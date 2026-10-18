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Hoa hậu

Đinh Hoàng Gia Linh - nữ sinh Đại học RMIT rẽ hướng ngành y ở Hoa hậu Việt Nam

Ngọc Ánh

TPO - Sở hữu chiều cao 1,73 m, nhan sắc ngọt ngào cùng năng khiếu đàn, hát và viết lách, Đinh Hoàng Gia Linh là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh Trường Đại học RMIT Việt Nam gây chú ý với câu chuyện rẽ hướng từ ngành y sang lĩnh vực truyền thông.

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Đinh Hoàng Gia Linh sinh năm 2006 - đến từ Thanh Hóa - là một trong số 25 cô gái lọt vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Gia Linh là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT Việt Nam.
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Đinh Hoàng Gia Linh trong trang phục truyền thống, thực hiện thử thách chụp ảnh tại chùa Côn Sơn, TP Hải Phòng. Đây là một trong những hoạt động của 25 thí sinh lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Đinh Hoàng Gia Linh có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, trải nghiệm văn hóa các vùng miền.
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Đinh Hoàng Gia Linh cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến tham quan, dâng hương tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, TP Hải Phòng. Chuyến đi tiếp nối những trải nghiệm văn hóa của các cô gái trong vòng chung kết.
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Trong khuôn khổ phần thi Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đinh Hoàng Gia Linh cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thực hiện thử thách trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Gia Linh cho biết những hiện tượng như lũ lụt, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn khiến cô quan tâm hơn tới các vấn đề môi trường. Từ trải nghiệm trồng cây gây rừng, cô mong lan tỏa hành động này tới người thân, bạn bè và rộng hơn là cộng đồng.
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Theo Gia Linh, Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để cô học hỏi, trải nghiệm và gặp gỡ những người truyền cảm hứng.
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Đinh Hoàng Gia Linh trải nghiệm trang trí bình gốm cùng nghệ nhân làng Chu Đậu. Khi tự tay vẽ những họa tiết đầu tiên, Gia Linh và các thí sinh cảm nhận rõ hơn sự tỉ mỉ của người thợ thủ công. Mỗi chiếc bình, chiếc cốc sau khi hoàn thiện trở thành món quà lưu giữ dấu ấn riêng của người thợ.
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Đinh Hoàng Gia Linh khoe giọng hát ngọt ngào ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Đinh Hoàng Gia Linh tập catwalk ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam.
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Đinh Hoàng Gia Linh có nhiều sở thích liên quan đến lĩnh vực truyền thông, đang tham gia các câu lạc bộ truyền thông và có cơ hội dẫn chương trình.
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Nhờ những kiến thức có được từ ngành học, Đinh Hoàng Gia Linh dạn dĩ trước ống kính. Cô gái đến từ Thanh Hóa cũng tỏ ra tự tin ở những thử thách thuyết trình.
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Đinh Hoàng Gia Linh tự đánh giá bản thân là người năng động, cởi mở.
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Đinh Hoàng Gia Linh có chiều cao ấn tượng 1,73 m, thích chơi tennis, đọc sách, chơi piano, ca hát. Cô có màn trình diễn dạ hội và áo dài ấn tượng tại đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Đinh Hoàng Gia Linh cho biết bố mẹ đều công tác trong ngành y. Từ nhỏ, cô được định hướng theo ngành này. Sau quá trình học tập, Gia Linh nhận ra bản thân yêu thích truyền thông, ngôn ngữ và những hoạt động sáng tạo, vì vậy cô quyết định rẽ hướng.
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"Đến với Hoa hậu Việt Nam, tôi mong muốn khán giả có thể hiểu thêm về một Gia Linh phía sau những hình ảnh trên truyền thông. Tôi cũng có những áp lực, những lần phân vân và điều chưa làm tốt, nhưng luôn muốn học hỏi và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", Gia Linh chia sẻ.
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Với Gia Linh, hành trình này không chỉ là cơ hội để theo đuổi ước mơ chinh phục vương miện, mà còn là dịp để thử sức, trưởng thành và tiến gần hơn đến những trải nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Hoa hậu Việt Nam 2026 cho cô cơ hội trải nghiệm văn hóa, lịch sử và nhiều hoạt động cộng đồng vô cùng ý nghĩa.
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Nhan sắc ngọt ngào của đại diện Thanh Hóa tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam, Đinh Hoàng Gia Linh từng tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện, làm MC và diễn kịch.

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#Hoa hậu Việt Nam #Gia Linh #Thanh Hóa #truyền thông #giọng hát #đại học RMIT #nghệ thuật

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