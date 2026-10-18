Tổng thống Thụy Sĩ đề xuất Việt Nam nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo

TPO - Ngày 18/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thụy Sĩ phối hợp thúc đẩy các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) vừa được ký kết để Hiệp định sớm có hiệu lực; khuyến khích doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào hạ tầng, thị trường tài chính tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh và công nghệ tài chính.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Minh Châu.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ và hợp tác về công nghệ sinh học, năng lượng xanh, kinh tế số, nông nghiệp chất lượng cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục; đề nghị Thụy Sĩ tăng học bổng cho Việt Nam, tạo thuận lợi về thị thực để thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị một số giải pháp để hợp tác nghị viện theo sát nhu cầu phát triển của hai nước, mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP).

Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Minh Châu.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhấn mạnh cần cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác toàn diện bằng các dự án chung, được triển khai có trọng tâm; đề nghị Việt Nam chia sẻ thứ tự ưu tiên trong các lĩnh vực hợp tác để hai bên cùng tập trung thúc đẩy.

Đánh giá tích cực sự phát triển của thương mại song phương, Tổng thống tin tưởng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA sẽ tạo thêm động lực mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Thụy Sĩ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Về những lĩnh vực hợp tác cụ thể, Tổng thống Thụy Sĩ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về năng lượng sạch, giao thông; kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tổng thống ủng hộ tăng cường hợp tác giữa hai nghị viện, qua đó thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai các dự án chung.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Tổng thống đề xuất hai nước cùng nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các ứng dụng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, gắn trao đổi kinh nghiệm lập pháp với giám sát triển khai, đưa những định hướng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.