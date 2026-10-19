Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây

Trạch Dương

TPO - Hurrykng, Cody Nam Võ cùng các nghệ sĩ được khán giả vây quanh xin chữ ký, tặng quà và chụp ảnh trước đêm thứ hai của concert Tinh hà say hi. Tại khu vé đứng, người hâm mộ đến từ chiều, đội mưa giữ vị trí và treo băng rôn cổ vũ.

pcl01517.jpg
Trước giờ diễn concert Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà tối 18/10 tại Vạn Phúc City, TPHCM, 24 nghệ sĩ xuống khu vực Sky Lounge giao lưu. Khán giả tập trung quanh các anh trai, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, xin chữ ký và tặng quà cho thần tượng.
pcl01546.jpg
kait5990-6062.jpg
kait5983-3780.jpg
Nhiều khán giả chuẩn bị quà tặng và vật phẩm, tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi trước giờ biểu diễn để tương tác cùng 24 anh trai. Khu vực của Hurrykng "đắt show" nhất, khán giả xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh, xin chữ ký.
pcl01569-5917.jpg
pcl01575-6042.jpg
Cody Nam Võ được khán giả vây quanh tặng quà và đề nghị chụp ảnh. Nam nghệ sĩ luân phiên chụp riêng với từng người, vui vẻ tương tác với từng nhóm fan, gây ấn tượng với phong cách thân thiện, gần gũi.
kait6011-5468.jpg
kait6001-7106.jpg
Captain Boy (ảnh trái) và Jaysonlei cùng khán giả tạo dáng trước ống kính. Buổi giao lưu diễn ra ngay trong khu vực tổ chức concert, cho phép người hâm mộ gặp nghệ sĩ ở cự ly gần trước giờ diễn. Các nhóm khán giả lần lượt tiếp cận để trò chuyện và chụp hình.
pcl01535-5351.jpg
Xuân Định KY tạo dáng một nửa trái tim cùng fan gây sốt. Trên Threads, hoạt động fan service được bình luận sôi nổi. Các anh trai được khen nhiệt tình, có người nói đùa Xuân Định KY "chiều khán giả hơn chiều bạn gái".
kait5998-4469.jpg
pcl01511-753.jpg
CoolKid và Ali Hoàng Dương chụp ảnh cùng người hâm mộ. Hoạt động giao lưu diễn ra theo từng nhóm nhỏ trong khu Sky Lounge trước khi chương trình chính bắt đầu.
kait5995-4125.jpg
Gặp gỡ, ký tặng và chụp ảnh trước giờ diễn là đặc quyền của ban tổ chức dành cho khán giả đến xem concert thuộc vũ trụ Say hi. Những tương tác có nét tương đồng với hoạt động fansign, chụp ảnh cùng thần tượng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh phần biểu diễn, cơ hội gặp trực tiếp nghệ sĩ cũng là điều người hâm mộ chờ đợi khi đến concert.
check-in-7250.jpg
Tại khu vé đứng, nhiều khán giả có mặt từ chiều để chọn vị trí gần sân khấu. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khoảng 14h ngày 18/10, Vạn Phúc City có mưa nhỏ, song người hâm mộ vẫn tranh thủ căng băng rôn và sắp xếp đồ cổ vũ.
check-in-654.jpg
Fan Quang Hùng MasterD mặc áo mưa, đứng sau băng rôn mang tên nam ca sĩ. Nhóm khán giả đến xếp hàng trước vài giờ đồng hồ, mang theo đồ dùng và vật dụng cổ vũ để chờ chương trình bắt đầu lúc 19h.
check-in-9725.jpg
Dọc hàng rào khu khán giả, băng rôn của các fandom được treo nối tiếp, với những cái tên như Hurrykng, Jaysonlei, Dương Domic... Người hâm mộ tìm khoảng trống dễ nhìn từ sân khấu để đặt bảng tên, tìm cơ hội tương tác cùng idol ở concert quy tụ hàng chục nghìn người.
check-in-2437.jpg
Các nhóm fan chuẩn bị từ mẫu chữ, màu sắc đến kích thước trước khi mang tới concert. Những tấm băng rôn lớn giúp nghệ sĩ nhận ra khu vực có khán giả đang cổ vũ.
check-in-8-1.jpg
Concert Tinh hà say hi Day 2 diễn ra vào Chủ nhật, dòng người đổ về Vạn Phúc City tập trung đông trong buổi chiều. Theo ghi nhận tại hiện trường, có thời điểm lượng khán giả đến cùng lúc đông hơn Day 1, trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Nhân viên được bố trí dọc lối đi để hướng dẫn, phân luồng người vào khu vực kiểm soát vé.
check-in.jpg
Hàng rào được bố trí thành các lối xếp hàng, nhân viên hướng dẫn khán giả di chuyển và thực hiện thủ tục vào cửa. Đêm 18/10 tiếp nối đêm mở màn có khoảng 40.000 khán giả, với 22 tiết mục trong hơn ba giờ. Sau hai đêm tại TPHCM, chuỗi concert của 24 nghệ sĩ Tinh hà say hi dự kiến đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội ngày 14/11.
#Giao lưu nghệ sĩ #Concert Tinh hà say hi #Fan activity #Khán giả Vạn Phúc #Chương trình âm nhạc

Cùng chuyên mục

Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

Biển người lại nườm nượp đổ về Vạn Phúc

TPO - Đêm 2 của concert Tinh hà say hi vẫn "cháy vé" và chật kín khán giả. Từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đổ đến Khu đô thị Vạn Phúc để sớm hoàn tất thủ tục check-in.

