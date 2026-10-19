Nữ sinh IELTS 8.0, cô gái được yêu thích nhất diện áo nhật bình ở đền Kiếp Bạc

TPO - Bùi Minh Phương và Vũ Hồng Hạnh mặc áo nhật bình, thực hiện thử thách chụp hình tại đền Kiếp Bạc, Hải Phòng. Với Minh Phương, trải nghiệm trang phục cổ truyền để lại nhiều cảm xúc.
TPO - Từng học tập, sinh sống và làm mẫu ảnh tại Pháp, Gouband Lisa - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ niềm tự hào khi mặc áo dài tại đền Kiếp Bạc. Cô cùng Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên thực hiện thử thách chụp hình trong phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TP - Múa quạt, hát, kể chuyện, biểu diễn võ thuật và viết thư pháp, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều màu sắc trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật. Đây là một trong những hoạt động thuộc chặng Chung kết, góp phần lựa chọn gương mặt đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.
TPO - Sở hữu chiều cao 1,73 m, nhan sắc ngọt ngào cùng năng khiếu đàn, hát và viết lách, Đinh Hoàng Gia Linh là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh Trường Đại học RMIT Việt Nam gây chú ý với câu chuyện rẽ hướng từ ngành y sang lĩnh vực truyền thông.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Đồng hành Hoa hậu Việt Nam qua hai mùa thi, MC Đỗ Ngọc Sơn ấn tượng với sự tự tin, bản lĩnh của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Anh đánh giá các cô gái ngày càng hoàn thiện kỹ năng, thể hiện rõ tiến bộ qua những thử thách tranh biện, tài năng và xử lý tình huống.
TPO - Dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tìm hiểu vùng đất gắn với nhiều danh nhân lịch sử. Họ ấn tượng từ lối đi dưới hàng thông đến không gian cổ kính, trầm mặc.
TPO - Nguyễn Thái Anh Thư là cô gái duy nhất đến từ Đồng Tháp lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù gặp sự cố đau chân ngay trước đêm chung khảo nhưng Anh Thư vẫn giữ tinh thần lạc quan và tỏa sáng trong đêm thi.
TPO - Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng cũng như hành trình nhân ái xuyên suốt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp các thí sinh hiểu được những thôi thúc từ trái tim. Họ mong muốn được cống hiến và cho đi nhiều hơn vì sự tốt đẹp của cả xã hội.
TPO - Cổng bình chọn Đại sứ của Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức mở từ 20h ngày 17/10. Khán giả có thể đăng nhập, lựa chọn hạng mục hoặc thí sinh yêu thích và thực hiện bình chọn theo hướng dẫn trên hệ thống.
TPO - Trong chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế poster, vẽ tranh và làm video giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Các cô gái cũng đến tận nơi thuyết phục từng chủ nhà hàng chung tay làm sạch bãi biển Đồ Sơn, giảm thiểu rác thải nhựa.
TPO - Đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tham gia kết nối chương trình với cộng đồng, lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại và khuyến khích người dùng trẻ tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày.
TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.
TPO - Sắc phượng đỏ trên tà áo dài, hình ảnh biển Đồ Sơn và những công trình kiến trúc quen thuộc tạo dấu ấn Thành phố Hải Phòng trong đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn góp phần giới thiệu văn hóa đất Cảng đến khán giả.
TPO - Vũ Thị Khánh Vi là một trong 25 cô gái được xướng tên vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2004, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương.
TPO - Trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến khán giả bất ngờ khi lần lượt phô diễn tài lẻ. Từ những điệu múa quạt uyển chuyển, màn biểu diễn võ thuật mạnh mẽ đến những tiết mục khoe giọng hát, mỗi thí sinh mang đến màu sắc riêng, góp phần tạo nên sân khấu đa dạng và đầy sức hút.
TPO - Vượt qua hơn 100.000 hồ sơ đăng ký online và hàng nghìn cô gái tại vòng casting trực tiếp, Andreína Martínez - Á hậu 2 Miss Universe 2022 đã ghi tên mình vào top 3 vòng casting Angel Among Us của Victoria’s Secret.