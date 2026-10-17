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Quy hoạch 9.000 ha Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre

Cảnh Kỳ

TPO - Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre được quy hoạch tổng diện tích 9.000 ha, thuộc địa bàn 5 xã của tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre. Quy hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích 9.000 ha, thuộc địa bàn các xã Đồng Khởi, Mỏ Cày, An Định, Thành Thới và Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, bao gồm khu vực cảnh quan, cộng đồng dân cư gắn với di tích và các địa điểm diễn ra những sự kiện quan trọng của phong trào Đồng Khởi Bến Tre.

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Nhà Truyền thống Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre.

Quy hoạch xác định các hạng mục trọng tâm với tổng diện tích khoảng 45,5 ha, gồm Nhà Truyền thống Đồng Khởi, đình Định Nhơn, địa điểm Chiến thắng Rạch Ông Bồng, Vườn hoa Chiến thắng Phước Hiệp và địa điểm thành lập Trung đoàn Đồng Khởi.

Quy hoạch cũng định hướng xây dựng, phục dựng các khu tái hiện đồn Vàm Nước Trong, làng du kích, khu trù mật Thành Thới và đồn Bình Khánh. Đầu tư trục Đồng Khởi, Quảng trường Chiến thắng Đồng Khởi cùng hệ thống công viên, cây xanh, giao thông và các công trình phụ trợ.

Bên cạnh đó, khoảng 45,3 ha được quy hoạch phát triển vùng đệm cảnh quan và du lịch theo hình thức xã hội hóa, kết hợp các công trình dịch vụ với không gian sinh thái, vườn cây ăn trái và khu dân cư.

Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre là chứng tích lịch sử tiêu biểu của phong trào Đồng Khởi năm 1960, góp phần tạo bước ngoặt chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Năm 2016, di tích được Thủ tướng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Tuy nhiên, một số địa điểm gắn với các sự kiện lịch sử chưa được bảo tồn đúng mức, tiềm ẩn nguy cơ mai một theo thời gian.

Vì vậy, việc triển khai quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch gắn với giáo dục truyền thống cách mạng.

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Di tích nằm ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cũ, nay thuộc xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở ngành, địa phương rà soát hồ sơ, xác định ranh giới khu vực bảo vệ di tích, xây dựng lộ trình triển khai các dự án thành phần phù hợp thực tế và đúng quy định pháp luật.

UBND xã Đồng Khởi được giao đẩy mạnh tuyên truyền, công khai nội dung quy hoạch, vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành các quy định về quản lý đất đai và bảo tồn di sản.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 3 bảo vật quốc gia, 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 214 di tích đã được xếp hạng. Trong đó, có 2 tích quốc gia đặc biệt (Văn Thánh miếu Vĩnh Long và Đồng Khởi Bến Tre), 45 di tích cấp quốc gia và 167 di tích cấp tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển loại hình du lịch văn hóa - lịch sử.

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#Di tích Đồng Khởi #Bến Tre #bảo tồn #du lịch #lịch sử #phát triển #Vĩnh Long

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