiểm tra bắn cho khoảng 900 quân nhân mỗi ngày, cơ sở này giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực và diện tích đất huấn luyện.

Một điểm đến khác là Trung tâm huấn luyện kiểm soát sự cố, hư hỏng trên tàu thuộc Bộ Tư lệnh huấn luyện và học thuyết hàng hải Singapore. Đoàn được giới thiệu hệ thống chuyên dụng rèn luyện quân nhân xử lý những hư hỏng có thể phát sinh khi tàu hoạt động hoặc trong tình huống chiến đấu.

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Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam (ngoài cùng bên trái), trao đổi với đại diện lãnh đạo Tổ hợp Trường bắn đa nhiệm MMRC.

Với kết cấu mô phỏng tàu nhiều boong và khả năng tạo ngập có kiểm soát, hệ thống hỗ trợ thủy thủ phát triển kỹ năng khắc phục sự cố, chữa cháy, phối hợp trong tình huống khẩn cấp. Những nội dung ấy gắn trực tiếp với công việc của sĩ quan, quân nhân làm nhiệm vụ trên biển.

Bày tỏ ấn tượng với truyền thống và quá trình xây dựng, phát triển của Hải quân Singapore, Thượng úy Phạm Tất Thắng - Ngành trưởng Ra đa, Tàu 26, Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân), chia sẻ: “Thông qua chuyến thăm tôi rút ra được nhiều bài học thiết thực, nhất là trong khả năng huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật”.

Cầu nối bền chặt

Tại Bộ Quốc phòng Singapore, đoàn được giới thiệu về chính sách quốc phòng, lực lượng vũ trang và tầm nhìn phát triển đến năm 2040. Hai bên đã trao đổi về những điểm tương đồng, khác biệt trong huấn luyện và kinh nghiệm phát huy vai trò SQT trong xây dựng quân đội.

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Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam tới thăm, dâng hoa tại khu vực đặt tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Singapore.

Lần đầu làm việc với Quân đội nhân dân Việt Nam và tiếp đón các SQT Việt Nam, Đại úy Marcus Wong đến từ Ban Quan hệ Quốc tế, thuộc Bộ Tham mưu Liên quân Lực lượng vũ trang Singapore, chú ý đến sự chuyên nghiệp, kỷ luật của các thành viên trong đoàn.

“Tôi cũng rất ấn tượng về sự chú trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đến việc phát triển các SQT của mình. Thật tốt khi biết rằng các bạn có một bộ phận chuyên trách cho công tác này”, Đại úy Marcus Wong nói.

Ở chiều ngược lại, sự cởi mở của đồng nghiệp nước bạn là điều Đại úy Vũ Bá Minh Hiếu - Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 409 (Quân khu 1), cảm nhận qua các buổi trao đổi về thực tiễn quân sự. Với anh, chuyến đi còn giúp hiểu thêm lịch sử, văn hóa và con người Singapore.

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Sĩ quan trẻ Việt Nam tham quan Bảo tàng Hải quân Singapore.

Tại Nhà nguyện và Bảo tàng Changi, những hiện vật, câu chuyện về tù binh chiến tranh và thường dân bị giam giữ trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Singapore đưa các sĩ quan đến với một giai đoạn lịch sử bi thương nhưng kiên cường của đất nước bạn.

Đến căn cứ Hải quân Changi và Bảo tàng Hải quân Singapore, đoàn SQT Việt Nam tìm hiểu chặng đường phát triển của lực lượng này, vai trò trong gìn giữ an ninh hàng hải khu vực, cứu trợ thảm họa và các cuộc tập trận chung quốc tế.

Tiếp đó, tại Bảo tàng Không quân Singapore, các mô hình máy bay, trang phục bay, tư liệu lịch sử được kết hợp với công nghệ tương tác, giúp người xem tìm hiểu nguyên lý bay và khí tài quân sự.

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Sĩ quan trẻ Việt Nam tham quan Bảo tàng Không quân Singapore.

Trong chuyến thăm và giao lưu tại Singapore, đoàn cũng dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á. Các SQT Việt Nam đã bày tỏ quyết tâm rèn luyện, cống hiến xây dựng đất nước, tiếp tục làm cầu nối góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng bền chặt.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (Trưởng đoàn SQT Việt Nam), khẳng định: “Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập tại Singapore lần này, chúng tôi nhận thấy các SQT của Singapore rất chủ động, sáng tạo và tích cực. Chúng tôi cũng học hỏi được từ các bạn một số nội dung để vận dụng vào phát triển khoa học công nghệ, làm chủ vũ khí trang bị, chuyển đổi số cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc”.

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