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NSND Xuân Bắc, Mỹ Tâm được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh

Ngọc Ánh - Trường Phong

TPO - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, trong số đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 với chủ đề Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Tại buổi lễ, 225 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 được vinh danh, trong đó có 6 cá nhân tiêu biểu là văn nghệ sĩ, vận động viên

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vinh danh nhiều người nổi tiếng, như ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Hòa Minzy, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, streamer Độ Mixi (Phùng Thanh Độ, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Mixi Gaming)…

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Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Những đóng góp được ghi nhận trải rộng từ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát đến chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Sau khi được vinh danh, ca sĩ Hòa Minzy cho biết sự ghi nhận là động lực rất lớn để nữ ca sĩ cố gắng hơn và có nhiều hành động tích cực, tốt đẹp hơn cho xã hội. "Tôi luôn cố gắng nói được làm được và làm nhiều hơn nói. Mong quý khán giả luôn tin yêu và tiếp tục ủng hộ Hòa trên hành trình phía trước", nữ ca sĩ chia sẻ.

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Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh. Ảnh: BTC.

Ca sĩ Mỹ Tâm khẳng định đây là niềm vinh dự trong hành trình sẻ chia, lan tỏa yêu thương và góp một phần nhỏ của nữ ca sĩ để mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống.

"Mong rằng tinh thần tương thân tương ái sẽ luôn được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều người được giúp đỡ và có thêm niềm tin trong cuộc sống", Mỹ Tâm nói.

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Ca sĩ Mỹ Tâm có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn vinh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng đằng sau những khoản đóng góp là nghĩa tình của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước, là giọt mồ hôi, công sức trực tiếp của hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước.

“Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân xin ghi nhận và tri ân sâu sắc tất cả nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa ấy. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Việc biểu dương không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu trong thời gian qua, mà còn nhằm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia và ý thức vì cộng đồng trong toàn xã hội”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

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#NSND Xuân Bắc #Mỹ Tâm #nghệ sĩ #an sinh xã hội #đóng góp #Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

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