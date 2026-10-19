Mỹ nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine sau nhiều ngày gián đoạn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, sau một khoảng thời gian gián đoạn, Mỹ đã nối lại việc cung cấp cho Ukraine các thông tin tình báo quan trọng nhằm hỗ trợ quốc gia này phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã dựa vào thông tin tình báo từ Mỹ để phát hiện các loại tên lửa đạn đạo tốc độ cao mà Nga liên tục phóng vào các thành phố của Ukraine. Tuy nhiên vào ngày 14/10, ông Zelensky cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng việc chia sẻ thông tin tình báo có thể bị đình chỉ nếu Ukraine không ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Nga.

Trả lời phỏng vấn chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 18/10, ông Zelensky cho biết hoạt động chia sẻ thông tin tình báo từng bị gián đoạn nhưng sau đó đã được nối lại.

"Chúng tôi rất biết ơn vì điều này”, ông nói. "Hiện tại, mọi thứ đã hoạt động bình thường”.

Cùng ngày, ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng các cuộc thảo luận với phía Mỹ có thể diễn ra ngay trong tuần này.

"Tôi đã có cuộc trò chuyện với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh và sự hợp tác xây dựng trên nền tảng lòng tin”, ông viết trên mạng xã hội X.

"Cụ thể, chúng tôi đã thảo luận về kết quả cuộc họp giữa phái đoàn hai bên tại Florida. Các nhóm của chúng tôi vẫn duy trì liên lạc gần như không ngừng nghỉ. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho những bước đi ngoại giao tiếp theo”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, bất chấp việc các quan chức Ukraine cho biết một số cuộc tấn công của Nga đã diễn ra mà không có cảnh báo trước.

Nga nói Ukraine đang ‘vật lộn’

Phát biểu ngày 18/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng của Nga - bao gồm cả vụ tập kích mới nhất tại St. Petersburg - chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng của Kiev nhằm thay đổi cục diện xung đột, và chắc chắn sẽ không mang lại kết quả.

Trước đó, thương vong đã được ghi nhận tại St. Petersburg trong một cuộc tập kích đường không của quân đội Ukraine vào đêm 17/10. Vụ tấn công cũng gây hư hại cho hơn một chục tòa nhà và dẫn đến một vụ hỏa hoạn tại một kho dầu địa phương.

Ông Peskov mô tả cuộc tấn công này là “những biểu hiện cuối cùng của sự vật lộn” từ phía Ukraine, đồng thời nói thêm rằng mặc dù “Kiev vẫn đang phản kháng, nhưng họ không thể thay đổi tiến trình lịch sử”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga luôn đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine bằng những đòn đánh quy mô lớn và có hệ thống, vốn “đều mang lại kết quả”.