Áo dài tôn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 giữa miền di sản

Áo dài tôn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 giữa miền di sản

TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.

Đu dây, đưa thuyền lên không trung ở concert gần 50.000 người

Đu dây, đưa thuyền lên không trung ở concert gần 50.000 người

TPO - Trước gần 50.000 khán giả, 33 anh tài mang đến những màn hát, nhảy, đu dây và đưa thuyền lên không trung trong concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đêm diễn còn có những khoảng lặng với tiếng đàn cello của MC Anh Tuấn, câu chuyện gia đình và các tiết mục đậm chất dân gian.

Cảnh báo nóng sát giờ concert Tinh hà say hi

Cảnh báo nóng sát giờ concert Tinh hà say hi

TPO - Chỉ 4 tiếng trước giờ G đêm 2 concert Tinh hà say hi, thị trường sang nhượng vé sôi động khi fan ráo riết săn lùng, trao đổi vé. Cùng lúc đó, hàng loạt cảnh báo lừa đảo được phát đi trên các hội nhóm để bảo vệ fan.

Phùng Khánh Linh 'đấu' 57 nghệ sĩ, quỳ gối trước 7.000 khán giả

Kinh ngạc Phùng Khánh Linh

TPO - Hơn 7.000 khán giả chọn Phùng Khánh Linh trong tối hai concert “Anh trai” cùng diễn tại TPHCM. Nữ ca sĩ tạo được sức hút, đủ "cân một vạn người" sau nhiều năm chật vật đến mức muốn bỏ nghề.

Cơn mưa không thể cản biển người đu concert

Cơn mưa không thể cản biển người đu concert

TPO - Gần 40.000 khán giả đã đội mưa thắp sáng đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi. Sân khấu hoành tráng và 24 nghệ sĩ mang tới nhiều cảm xúc bùng nổ, khiến người hâm mộ háo hức mong chờ đêm 2.

Pháp Kiều mang trăn sống lên sân khấu, 40.000 khán giả vỡ òa

Pháp Kiều mang trăn sống lên sân khấu, 40.000 khán giả vỡ òa

TPO - Trước hơn 40.000 khán giả, 24 nghệ sĩ mang đến 22 tiết mục trong đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà. Pháp Kiều đưa trăn thật lên sân khấu, Dương Domic xuất hiện bằng xe mui trần, còn Jaysonlei và Cody Nam Võ gây chú ý với màn cầu hôn trong "50 cuộc gọi nhỡ".

Mỹ nhân gây bão nhờ nhan sắc đẹp hơn tranh

Mỹ nhân gây bão nhờ gương mặt đẹp hơn tranh

TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.

'Trại buôn người’ vượt 400 tỷ đồng

Đã có người vượt mặt Trấn Thành

TPO - Với doanh thu hơn 451 tỷ đồng vào sáng 18/10, “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi” của Trấn Thành, trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại. Nếu cán mốc 500 tỷ đồng, tác phẩm có thể tiến vào Top 3 doanh thu lịch sử phòng vé Việt.

Nhóm nhạc khổ nhất Vpop giờ ra sao?

Nhóm nhạc khổ nhất Vpop giờ ra sao?

TPO - Xuất hiện tại lễ hội âm nhạc với suất diễn lúc 10h, Duniverse gây chú ý khi kết hợp trình diễn live cùng DJ ngay trên sân khấu. Từ nhóm nhạc được ít người biết tới, Duniverse đã diễn ở sân khấu có hàng nghìn người.

'Con trai' Huyền Lizzie khiến khán giả khóc

'Con trai' Huyền Lizzie khiến khán giả khóc

TPO - Minh Xíu đóng vai con trai Huyền Lizzie trong phim truyền hình "Căn nhà không mái che" khiến khán giả không kìm được nước mắt trước những phân cảnh xúc động.

a

Cảnh tượng kinh ngạc ở concert Anh trai

TPO - Đúng 20h ngày 17/10 cổng check-in được đóng lại. Nhưng phía ngoài, hàng trăm khán giả đã chen chân ở khu vực này. Họ trải bạt giữ chỗ trước cả một ngày để chờ xem đêm 2 concert Tinh hà say hi, vào 20h ngày 18/10.

a

Concert Tinh hà say hi nóng nhất hiện tại

TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe