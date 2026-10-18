Diễn viên ‘Về nhà đi con’ cưới

TPO - Diễn viên Vương Anh Ole tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái hơn 5 tuổi là Ngọc Mai sáng 18/10 tại Hà Nội.

Sáng 18/10, Vương Anh Ole và Ngọc Mai tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng cô dâu ở Hà Nội. Ngọc Mai mặc áo dài đỏ, đội mấn. Họ quen nhau hơn một năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Ngọc Mai làm thiết kế thời trang, sở hữu cửa hàng quần áo, hơn Vương Anh Ole 5 tuổi. Ngọc Mai thường đăng ảnh cùng Vương Anh trong những chuyến du lịch, gặp bạn bè và sum họp gia đình.

Trước lễ ăn hỏi, Vương Anh chia sẻ video đi thử váy cưới, chụp ảnh cưới nhưng thường che mặt hoặc chỉ quay bạn gái từ phía sau.

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Một số hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Vương Anh Ole và Ngọc Mai. Trong dàn bê tráp có diễn viên Long Vũ.

Hồi tháng 8, nam diễn viên đăng ảnh nắm tay bạn gái, bên cạnh là nhẫn cầu hôn và hoa.

“Cảm ơn vì đã đến. Nhưng tại sao nhẫn cầu hôn lại đeo ngón giữa?”, anh viết. Bài đăng khi đó khiến khán giả đặt câu hỏi về kế hoạch kết hôn của Vương Anh, song anh chưa tiết lộ cụ thể về bạn đời.

Vương Anh Ole tên thật là Trần Vương Anh, sinh năm 1992. Anh được khán giả biết đến qua phim Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn. Biệt danh Ole gắn với nhân vật anh thể hiện trong Những phóng viên vui nhộn.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh đến với phim ảnh khá tình cờ. Khi đưa bạn đi thử vai Bộ tứ 10A8, Vương Anh được ê-kíp chú ý và mời đóng quần chúng. Anh sau đó thử vai trong Những phóng viên vui nhộn và được chọn vào vai Ole.

Năm 2019, Vương Anh tham gia Về nhà đi con, đóng Quang, người con ngỗ ngược của bà Hạnh bán hoa. Để thể hiện nhân vật nghiện ngập, anh từng cho biết đã tham khảo diễn xuất của Mạnh Quân và Duy Nam trong các phim trước đó.

Năm 2024, anh vào vai Thái trong Đi giữa trời rực rỡ. Nhân vật là chủ quán cà phê, có tình cảm với Pu (Thu Hà Ceri). Ngoài diễn xuất, Vương Anh làm MC, streamer và sản xuất nội dung trên mạng xã hội.