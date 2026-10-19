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Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón mưa dông

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (19/10), miền Bắc tiếp tục tăng 1-2 độ so với hôm qua với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ. Dự báo khoảng giữa tuần miền Bắc đón mưa dông, chấm dứt đợt oi nóng hiếm gặp và kéo dài trong tháng 10.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết này còn tiếp tục duy trì ở miền Bắc đến ngày mai (20/10). Trong các ngày 21-22/10, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt giảm nhẹ.

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Miền Bắc tiếp tục oi nóng trong hôm nay (19/10).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đông Quảng Ngãi hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ ngày 21-22/10, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Đông Nam Bộ, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đêm qua và sáng sớm nay xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/10 đến 3h ngày 19/10 có nơi trên 50mm như tại trạm Tân Thắng (Lâm Đồng) 65.5mm, Hồ Am Chúa-đập đầu mối (Khánh Hòa) 59.6mm, chi cục Thủy Lợi (Gia Lai) 53.4mm.

Dự báo trong chiều và tối nay (19/10), Khánh Hòa, Bình Định cũ, Phú Yên cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong chiều và tối nay cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TPHCM sáng nay ít mưa, nắng gián đoạn, gió nhẹ. Chiều và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo trong chiều và tối các ngày 20-22/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Chất lượng không khí tại miền Bắc hôm nay phổ biến ở ngưỡng trung bình và tốt. Dự báo trong 3 ngày tới, chất lượng không khí ở miền Bắc tiếp tục duy trì ở ngưỡng tốt đến trung bình, phù hợp với các hoạt động ngoài trời.

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